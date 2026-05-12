Catástrofe Sandwich Bar Redefine el Emprendimiento Gastronómico en México
EINPresswire.com/ -- Catástrofe Sandwich Bar, marca mexicana perteneciente al ecosistema APROPAC S.C., se posiciona como un modelo innovador dentro del sector gastronómico al combinar una propuesta de sándwiches de gran formato con un esquema de negocio accesible para emprendedores, restaurantes, instituciones y organizaciones sociales.
Fundada en diciembre de 2017, Catástrofe Sandwich Bar nació como un concepto disruptivo de bar y restaurante enfocado en auténticos sándwiches enormes. Durante la pandemia, en un contexto en el que miles de restaurantes enfrentaron cierres y fuertes retos operativos, la marca desarrolló un nuevo modelo de expansión que le permitió no solo mantenerse activa, sino crecer hasta alcanzar actualmente 15 sucursales.
Un modelo alternativo a las franquicias tradicionales
Catástrofe Sandwich Bar surge con el objetivo de democratizar y desmitificar el emprendimiento gastronómico. Su modelo busca ofrecer una alternativa distinta a las franquicias tradicionales, permitiendo que quienes adquieren una sucursal sean dueños de su propio negocio y conserven el 100% de sus ventas.
Este esquema permite operar una sucursal desde casa, integrarla dentro de un restaurante existente o adaptarla a otros espacios como cafeterías, canchas deportivas, teatros y negocios con flujo de clientes. De esta manera, la marca ofrece una opción flexible para emprendedores que buscan iniciar un negocio propio y para empresas que desean sumar una nueva línea de ingresos sin desarrollar una operación desde cero.
Una herramienta de negocio y comunicación
Uno de los principales diferenciadores de Catástrofe Sandwich Bar es que cada sucursal no solo funciona como un punto de venta, sino también como una herramienta de comunicación para quien la opera.
A través de cada pedido, los negocios pueden realizar publicidad cruzada, compartir promociones, comunicar actividades y fortalecer la relación con su comunidad. Este enfoque permite que una sucursal se convierta en un canal adicional de visibilidad, promoción y conexión con clientes actuales y potenciales.
Crecimiento después de la pandemia
La expansión de Catástrofe Sandwich Bar tomó fuerza durante la pandemia, cuando la industria restaurantera atravesó uno de sus momentos más complejos. Ante este escenario, la marca desarrolló un modelo que permitiera abrir nuevas sucursales con mayor flexibilidad operativa y menor barrera de entrada para emprendedores.
Gracias a esta visión, Catástrofe logró consolidar una red de 15 sucursales y fortalecer una propuesta que combina gastronomía, emprendimiento y comunidad. La marca ha sido publicada previamente en medios como Forbes, El Economista, Milenio, Reforma, Mural, El Norte y Líderes Mexicanos, de acuerdo con información proporcionada por la empresa.
Laboratorio Catástrofe: emprendimiento aplicado a la educación
Como parte de su visión de impacto, Catástrofe Sandwich Bar también ha desarrollado el Laboratorio Catástrofe, una iniciativa dirigida a instituciones educativas.
En este modelo, una institución adquiere una sucursal y la integra a su cafetería o espacio operativo. Los estudiantes participan desde sus distintas áreas de estudio: comunicación, marketing, administración u otras disciplinas relacionadas con la operación del negocio.
Al finalizar el ciclo, los recursos generados por la sucursal pueden destinarse a una casa de asistencia mediante una actividad organizada por la institución. Posteriormente, un nuevo grupo de estudiantes toma el proyecto y reinicia el proceso, convirtiendo la sucursal en una experiencia práctica de aprendizaje, emprendimiento y responsabilidad social.
Acción social a través de sucursales Catástrofe
Catástrofe Sandwich Bar ha desarrollado sucursales de acción social dirigidas a casas de asistencia. En este esquema, la marca entrega una sucursal, capacita al equipo y proporciona insumos durante los primeros meses para facilitar el inicio de operaciones.
Este modelo permite que las casas de asistencia participen activamente en la economía de su comunidad, generen ingresos y cuenten con una herramienta de comunicación para compartir sus actividades, necesidades y mensajes con la sociedad.
La marca también ha colaborado con Reinserta, organización encabezada por Saskia Niño de Rivera, mediante dinámicas en diferentes reclusorios del país, donde se enseña la preparación de algunos de los sándwiches más populares de Catástrofe.
El ecosistema APROPAC
Catástrofe Sandwich Bar forma parte del ecosistema APROPAC S.C., integrado también por el Instituto APROPAC y La Catrina Mexicana.
El Instituto APROPAC se enfoca en capacitación para empresas, cursos y certificaciones avaladas por la SEP. Dentro de este ecosistema, quienes adquieren una sucursal Catástrofe pueden acceder a capacitación especializada para fortalecer la administración y operación de su modelo de negocio.
Catástrofe Sandwich Bar: una propuesta mexicana de emprendimiento
Más que un restaurante, Catástrofe Sandwich Bar se consolida como una plataforma de emprendimiento, comunicación e impacto social. Su modelo permite a emprendedores iniciar su propia operación, a negocios existentes sumar una nueva fuente de ingresos, a instituciones educativas impulsar aprendizaje práctico y a organizaciones sociales generar sostenibilidad.
Con una propuesta gastronómica reconocible, un modelo accesible y una visión centrada en la comunidad, Catástrofe Sandwich Bar continúa impulsando una nueva forma de entender el emprendimiento gastronómico en México.
Conoce más:
https://apropac.com/
Contacto
Fundada en diciembre de 2017, Catástrofe Sandwich Bar nació como un concepto disruptivo de bar y restaurante enfocado en auténticos sándwiches enormes. Durante la pandemia, en un contexto en el que miles de restaurantes enfrentaron cierres y fuertes retos operativos, la marca desarrolló un nuevo modelo de expansión que le permitió no solo mantenerse activa, sino crecer hasta alcanzar actualmente 15 sucursales.
Un modelo alternativo a las franquicias tradicionales
Catástrofe Sandwich Bar surge con el objetivo de democratizar y desmitificar el emprendimiento gastronómico. Su modelo busca ofrecer una alternativa distinta a las franquicias tradicionales, permitiendo que quienes adquieren una sucursal sean dueños de su propio negocio y conserven el 100% de sus ventas.
Este esquema permite operar una sucursal desde casa, integrarla dentro de un restaurante existente o adaptarla a otros espacios como cafeterías, canchas deportivas, teatros y negocios con flujo de clientes. De esta manera, la marca ofrece una opción flexible para emprendedores que buscan iniciar un negocio propio y para empresas que desean sumar una nueva línea de ingresos sin desarrollar una operación desde cero.
Una herramienta de negocio y comunicación
Uno de los principales diferenciadores de Catástrofe Sandwich Bar es que cada sucursal no solo funciona como un punto de venta, sino también como una herramienta de comunicación para quien la opera.
A través de cada pedido, los negocios pueden realizar publicidad cruzada, compartir promociones, comunicar actividades y fortalecer la relación con su comunidad. Este enfoque permite que una sucursal se convierta en un canal adicional de visibilidad, promoción y conexión con clientes actuales y potenciales.
Crecimiento después de la pandemia
La expansión de Catástrofe Sandwich Bar tomó fuerza durante la pandemia, cuando la industria restaurantera atravesó uno de sus momentos más complejos. Ante este escenario, la marca desarrolló un modelo que permitiera abrir nuevas sucursales con mayor flexibilidad operativa y menor barrera de entrada para emprendedores.
Gracias a esta visión, Catástrofe logró consolidar una red de 15 sucursales y fortalecer una propuesta que combina gastronomía, emprendimiento y comunidad. La marca ha sido publicada previamente en medios como Forbes, El Economista, Milenio, Reforma, Mural, El Norte y Líderes Mexicanos, de acuerdo con información proporcionada por la empresa.
Laboratorio Catástrofe: emprendimiento aplicado a la educación
Como parte de su visión de impacto, Catástrofe Sandwich Bar también ha desarrollado el Laboratorio Catástrofe, una iniciativa dirigida a instituciones educativas.
En este modelo, una institución adquiere una sucursal y la integra a su cafetería o espacio operativo. Los estudiantes participan desde sus distintas áreas de estudio: comunicación, marketing, administración u otras disciplinas relacionadas con la operación del negocio.
Al finalizar el ciclo, los recursos generados por la sucursal pueden destinarse a una casa de asistencia mediante una actividad organizada por la institución. Posteriormente, un nuevo grupo de estudiantes toma el proyecto y reinicia el proceso, convirtiendo la sucursal en una experiencia práctica de aprendizaje, emprendimiento y responsabilidad social.
Acción social a través de sucursales Catástrofe
Catástrofe Sandwich Bar ha desarrollado sucursales de acción social dirigidas a casas de asistencia. En este esquema, la marca entrega una sucursal, capacita al equipo y proporciona insumos durante los primeros meses para facilitar el inicio de operaciones.
Este modelo permite que las casas de asistencia participen activamente en la economía de su comunidad, generen ingresos y cuenten con una herramienta de comunicación para compartir sus actividades, necesidades y mensajes con la sociedad.
La marca también ha colaborado con Reinserta, organización encabezada por Saskia Niño de Rivera, mediante dinámicas en diferentes reclusorios del país, donde se enseña la preparación de algunos de los sándwiches más populares de Catástrofe.
El ecosistema APROPAC
Catástrofe Sandwich Bar forma parte del ecosistema APROPAC S.C., integrado también por el Instituto APROPAC y La Catrina Mexicana.
El Instituto APROPAC se enfoca en capacitación para empresas, cursos y certificaciones avaladas por la SEP. Dentro de este ecosistema, quienes adquieren una sucursal Catástrofe pueden acceder a capacitación especializada para fortalecer la administración y operación de su modelo de negocio.
Catástrofe Sandwich Bar: una propuesta mexicana de emprendimiento
Más que un restaurante, Catástrofe Sandwich Bar se consolida como una plataforma de emprendimiento, comunicación e impacto social. Su modelo permite a emprendedores iniciar su propia operación, a negocios existentes sumar una nueva fuente de ingresos, a instituciones educativas impulsar aprendizaje práctico y a organizaciones sociales generar sostenibilidad.
Con una propuesta gastronómica reconocible, un modelo accesible y una visión centrada en la comunidad, Catástrofe Sandwich Bar continúa impulsando una nueva forma de entender el emprendimiento gastronómico en México.
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APROPAC S.C.
+52 442 107 0341
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