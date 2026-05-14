Blank Canvas Marketing stellt KI-gestützte Content Engine für generative Suchumgebungen vor

Blank Canvas Marketing Michelle Himden, Principal & Chief Growth Architect bei Blank Canvas Marketing

Keyword-Strategien gehören zunehmend der Vergangenheit an. Die Kunden von heute wollen und müssen in KI-generierten Antworten sichtbar sein” — Michelle Himden, Principal & Chief Growth Architect

GERMANY, May 14, 2026 /EINPresswire.com/ -- Blank Canvas Marketing hat eine KI-gestützte Content Engine vorgestellt, die Unternehmen dabei unterstützen soll, Inhalte für KI-basierte Such- und Discovery-Plattformen zu strukturieren und auszurichten. Die Lösung kombiniert Content-Produktion mit Content-Gap-Analyse und richtet sich an Unternehmen, die ihre Sichtbarkeit in generativen Suchumgebungen verbessern möchten.

Die Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund eines veränderten Suchverhaltens. Immer mehr Nutzer greifen auf KI-gestützte Suchsysteme und Large Language Models (LLMs) zurück, um Informationen direkt abzurufen. Branchenanalysten von Gartner prognostizieren, dass das traditionelle Suchvolumen bis Ende 2026 um 25 % zurückgehen könnte. Gleichzeitig berichten Marktstudien wie die von ProfitWell über steigende Kosten für Kundenakquise über bezahlte Kanäle.

Nach Angaben von Blank Canvas Marketing wurde die Content Engine entwickelt, um Unternehmen bei der Anpassung an diese Veränderungen zu unterstützen. Das Framework kombiniert Elemente der Answer Engine Optimization (AEO), strukturierte Daten und Thought-Leadership-Inhalte. Ziel ist es, die Auffindbarkeit von Marken in KI-gestützten Such- und Antwortsystemen zu verbessern.

Das System basiert auf einem Vier-Ebenen-Ansatz, der den Aufbau klar definierter digitaler Entitäten unterstützt. Dazu zählen strukturierte Daten, die Integration in Knowledge Graphs sowie Maßnahmen im Bereich Named Entity Recognition. Diese Technologien werden von Suchmaschinen und KI-Systemen genutzt, um Marken, Organisationen und Inhalte besser einzuordnen.

Blank Canvas Marketing erklärt, dass die Content Engine darauf ausgelegt ist, Inhalte bereitzustellen, die langfristig in digitalen Suchumgebungen auffindbar bleiben. Im Gegensatz zu kurzfristigen Kampagnen mit bezahlter Reichweite sollen veröffentlichte Inhalte über längere Zeiträume hinweg organische Sichtbarkeit erzeugen.

„Die Art und Weise, wie Nutzer Informationen suchen und Entscheidungen treffen, verändert sich derzeit deutlich“, sagt Michelle Himden, Principal & Chief Growth Architect bei Blank Canvas Marketing. „Unternehmen prüfen deshalb verstärkt Strategien, mit denen Inhalte auch in KI-generierten Antworten sichtbar bleiben können.“

Nach Angaben des Unternehmens wird die Lösung bereits in Kundenprojekten eingesetzt. Blank Canvas Marketing berichtet, dass Unternehmen die Plattform nutzen, um ihre Inhalte an KI-gestützte Suchumgebungen anzupassen und die Präsenz in generativen Antwortsystemen zu stärken.

Das Unternehmen hat zusätzlich Ressourcen zum Thema Sichtbarkeit in LLMs und generative Suchoptimierung veröffentlicht. Diese sollen Unternehmen dabei unterstützen, aktuelle Entwicklungen im Bereich KI-gestützter Suche besser einzuordnen.

Weitere Informationen sind unter https://blankcanvasmarketing.com/insights verfügbar.

Über Blank Canvas Marketing

Blank Canvas Marketing ist ein Marketing- und Wachstumsberatungsunternehmen mit Fokus auf Markenpositionierung, Content-Strategie und digitale Sichtbarkeit. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei der Entwicklung von Marketingstrategien für sich verändernde digitale Such- und Medienumgebungen.

Weitere Informationen unter www.blankcanvasmarketing.com.

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