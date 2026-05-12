La Gobernadora Hochul Y El Alcalde Mamdani Anuncian Ayuda Adicional Y Medidas Estatales Para Estabilizar El Presupuesto De La Ciudad De Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Kwame Mamdani anunciaron hoy un nuevo apoyo y medidas estatales para ayudar a la Ciudad de Nueva York a cerrar su déficit presupuestario, antes de la publicación del Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2027 del alcalde Mamdani. La gobernadora Hochul, en colaboración con la legislatura estatal, ha asegurado 4,000 millones de dólares adicionales en apoyo para cerrar la brecha, elevando el total de la nueva asistencia estatal a casi 8,000 millones de dólares a lo largo de dos años.

Con este último acuerdo, la administración Mamdani cerrará oficialmente el déficit de más de 12,000 millones de dólares que heredó de la administración anterior, estabilizando las finanzas de la Ciudad y, al mismo tiempo, impulsando inversiones que hacen que Nueva York sea más asequible para la clase trabajadora. Estas nuevas inversiones se suman a los 1,500 millones de dólares en asistencia anunciados en las enmiendas de 30 días de la Gobernadora en febrero, así como a los fondos destinados al cuidado infantil universal.

"Desde el primer día, me he comprometido a garantizar el éxito de la Ciudad de Nueva York, porque una Ciudad fuerte y estable significa un Estado de Nueva York aún más fuerte", dijo la gobernadora Hochul. "Hoy, estamos cumpliendo la promesa de hacer realidad el cuidado infantil universal gratuito, realizando inversiones significativas en educación, seguridad pública e infraestructura, al tiempo que proporcionamos a la Ciudad los recursos que necesita para seguir financiando servicios esenciales para los neoyorquinos. Así es como luce una colaboración responsable y orientada a resultados; me enorgullece trabajar con el alcalde Mamdani para cumplir con los neoyorquinos trabajadores".

"Durante años, la relación entre el Ayuntamiento y Albany se ha caracterizado por la disfunción y las luchas internas", dijo el alcalde Mamdani. "Sin embargo, la gobernadora Hochul y yo compartimos la convicción de que el gobierno funciona mejor cuando trabajamos juntos en beneficio de las personas a las que servimos. Hemos colaborado en cada etapa de este proceso para proteger la salud fiscal de nuestra ciudad. Agradezco su colaboración y su profundo compromiso para asegurar un futuro para nuestra ciudad que sea asequible para la clase trabajadora".

Este acuerdo presupuestario refleja una alianza renovada entre el Ayuntamiento y Albany, arraigada en un compromiso compartido de proteger los bienes públicos y proporcionar los recursos que mantienen abiertas las bibliotecas, financiadas las escuelas y seguras y limpias las calles.