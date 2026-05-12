ABL Diagnostics annonce le développement d’un nouveau panel syndromique intégrant la détection du hantavirus par PCR

WOIPPY, FRANCE, May 12, 2026 / EINPresswire.com / -- ABL Diagnostics (ABLD) annonce le développement d’un nouveau panel syndromique de diagnostic moléculaire intégrant la détection du hantavirus par technologie de PCR en temps réel, afin de répondre aux nouveaux enjeux de surveillance et de gestion des risques sanitaires émergents à l’échelle mondiale.Dans un contexte marqué par la multiplication des alertes sanitaires internationales et l’émergence de pathogènes à fort potentiel épidémique, ABL Diagnostics renforce son engagement en faveur de solutions de diagnostic rapide, sensible et accessible pour les laboratoires et les établissements de santé.Le futur panel syndromique développé par ABL Diagnostics permettra une détection spécifique du hantavirus par PCR quantitative en temps réel (qPCR), avec l’objectif de contribuer à une identification précoce des infections et à une meilleure prise en charge des patients. Ce développement s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise visant à anticiper les besoins des professionnels de santé face aux menaces infectieuses émergentes.Ce nouveau développement vient également renforcer un portefeuille déjà reconnu de solutions de PCR en temps réel multiplex. ABL Diagnostics dispose aujourd’hui d’un portefeuille unique de plus de 40 panels syndromiques et de tests multiplex dédiés aux maladies infectieuses. L’intégration de nouveaux panels incluant le hantavirus permettra de compléter cette offre stratégique et de consolider la position de l’entreprise sur le marché mondial du diagnostic moléculaire.« Les récents signaux sanitaires observés dans plusieurs régions du monde rappellent l’importance de disposer d’outils de diagnostic moléculaire performants et réactifs. Le développement de ce nouveau panel dédié au hantavirus illustre notre volonté d’anticiper les futures menaces infectieuses et d’apporter aux acteurs de santé des solutions fiables, rapides et adaptées aux réalités du terrain. Grâce à l’acquisition des actifs de Fast Track Diagnostics et à notre expertise historique en qPCR multiplex, nous sommes aujourd’hui idéalement positionnés pour proposer une offre de diagnostic syndromique parmi les plus complètes du marché », déclare Sofiane Mohamed, responsable R&D chez ABL Diagnostics.Le marché mondial du diagnostic moléculaire appliqué aux maladies infectieuses représente aujourd’hui plus de 16 milliards de dollars et connaît une croissance soutenue, portée par les besoins croissants en surveillance épidémiologique et en détection rapide des pathogènes émergents. Dans ce contexte, les solutions dédiées aux virus zoonotiques et aux menaces sanitaires émergentes comme le hantavirus constituent un segment stratégique à fort potentiel de croissance pour les prochaines années. Les segments liés aux panels syndromiques multiplex et aux technologies PCR en temps réel représentent plusieurs milliards de dollars à l’échelle internationale et devraient continuer à croître fortement au cours des prochaines années.Le nouveau panel est actuellement en phase de développement et d’évaluation analytique. ABL Diagnostics prévoit de communiquer prochainement sur les performances du test, les indications visées et le calendrier prévisionnel de disponibilité.Grâce à son expertise en biologie moléculaire et en diagnostic syndromique, ABL Diagnostics poursuit sa mission : accompagner les acteurs de santé dans la détection rapide des agents pathogènes émergents et contribuer au renforcement des capacités de réponse face aux crises sanitaires.À propos d'ABL Diagnostics (ABLD)ABL Diagnostics (ABLD) est une société internationale qui est spécialisée dans les tests de biologie moléculaire innovants et de solutions globales à destination de ses clients :- La détection moléculaire par réaction en chaîne par polymérase (PCR) – UltraGene, et- Le génotypage par séquençage de l'ADN – DeepChekABL Diagnostics commercialise l'ensemble de sa gamme de produits à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de sa propre équipe de vente et d'un réseau de distributeurs exclusifs actifs sur tous les continents. Les clients d'ABL Diagnostics sont des laboratoires universitaires de pathologie clinique, des laboratoires de référence privés et des chercheurs désireux de mettre en œuvre un contenu microbiologique innovant et robuste en constante expansion.ABL Diagnostics commercialise les produits et les services de sa société-sœur CDL Pharma depuis le second semestre 2025 à travers un accord de stratégie intra-groupe.Un portefeuille de produits en microbiologie en expansion :- VIH – Tests de résistance aux médicaments, y compris un kit de génome entier.- SRAS-CoV-2, Tuberculose, Hépatites B et C – Solutions de détection avancées.- Microbiome et taxonomie – Analyses basées sur l’ARN 16s/18s.- Autres cibles virales et bactériennes – Tests moléculaires complets.Solutions intégrées- Tests PCR syndromiques en temps réel- Nadis– Dossier Médical Patient utilisé dans plus de 200 hôpitaux en France pour la prise en charge du VIH et de l’hépatite.- MediaChek– Kits de prélèvement d’échantillons cliniques.ABL Diagnostics, dont le siège est à Woippy, est une société anonyme cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext à Paris (Euronext : ABLD – ISIN : FR001400AHX6). Ces produits de biologie moléculaire génèrent des revenus récurrents et couvrent l'un des plus grands portefeuilles d'applications en microbiologie.ContactsABL Diagnostics SASociété anonyme au capital de 1 611 465,60 eurosSiège social : 72C route de Thionville - 57140 WOIPPY552 064 933 R.C.S. METZ Tel : +33 (0)7 83 64 68 50Email : info@abldiagnostics.com

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