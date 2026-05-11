La Gobernadora Hochul Anuncia que Ya Está Abierto el Registro para Obtener Entradas Gratuitas a los Eventos de Visualización de la Copa Mundial 2026 en Long Island

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el registro para obtener entradas gratuitas ya está oficialmente abierto para la "New York State United — 2026 World Cup Watch Experience" (Experiencia para Ver la Copa Mundial 2026) en Long Island. Este evento público de visualización a gran escala —el primero de su tipo y de carácter gratuito— tendrá lugar el 12 de junio en la Universidad de Stony Brook y se espera que atraiga a miles de neoyorquinos. La jornada constará de dos eventos: el partido de la Copa Mundial entre Canadá y Bosnia y Herzegovina (Grupo B) a las 3:00 p. m., y el partido entre EE.UU. y Paraguay (Grupo D) a las 9:00 p.m. Las familias, los aficionados al fútbol y las comunidades de todo Nueva York ya pueden solicitar entradas para uno o ambos eventos.

Este hito representa un paso importante para llevar la emoción de la Copa Mundial 2026 directamente a las comunidades de todo el estado de Nueva York. La Experiencia de Ver la Copa Mundial transformará la Universidad de Stony Brook en un destino al aire libre, gratuito y accesible, donde las familias, los aficionados al fútbol y los neoyorquinos de toda la región podrán reunirse para vivir juntos la experiencia del torneo cerca de sus hogares. Además de la transmisión en vivo de los partidos, el evento contará con experiencias interactivas relacionadas con el fútbol, entretenimiento, ofertas locales de comida y bebida, y una programación que celebrará la energía, la diversidad y el espíritu de Long Island y de las comunidades de todo el estado de Nueva York.

"Me enorgullecen nuestros esfuerzos por llevar la Copa Mundial —un acontecimiento verdaderamente global— directamente a las comunidades de todo el estado de Nueva York; esfuerzos que incluyen la apertura, el día de hoy, del registro de entradas para la 'New York State United 2026 World Cup Watch Experience' en Long Island", dijo la gobernadora Hochul. "Al crear eventos de visualización gratuitos y aptos para toda la familia en todo Nueva York, facilitamos que las familias, los aficionados y las comunidades se reúnan, celebren el deporte más popular del mundo y creen recuerdos imborrables, todo ello mientras seguimos invirtiendo en el futuro del fútbol juvenil en el estado".

El evento de Long Island es el primero de dos eventos emblemáticos en el estado de Nueva York para ver la Copa Mundial; un segundo gran evento público de proyección está programado para la Final de la Copa Mundial de la FIFA el 19 de julio en Kensico Dam Plaza, en el condado de Westchester. El registro es gratuito y obligatorio para acceder a ambos eventos el 12 de junio. Para obtener más detalles sobre el proceso de registro de entradas o sobre los eventos del 12 de junio, los aficionados que se registren tendrán también la opción de recibir actualizaciones del evento, información sobre el transporte, recordatorios de horarios y notificaciones importantes para el día del evento, tanto por correo electrónico como por mensaje de texto. Para más detalles sobre el proceso de registro de entradas o sobre los eventos del 12 de junio, por favor visite el sitio web del evento. La Experiencia de Proyección de la Copa Mundial en Long Island es una de las varias experiencias públicas de visualización que forman parte de la iniciativa estatal de la gobernadora Hochul, la cual creará oportunidades sin precedentes para que los neoyorquinos participen en la Copa Mundial de 2026.

Partiendo de la estrategia más amplia de la gobernadora Hochul para aprovechar los grandes eventos globales en beneficio duradero de todo el estado, estos eventos de proyección complementan el Programa de Subvenciones Comunitarias para la Copa Mundial del Estado de Nueva York y el propuesto fondo "NY Kicks: Fondo de Inversión para el Legado de la Copa Mundial", el cual ampliará el acceso a la infraestructura y a los programas de fútbol juvenil en comunidades de todo el estado. Estos esfuerzos también impulsan la iniciativa de la gobernadora Hochul titulada "Get Offline, Get Outside" (Desconéctate, Sal al Aire Libre), que anima a los neoyorquinos a desconectarse de sus dispositivos y a pasar tiempo al aire libre en sus comunidades, mediante la activación de espacios públicos y la creación de experiencias compartidas y activas para las familias.

Hope Knight, presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, dijo: "La apertura del registro para la Experiencia de Proyección de la Copa Mundial en Long Island acerca a los neoyorquinos un paso más a vivir la emoción de la Copa Mundial de 2026 aquí mismo, en casa. Estos eventos públicos gratuitos de proyección crearán oportunidades accesibles para que familias, aficionados y comunidades se reúnan en Long Island, al tiempo que respaldan inversiones más amplias en el fútbol juvenil, el turismo regional y la participación comunitaria en todo el estado".

La asambleísta Rebecca Kassay dijo: “Como representante de la Asamblea ante la Universidad de Stony Brook, y como miembro del Comité Asesor de Long Island para la Copa Mundial de la FIFA 2026, me enorgullece ver que nuestra región desempeña un papel tan significativo al dar la bienvenida a la Copa Mundial en Nueva York y hacer que este evento global sea más accesible para nuestros residentes. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul por su liderazgo y visión al crear oportunidades como esta, que unen a las comunidades, muestran todo lo que nuestra región tiene para ofrecer e invitan a las familias de Long Island a participar en las festividades de la Copa Mundial. Ser la sede de este evento en la Universidad de Stony Brook representa una oportunidad extraordinaria para todos, desde las empresas locales hasta los aficionados al deporte de la zona; espero con entusiasmo ver cómo tanto residentes como visitantes se reúnen para vivir el espíritu de este torneo histórico”.

El Ejecutivo del Condado de Suffolk, Ed Romaine, dijo: “La Copa Mundial es una celebración de culturas de todo el mundo y, cada cuatro años, logra unir a las personas. Esperamos con gran expectativa este evento y la alegría que traerá consigo; muchísimos aficionados al fútbol tendrán la oportunidad de ver a sus equipos en comunidad”.

El presidente de la Junta Directiva de la ESD, Kevin Law, dijo: “Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, Nueva York está generando nuevas oportunidades para que las comunidades de todo el estado participen en la emoción y el impacto económico de la Copa Mundial 2026. Estos eventos públicos gratuitos de transmisión de los partidos en la Universidad de Stony Brook reunirán a familias, aficionados y visitantes en Long Island, al tiempo que respaldan inversiones más amplias en el deporte juvenil, el turismo y la participación comunitaria en toda la region”.

La presidenta de la Universidad de Stony Brook, Andrea Goldsmith, dijo: “Como la universidad pública número uno de Nueva York y una institución insignia del sistema SUNY, la Universidad de Stony Brook se siente sumamente entusiasmada de ser la sede de esta primera ‘Experiencia para Ver la Copa Mundial.’ Esperamos recibir en nuestro hermoso campus a miembros de la comunidad provenientes de todo Long Island y más allá, para que animen a sus equipos favoritos en una celebración compartida y llena de fervor. Este evento respalda nuestra aspiración de servir como motor social y cultural para Long Island, uniendo a las personas en torno a momentos tan estimulantes y significativos como este. Esperamos con ilusión abrir nuestras puertas, fortalecer nuestros profundos vínculos comunitarios y celebrar juntos este histórico evento global”.

Justin Brannan, Director de Operaciones de Grandes Eventos del Estado de Nueva York, dijo: “La gobernadora Hochul se centra en garantizar que la experiencia de la Copa Mundial sea accesible y asequible para las familias de todo Nueva York. Al organizar grandes eventos gratuitos y centrados en la comunidad, convertiremos el torneo deportivo más grande del planeta en celebraciones locales compartidas que unan a las personas justo en su propio entorno”.

Estos eventos para toda la familia forman parte del esfuerzo coordinado del Estado de Nueva York para maximizar el impacto económico y en todo el estado de la Copa Mundial de 2026, uniendo a las comunidades para vivir este momento histórico mundial cerca de casa, al tiempo que se impulsan inversiones a largo plazo en el fútbol juvenil y en la infraestructura comunitaria.

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Acerca de Empire State Development

Empire State Development es la principal agencia de desarrollo económico de Nueva York y promueve el crecimiento empresarial, la creación de empleo y mayores oportunidades económicas en todo el estado. Con oficinas en cada una de las 10 regiones del estado, ESD supervisa los Consejos Regionales de Desarrollo Económico, apoya la equidad en el acceso a la banda ancha a través de la oficina ConnectALL y está formando la fuerza laboral del mañana mediante la Oficina de Desarrollo Estratégico de la Fuerza Laboral. La agencia colabora con industrias emergentes y de próxima generación —como la energía limpia y la fabricación de semiconductores— que buscan expandirse en el Estado de Nueva York; opera una red de centros de asistencia para ayudar a las pequeñas empresas a crecer y prosperar; y promueve los destinos turísticos de clase mundial del estado a través de I LOVE NY. Para obtener más información, visite esd.ny.gov y conéctese con ESD en LinkedIn, Facebook y X (anteriormente Twitter).