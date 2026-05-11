Las rondas de negocios de Agrishow generan US$40,4 millones y fortalecen los vínculos de Brasil con mercados emergentes
PERU, May 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- Las Rondas Internacionales de Negocios realizadas durante Agrishow 2026 confirmaron la convergencia entre la oferta brasileña y la demanda de mercados emergentes, transformando los encuentros comerciales en negociaciones concretas y señales claras de continuidad comercial. Durante tres días, se realizaron 436 reuniones entre 49 empresas brasileñas y 15 compradores internacionales, generando US$7,2 millones en negocios inmediatos y una proyección adicional de US$33,2 millones para los próximos 12 meses.
La iniciativa se llevó a cabo en el marco de Brazil Machinery Solutions, un programa ejecutado por ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) en alianza con la ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones). Según Rayane Alvarenga, gerente ejecutiva de Promoción Comercial Internacional de ABIMAQ Mercado Externo, las rondas evidenciaron la capacidad de la industria brasileña para atender diferentes realidades productivas con soluciones específicas. “La conexión entre fabricantes y compradores internacionales demuestra que Brasil puede responder a distintas demandas con tecnología competitiva y adaptable”, afirma.
Los resultados se insertan en un contexto de expansión de las exportaciones del sector, que alcanzaron US$1.640 millones en 2025, con un crecimiento del 11,9%, impulsado principalmente por países de América Latina y África. Estas cifras muestran que las rondas funcionaron como un vínculo directo entre industrias y mercados con desafíos similares a los enfrentados en el sector agrícola brasileño, favoreciendo la aplicación práctica de las soluciones desarrolladas en el país.
Conexiones internacionales
La organización de las reuniones, estructurada a partir de la alineación entre el portafolio de las empresas y las demandas de los compradores, contribuyó a generar interacciones comerciales más estratégicas y precisas. Según Rayane, este modelo aumenta la eficiencia comercial y favorece la continuidad de las negociaciones. “Cuando existe curaduría y planificación estratégica en la organización de los encuentros, las conexiones se vuelven más precisas y con mayor potencial de evolución”, destaca.
La percepción de los participantes internacionales reforzó este movimiento. Riyad, director de ventas de la empresa sudafricana Zhauns Group, con sede en Ciudad del Cabo, destacó la dimensión de la feria y la efectividad de las reuniones promovidas durante el evento. Participando por primera vez, señaló que la experiencia permitió identificar proveedores con potencial de asociación a corto plazo. “La feria fue una experiencia increíble. No imaginaba la dimensión y la escala del evento, y logramos realizar reuniones muy productivas con empresas con las que podemos hacer negocios”, afirma.
El comprador también resaltó la adecuación de las soluciones brasileñas a las necesidades del mercado africano, especialmente en el segmento de equipos de menor escala. “Encontramos una gran variedad de equipos, desde soluciones más pequeñas — que son exactamente las que buscamos para nuestro mercado — hasta tecnologías de punta. Tuvimos la oportunidad de conectarnos con fabricantes que responden exactamente nuestras necesidades”, añade.
Además de la diversidad de soluciones, el entorno también favoreció el avance de las negociaciones hacia etapas más concretas. Según él, existe interés en profundizar la relación con proveedores brasileños en los próximos meses. “Pretendemos visitar algunos fabricantes, comenzar con la compra de muestras y evolucionar hacia asociaciones de largo plazo”, señala.
Tecnología aplicada
Otro aspecto destacado por los participantes fue el nivel tecnológico incorporado en las máquinas y equipos presentados durante el evento. María Fernanda Conde, representante colombiana de la empresa Imecol, con operaciones en Perú, destacó la evolución de las soluciones brasileñas, especialmente en la integración de tecnologías orientadas a medir la productividad en el campo. Según ella, la feria superó las expectativas en términos de innovación y organización. “Las Rondas de Negocios fueron fantásticas, con empresas muy alineadas con lo que buscábamos, y la feria presentó tecnologías que no imaginábamos, como herramientas orientadas a medir la productividad en el campo”, afirma.
También resaltó el interés de las empresas brasileñas en expandir su presencia internacional y atender distintos mercados con soluciones adaptadas. María señaló que la experiencia contribuyó tanto a la prospección de proveedores como al entendimiento de la evolución del agronegocio brasileño. “Las empresas están muy interesadas en exportar y atender otros países, y eso nos aportó mucho conocimiento sobre cómo Brasil evolucionó en tecnología y productividad”, concluye.
ACERCA DE BRAZIL MACHINERY SOLUTIONS
Brazil Machinery Solutions es un programa de promoción de las exportaciones brasileñas de maquinaria y equipos, realizado por la ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) en asociación con la ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones). El programa actúa como una plataforma de negocios internacionales, con foco en la ampliación del acceso de las empresas brasileñas a mercados estratégicos y en el posicionamiento de Brasil como proveedor global de bienes de capital con tecnología, innovación y competitividad industrial.
ACERCA DE ABIMAQ
La ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) representa a la industria brasileña de maquinaria y equipos y trabaja en el fortalecimiento del sector mediante la articulación institucional, el impulso a la innovación tecnológica y la promoción de la competitividad industrial. La entidad apoya la inserción internacional de sus empresas asociadas y el desarrollo de soluciones alineadas con las demandas de los mercados globales.
ACERCA DE APEXBRASIL
La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) trabaja para promover productos y servicios brasileños en el exterior y atraer inversiones extranjeras a sectores estratégicos de la economía brasileña.
Para alcanzar sus objetivos, ApexBrasil lleva a cabo diversas iniciativas de promoción comercial destinadas a promover los productos y servicios brasileños en el exterior, como misiones prospectivas y comerciales, rondas de negocios, apoyo a la participación de empresas brasileñas en las principales ferias internacionales, visitas de compradores y formadores de opinión extranjeros para conocer la estructura productiva brasileña, entre otras plataformas de negocios que también buscan fortalecer la marca Brasil.
La Agencia también actúa de forma coordinada con los agentes públicos y privados para atraer inversiones extranjeras directas (IED) a Brasil con un enfoque en sectores estratégicos para el desarrollo de la competitividad de las empresas brasileñas y del país.
Rafaela Tavares Kawasaki
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