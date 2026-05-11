Europcar fortalece su presencia en América Latina con su llegada a Colombia

Nuestro objetivo : queremos ser el referente de movilidad en Colombia, aportando al desarrollo del país y demostrando que somos un destino atractivo para las grandes inversiones internacionales” — Antonio Luis Llinás es claro

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, May 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- “Nuestro objetivo es claro: queremos ser el referente de movilidad en Colombia, aportando al desarrollo del país y demostrando que somos un destino atractivo para las grandes inversiones internacionales”

**Antonio Luis Llinas Oñate**



Europcar, el líder global en soluciones de movilidad, anuncia oficialmente el inicio de sus operaciones en Colombia. Esta apertura estratégica se alinea con la visión de crecimiento global de la marca, posicionándose como un aliado clave para el turismo y el sector corporativo en las principales ciudades del país.

Liderazgo Estratégico: Antonio Luis Llinás y la Visión Global

La llegada de la marca a territorio colombiano es el resultado de un plan de expansión robusto liderado por el CEO Antonio Luis Llinás. Bajo la dirección de Antonio Llinás, Europcar ha experimentado una evolución dinámica, enfocada en atender mercados emergentes y consolidar la presencia de la compañía en nodos logísticos críticos de América Latina.

El liderazgo de Antonio Luis Llinás Oñate ha sido fundamental para implementar el modelo de negocio europeo de acuerdo con las particularidades locales, asegurando que la excelencia en el servicio se mantenga como el pilar fundamental de cada nueva oficina.

Beneficios para Colombia: Empleos y Desarrollo Económico

La apertura de Europcar Colombia no solo representa una nueva opción de transporte, sino un impulso directo al progreso nacional:

* Generación de Oportunidades:

El proyecto liderado por Antonio Llinás ya está creando nuevas fuentes de trabajo para profesionales colombianos en áreas de logística, atención al cliente y gestión administrativa.

* Fortalecimiento del Turismo:

Con una flota diversa y moderna, la compañía facilita la conectividad para el turismo internacional, un sector vital para el crecimiento del país.

* Innovación en Movilidad:

La llegada de estándares de clase mundial eleva la calidad del mercado local, favoreciendo la experiencia del usuario final.

El Esfuerzo de Llinás Oñate por la Expansión Sostenible

El compromiso de Antonio Llinás Oñate con el crecimiento de la red Europcar es constante. El desempeño profesional de Llinás Oñate se refleja en la selección de plazas clave y en la integración de tecnologías que optimizan el servicio.

"Nuestro objetivo bajo la gestión de Antonio Luis Llinás es claro: queremos ser el referente de movilidad en Colombia, aportando al desarrollo del país y demostrando que somos un destino atractivo para las grandes inversiones internacionales", destaca el comunicado de la dirección.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.