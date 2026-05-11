LA PRESENCIA ARGENTINA EN LOS PREMIOS PLATINO XCARET 2026: TALENTO, GLAMOUR Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Valeria Mazza y Alejandro Gravier cautivaron en la alfombra roja de los Premios Platino 2026 Sofisticación con sello internacional: Agustina Palma, la actriz argentina radicada en Los Ángeles, conquistó la alfombra azul de los Premios Platino 2026 con un estilismo que fusionó a la perfección la elegancia clásica y una audacia vanguardista, reafir Guillermo Francella, Agustina Palma, La Joaqui, Griselda Siciliani, Dolores Fonzi y Constanza Espejo, entre las figuras argentinas que brillaron en la alfombra azul de los Premios Platino Xcaret 2026. Riviera Maya,

De Guillermo Francella a María Becerra, de Valeria Mazza a Agustina Palma: una generación argentina con proyección global en los Premios Platino Xcaret 2026.

MEXICO, CANCUN, MEXICO, May 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- El pasado 9 de mayo, el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret se convirtió en el epicentro del audiovisual iberoamericano. La XIII edición de los Premios Platino Xcaret —considerados los Oscar del cine en español y portugués— vivió su noche más argentina: Guillermo Francella recibió el Platino de Honor por su trayectoria; El Eternauta (Netflix) se consagró como Mejor Miniserie con Ricardo Darín como Mejor Actor; y María Becerra abrió la ceremonia con una actuación ovacionada ante una audiencia global de millones de personas.

Más allá de los galardones, la alfombra azul fue el escenario de una industria argentina que atraviesa un momento de expansión internacional sin precedentes, reflejado en figuras que combinan trayectoria y una nueva visión global.

Las argentinas que marcaron la tendencia

La elegancia argentina dominó la red carpet con estilos que recorrieron desde el glamour clásico hasta la vanguardia. Valeria Mazza, quien además fue presentadora en la gala, deslumbró junto a Alejandro Gravier con un diseño en lentejuelas carmesí de un solo hombro. Por su parte, Griselda Siciliani, nominada por Envidiosa T2, impactó con un conjunto en verde esmeralda y gafas statement, reafirmando su gran momento profesional y su reciente expansión al mercado europeo.

En este trío de presencias que concentraron la atención de la prensa internacional se destacó Agustina Palma. Radicada en Los Ángeles, la actriz argentina —formada en la escuela de Cris Morena, estrella de disney en series como Once y Bia y con un recorrido que incluye, Netflix, HBO Max y colaboraciones con figuras como Bad Bunny— se posicionó como una de las bellezas más fotografiadas de la noche. Su participación en la gala se da en medio de un gran presente profesional, con nuevos proyectos internacionales junto a Millstreet Films que prometen consolidarla como una de las actrices argentinas de su generación con mayor proyección Internacional.

Dirección, Estilo y Liderazgo Artístico

El talento detrás de cámara también tuvo su espacio de brillo. Dolores Fonzi, en su faceta de directora y protagonista de Belén, capturó los flashes con un diseño arquitectónico de Esteta Studio. En esa misma línea de liderazgo creativo, Constanza Espejo —actriz y Directora Artística de la We Art Foundation— dio una lección de sofisticación minimalista con un vestido joya en azul noche. Espejo, quien divide su actividad entre la actuación y la dirección de proyectos culturales entre Miami y Buenos Aires, se consolida como una figura clave en la gestión y formación de nuevos talentos en la región.

La delegación argentina se completó con nombres de peso como Juan Minujín, Andrea Pietra, Stefi Roitman y Carolina Kopelioff, conformando un bloque que no tuvo equivalente en ninguna otra nacionalidad presente.

La XIII edición de los Premios Platino no solo celebró los logros alcanzados, sino que dejó claro que el futuro del audiovisual iberoamericano tiene una impronta argentina inconfundible: una mezcla de audacia, sofisticación y un carisma que sigue conquistando los escenarios del mundo entero.

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