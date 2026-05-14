Jazzy Assist von Pride Mobility Bringt KI-Assistenz in den Alltag der Mobilität

Der Jazzy Assist unterstützt souveränes Manövrieren in engen Alltagssituationen – etwa beim Ein- und Ausfahren aus Aufzügen. Die EZ-Pass™ Assistenztechnologie hilft dabei, sich sicher und entspannt durch enge Wohnräume zu bewegen.

Mit dem Jazzy Assist setzt Pride Mobility auf das Wesentliche: intelligente KI-Assistenz für einen souveränen, hindernisfreien Alltag.

HöVELHOF, NORTH RHINE-WESTPHALIA, GERMANY, May 14, 2026 / EINPresswire.com / -- Ein enger Türrahmen. Ein überfüllter Gang. Ein Wendemanöver, das plötzlich zu eng wird. Es sind nicht die großen Distanzen, die Rollstuhlnutzerinnen und -nutzer im Alltag belasten – sondern genau diese Situationen. Mit der Zeit können sie Anspannung erzeugen, Zögern auslösen und das Vertrauen in die eigene Bewegungsfreiheit untergraben.Viele Mobilitätstechnologien setzen auf mehr Geschwindigkeit oder Automatisierung. Der Jazzy Assist verfolgt einen anderen Ansatz: Er konzentriert sich auf die kleinen Alltagssituationen, die Menschen täglich Kraft kosten.Hier setzt der Jazzy Assist an – mit der EZ-Pass™ Turning Assist Technologie, einer KI-gestützten Assistenzfunktion, die nicht übernimmt, sondern unterstützt. Integrierte Sensoren erkennen enge Bereiche frühzeitig und passen die Fahrbewegung präzise an – leise, unauffällig, zuverlässig. Das Ergebnis ist kein Wow-Effekt, sondern etwas Wertvolleres: das Gefühl, souverän durch den eigenen Alltag zu navigieren.Anders als klassische Hinderniserkennung reagiert EZ-Pass™ nicht erst beim Kontakt mit einem Objekt, sondern unterstützt bereits während enger Fahrmanöver proaktiv bei der Bewegungsführung.Weniger Anspannung. Mehr Selbstvertrauen. Mehr Alltag.Ob Türrahmen, Aufzug, enger Flur oder belebte Straße – EZ-Pass™ greift genau dann ein, wenn es darauf ankommt: leise, präzise, und ohne dass darüber nachgedacht werden muss.Ergänzt wird das System durch eine Rückfahrkamera, die den Bereich hinter dem Rollstuhl in Echtzeit sichtbar macht – ob beim würdevollen Ein- und Ausfahren aus dem Aufzug oder beim sicheren Manövrieren in engen Bereichen. Dank integrierter Personenerkennung werden Personen im Erfassungsbereich farblich auf dem Display hervorgehoben; zusätzliche akustische Warnsignale machen frühzeitig auf ihre Nähe aufmerksam. Gemeinsam mit der automatischen Kipperkennung und einer SOS-Notruftaste entsteht ein diskretes Sicherheitsnetz: präsent, wenn es gebraucht wird – ohne aufzudrängen.Auch abseits der eigenen vier Wände überzeugt der Jazzy Assist. Mit nur 15,9 kg ist der Carbonrahmen leicht genug, um ihn mühelos zu tragen und zu transportieren. In nur fünf Sekunden lässt er sich zusammenfalten – kompakt genug für nahezu jeden Kofferraum oder Gepäckträger. Bequem wie ein Koffer zu ziehen, ist er der ideale Begleiter für den Alltag und Reisen – auch auf Flugreisen. Mit einer Reichweite von bis zu 27 km und einer Belastbarkeit von bis zu 136 kg ist er für den echten Alltag ausgelegt.Die zugehörige mobile App hält alle wichtigen Informationen griffbereit. Besonders durchdacht: Ein integriertes Ask AI-Modul beantwortet Fragen zu Bedienung und Einstellungen auf Knopfdruck – per deutschsprachiger Spracheingabe, ohne Handbuch, ohne technische Vorkenntnisse. Gerade für ältere Nutzerinnen und Nutzer macht das den entscheidenden Unterschied.„Beim Jazzy Assist geht es darum, Menschen mehr Freiheit und Selbstvertrauen zu geben", sagt Daniel Buck, Managing Director von Pride Mobility Products GmbH. „Wir haben moderne Assistenzfunktionen mit den tatsächlichen Anforderungen des Alltags kombiniert, um einen Elektrorollstuhl zu entwickeln, der echte Unabhängigkeit ermöglicht."Viele Unterschiede des Jazzy Assist lassen sich nicht nur erklären, sondern direkt erleben – insbesondere in engen Alltagssituationen.Seine offizielle Europapremiere feiert der Jazzy Assist auf der OTWorld in Leipzig – vom 19. bis 22. Mai 2026. Die OTWorld ist Europas führende Fachmesse für Orthopädie-Technik – und bietet die einmalige Gelegenheit, den Jazzy Assist noch vor der Markteinführung live zu erleben und die intelligenten Assistenzfunktionen direkt auszuprobieren.Ab Juni 2026 ist der Jazzy Assist in Deutschland vorbestellbar.Alle weiteren Informationen zum Jazzy Assist finden sich in der offiziellen Mitteilung von Pride Mobility.

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