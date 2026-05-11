AGUSTINA PALMA INVITADA ESPECIAL EN LOS PREMIOS PLATINO XCARET 2026: La intimidad de una semana exclusiva.

Agustina Palma en la alfombra azul de los Premios Platino Xcaret 2026. Teatro Gran Tlachco, Parque Xcaret, Riviera Maya, México. 9 de mayo de 2026. Agustina Palma Constanza Espejo y André Lamoglia durante la Gala de Bienvenida de los XIII Premios Platino Xcaret, celebrada el 8 de mayo de 2026 en el Hotel Xcaret Arte, Riviera Maya, México. Agustina Palma junto a Maxi Iglesias (arriba izquierda) | Agustina Palma y Constanza Espejo junto a Calle y Poche, Lina Cáceres | Agustina Palma durante el evento wellness a cargo de Luz Méndez (centro derecha arriba) | Agustina Palma junto a Jorge López

Invitada especial desde el inicio de la semana Platino, vivió las actividades exclusivas del principal encuentro audiovisual iberoamericano.

Cada proyecto me llevó a un lugar nuevo. Me apasiona unir culturas distintas y llegar a audiencias diversas con historias que crucen fronteras.” — Agustina Palma

RIVERA MAYA, QUINTANA RO, MEXICO, May 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- No vino solo a la alfombra azul. Agustina Palma llegó a la Riviera Maya el miércoles 6 de mayo como parte del selecto grupo de invitados especiales de la XIII edición de los Premios Platino Xcaret, y vivió de adentro una semana que pocos tienen el privilegio de experimentar completa. Cuatro días de actividades exclusivas que incluyeron un evento wellness en la playa a cargo de Luz Méndez, una visita al Parque Xcaret que compartió junto a figuras internacionales como Maxi Iglesias, Jorge López, André Lamoglia y las creadoras de contenido Calle y Poche, además de personalidades del entretenimiento de México, Colombia y Estados Unidos, la Gala de Nominados en Casa Playa, la Gala de Bienvenida del 8 de mayo en el Hotel Xcaret Arte, y el cierre más esperado: la alfombra azul y ceremonia de premiación del 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret.

Agustina llegó a la Riviera Maya directamente desde Los Ángeles —su ciudad de residencia— tras completar en España el rodaje de una nueva producción internacional filmada en inglés, bajo el sello de Millstreet Films, la productora holandesa responsable de la aclamada serie Máxima (HBO Max). El proyecto, aún sin anuncio oficial, amplía su trabajo dentro de producciones internacionales en inglés.

Una actriz que cruza todos los mercados

Su trayectoria lo explica mejor que cualquier adjetivo. De la cantera de Cris Morena —Rincón de Luz, Floricienta— a Disney Channel con O11CE y Bia. De Disney a HBO Max con Máxima, donde encarna a Valeria Delger, la mejor amiga de la Reina de los Países Bajos, en una producción rodada en Ámsterdam con distribución en más de 20 países y cuya segunda temporada multiplica su protagonismo. Del set europeo al videoclip global de Bad Bunny en No me quiero casar. Y de ahí al TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, donde en enero de 2026 fue la única actriz argentina en la premiere mundial de Cumbres Borrascosas junto a Margot Robbie y Jacob Elordi.

Habla español, inglés y francés. Tiene representación artística en Los Ángeles y España. Y no es una actriz que construyó su carrera internacional dándole la espalda a la industria que la formó. Ha expresado en múltiples oportunidades su deseo de volver a trabajar en Argentina, de reencontrarse con una industria que atraviesa hoy uno de sus mejores momentos de visibilidad global — como lo demostró esta misma edición de los Platino, donde el audiovisual argentino brilló con fuerza propia.

Dos generaciones en la alfombra azul

En la noche del 9, Agustina recorrió la alfombra azul junto a su madre, la actriz Constanza Espejo, también invitada a la gala. Dos generaciones argentinas, dos trayectorias forjadas con el mismo material: convicción, formación y vocación sin fecha de vencimiento. Una imagen que en el marco de los Premios Platino —el evento que cada año reúne a lo mejor del audiovisual de 23 países iberoamericanos— dice más que cualquier discurso sobre lo que la actuación argentina tiene para dar al mundo.

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