La Gobernadora Hochul Destaca las Inversiones en el Presupuesto Estatal del Año Fiscal 2027 que Ponen a Nueva York en el Camino Hacia la Prestación de Cuidado Infantil Universal

La Gobernadora Kathy Hochul se reunió hoy con líderes electos, padres y defensores de los derechos en el Vanderbilt YMCA para destacar las inversiones en el cuidado infantil incluidas en el Presupuesto del Estado de Nueva York para el Año Fiscal 2027. La Gobernadora Hochul está situando al Estado de Nueva York en un camino concreto hacia el cuidado infantil universal, comenzando con inversiones que respaldarán la prestación de servicios de cuidado infantil asequibles para hasta 100,000 niños adicionales.

“Como la primera gobernadora de Nueva York que es madre, he transmitido constantemente un mensaje claro a los neoyorquinos: su familia es mi lucha”, dijo la Gobernadora Hochul. "Demasiadas familias en todo este estado luchan contra el costo exorbitante del cuidado infantil. Este año, me enorgullece que estemos haciendo que el cuidado infantil sea más asequible y accesible en todo nuestro estado, brindando alivio a los padres trabajadores y convirtiendo a Nueva York en el mejor estado del país para criar niños y formar familias sanas.”

Susan Stamler, Directora Ejecutiva de United Neighborhood Houses, dijo: "Desde la creación de los primeros jardines de infancia de la nación a principios del siglo XX hasta el liderazgo en la implementación de la educación preescolar universal hace poco más de una década, United Neighborhood Houses y nuestras organizaciones miembros han luchado durante décadas para elevar el perfil de la educación de la primera infancia como un bien público al que toda familia neoyorquina merece tener acceso. Aplaudimos a la Gobernadora Kathy Hochul por tener la valentía y la visión de poner a Nueva York en el camino hacia el cuidado infantil universal, y por respaldar nuestra campaña para financiar el programa '2-Care' para niños de dos años en la ciudad de Nueva York. Esperamos con interés trabajar con el Estado de Nueva York para hacer realidad nuestra visión compartida".

Rebecca Ballin, directora ejecutiva de Neoyorquinos Unidos por el Cuidado Infantil, dijo: “Los padres llevan años organizándose para hacer realidad el cuidado infantil universal en Nueva York, y hoy estamos más cerca que nunca de lograrlo. Estas inversiones ayudarán a los padres a permanecer en la fuerza laboral, ayudarán a las familias a quedarse en Nueva York y harán que criar a un niño aquí sea algo que más familias puedan permitirse realmente. Estamos agradecidos con la Gobernadora por escuchar a los padres y cumplir con ellos”.

Robert Cordero, director ejecutivo de Grand Street Settlement, dijo: “Estamos agradecidos con la Gobernadora Kathy Hochul y con el Estado por su profundo compromiso de hacer realidad el cuidado infantil universal para los neoyorquinos. En Grand Street Settlement nos entusiasma trabajar junto al Estado para garantizar que este sistema proporcione salarios dignos a los educadores de la primera infancia, fortalezca la cantera de profesionales del sector y cree alianzas estratégicas que integren el cuidado infantil en todas las comunidades”.

Sharon Greenberger, presidenta y directora ejecutiva de la YMCA del Gran Nueva York, dijo: “Aplaudimos a la Gobernadora y a la Legislatura Estatal por priorizar el cuidado infantil en el presupuesto de este año. Encaminar al Estado hacia el cuidado infantil universal envía a las familias la señal de que Nueva York valora los entornos de aprendizaje seguros y de alta calidad. El cuidado infantil asequible constituye el paso acertado para hacer que Nueva York sea más accesible para las familias y para encaminar a los niños por la senda educativa correcta”.

En este Presupuesto Estatal, la Gobernadora Hochul sitúa al Estado de Nueva York en una senda concreta hacia un sistema de cuidado infantil universal y asequible, comenzando con el compromiso de realizar inversiones que respaldarán la provisión de cuidado infantil asequible para hasta 100,000 niños adicionales.

La histórica inversión de la Gobernadora aumentará la financiación en 1,700 millones de dólares, elevando la inversión total para el Año Fiscal 2027 a 4,500 millones de dólares destinados a servicios de cuidado infantil y preescolar en todo el estado.

Estas inversiones permitirán:

Hacer que el preescolar (Pre-K) sea verdaderamente universal en todo el estado, mediante fondos destinados a poner a disposición plazas de alta calidad para todos los niños de cuatro años en Nueva York para el inicio del año escolar 2028-29, así como aumentar las subvenciones estatales a los programas existentes para garantizar una atención de alta calidad.

Colaborar con la ciudad de Nueva York para lanzar el nuevo programa “2-Care” y cumplir finalmente la promesa de acceso universal al programa “3K” en la ciudad de Nueva York.

Mejorar el Crédito Fiscal por Cuidado de Hijos y Dependientes para ayudar a sufragar los gastos de cuidado infantil de 230,000 familias neoyorquinas, aumentando el beneficio en un promedio de 576 dólares.

Apoyar el desarrollo del programa estatal “First 3” (Los Primeros 3), el cual colaborará con los condados para ofrecer servicios de cuidado infantil asequibles y de alta calidad a niños de 0 a 3 años, independientemente de los ingresos familiares. Realizar inversiones históricas en el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil, brindando servicios de cuidado infantil asequibles y de alta calidad a decenas de miles de niños neoyorquinos adicionales, con un costo tope de $15 semanales para la mayoría de las familias.

Apoyar a la fuerza laboral del sector de cuidado infantil mediante la formación de educadores de la primera infancia.

Paralelamente a estos compromisos, la Gobernadora pondrá en marcha una Oficina de Cuidado Infantil y Educación Temprana para dirigir la implementación de un sistema de cuidado infantil universal y de alta calidad para las familias de Nueva York; asimismo, trabajará para aumentar la difusión del Crédito Fiscal por Hijos del Empire State (Empire State Child Credit) con el fin de garantizar que el mayor número posible de familias se beneficie de la histórica ampliación del crédito fiscal por hijos de Nueva York impulsada por la Gobernadora, la cual elevó el monto del crédito de $330 a $1,000 por hijo para los menores de cuatro años, y a $500 por hijo para los niños de entre cuatro y 16 años.