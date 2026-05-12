MGTP und CONROO schreiben ein neues Kapital Terminal-Effizienz in Nordamerika mit App-gesteuerter LKW-Abfertigung

„Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt in Richtung Terminal der Zukunft",” — Michael Fratianni, President und CEO von Montreal Gateway Terminals

HAMBURG, GERMANY, May 12, 2026 / EINPresswire.com / -- Montreal Gateway Terminals Partnership (MGTP) hat in Zusammenarbeit mit CONROO die Einführung der ersten beiden Terminalstandorte in Nordamerika bekannt gegeben, die vollständig durch eine digitale, smartphone-basierte LKW-Abfertigung betrieben werden. Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Terminal-Effizienz und transformiert die LKW-Prozesse von der Voranmeldung über den Gate-Betrieb bis hin zu den Yard-Abläufen.MGTP hebt den Betrieb auf ein neues Level, indem eine vollständig app-gesteuerte LKWAbfertigung eingeführt wird. Von der Voranmeldung über den sicheren, kontaktlosen Gate-Check-in bis hin zur Echtzeit-Yard-Navigation schafft die Lösung ein nahtloses End-to-End-Erlebnis für Fahrer und ermöglicht gleichzeitig einen intelligenteren und effizienteren Terminalbetrieb.Mit diesem Schritt setzt MGTP einen neuen Maßstab für Innovation – schließt die letzte Lücke im digitalen Ökosystem und baut auf der fortschrittlichen Terminal Operating System (TOS)-, OCR- und PDS-Infrastruktur auf, um eine vollständig integrierte Terminalumgebung der nächsten Generation zu schaffen.Die Vorteile sind unmittelbar und messbar. Für MGTP ermöglicht das System eine verbesserte Yard-Kapazitätsplanung, eine optimierte Ressourcennutzung und vollständige Transparenz über alle LKW-Bewegungen im Terminal. Für LKW-Fahrer verkürzt es die Wartezeiten erheblich und beschleunigt die Abfertigung durch einen optimierten, mobile-first Workflow.Ein wesentlicher Vorteil der Lösung ist ihre Einfachheit und Skalierbarkeit. Da sie vollständig über das Smartphone funktioniert, entfallen Gate-Kioske, manuelle Papierdokumente und zusätzliche Gate-Hardware. Dies ermöglicht eine schnelle Implementierung und bietet gleichzeitig eine flexible Grundlage für die Ausweitung auf weitere Standorte.„Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt in Richtung Terminal der Zukunft", sagte Michael Fratianni, President und CEO von Montreal Gateway Terminals. „Indem wir die gesamte LKW-Reise digitalisieren – von der Voranmeldung über die Gate-Abfertigung bis hin zu den Yard-Operationen – erschließen wir ein neues Maß an Effizienz, Transparenz und Zusammenarbeit."„Aus technologischer Sicht ist dies das letzte Puzzlestück für ein wirklich vernetztes Terminal", sagte Martin Tremblay, CIO von MGTP. „Durch die Integration der appgesteuerten LKW-Abfertigung mit unseren TOS-, OCR- und PDS-Systemen gehen wir über die Digitalisierung hinaus und bewegen uns auf einen vollständig synchronisierten, intelligenten Betrieb zu."Über Montreal Gateway Terminals Partnership (MGTP)Montreal Gateway Terminals Partnership (MGTP) betreibt eine der führenden Containerterminale Kanadas im Hafen von Montreal. Als wichtiger Logistik-Hub für den nordamerikanischen Handel setzt sich MGTP für operative Exzellenz, Innovation und Nachhaltigkeit ein. Durch kontinuierliche Investitionen in fortschrittliche Technologien und digitale Lösungen steigert MGTP die Effizienz, Sicherheit und Servicequalität für seine Kunden und Partner in der globalen Lieferkette.Über CONROOCONROO wurde 2021 in Nürnberg Deutschland gegründet und ist spezialisiert auf die Vernetzung von Terminals und Depots mit der Transportgemeinschaft durch den Einsatz des Smartphones als intelligenten und sicheren Sensor. Die vollständig digitalen LKWAbfertigungslösungen umfassen Voranmeldung mit optionalem Slotmanagement, Gate-Zugang, Fahrer-Verifizierung und Yard-Tracking und ermöglichen es Terminals, Wartezeiten zu reduzieren, die Sicherheit zu verbessern und die LKW-Abfertigung ohne zusätzliche Hardware-Infrastruktur zu optimieren. Mehr als 40 Terminals und Depots vertrauen auf dieCONROO-Lösung, darunter APMT, EUROGATE, Deutsche Bahn und duisport.

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