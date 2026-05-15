NOXTUA ERHÄLT G.O.L.T. STAR ZERTIFIZIERUNG

Tom Pfennig | CEO & Founder

Der Legal AI Markt wächst weiterhin rasant. Der scharfe Wettbewerb macht die Auswahl jedoch schwieriger. Die G.O.L.T.® STAR Zertifizierung schafft Vertrauen, um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen.” — Tom Pfennig

BERLIN, GERMANY, May 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Die globale Strategieberatung TRANSFORMING .LEGAL und ihre integrierte Legal AI Discovery Plattform GOLT.ai (Global Overview Legal Technology) zertifizieren Europas souveräne Rechts-KI Noxtua als G.O.L.T. STAR.Noxtua zeichnet sich unter anderem durch seine hohen IT-Sicherheitsstandards, Plattform-Funktionalitäten sowie umfangreiche juristischen Datenquellen aus.GOLT.ai zählt zu den weltweit führenden Legal AI Discovery Plattformen und Marktplätzen und verbindet als KI-gestützte Suchmaschine Nutzerbedarfe mit mehr als 2.500 gelisteten Lösungen aus 65 Ländern. Ein multidisziplinäres Experten-Team für Recht, Compliance, Legal Operations und IT definiert für den G.O.L.T. STAR Zertifizierungsprozess objektive Qualitätsmaßstäbe und Standards über verschiedene Produktkategorien hinweg. Dies umfasst unter anderem Benutzerfreundlichkeit, Auditierbarkeit, IT-Kompatibilität und Datenschutz. Die Zertifizierung unterstützt Anbieter, sich vom Wettbewerb abzuheben und eine objektive Vertrauensdimension in ihre Go-to-Market-Strategie zu integrieren.„Der Legal-AI-Markt wächst weiterhin rasant. Auch wenn eine steigende Auswahl an Angeboten zu begrüßen ist, erschwert der intensive Wettbewerb jedoch fundierte Auswahlentscheidungen. Unsere G.O.L.T. STAR-Zertifizierung schafft eine zusätzliche Ebene von Vertrauen und Sicherheit, um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen“, betont Tom Pfennig, CEO von TRANSFORMING.LEGAL und GOLT.ai.„Als Europas souveräne Rechts-KI entwickeln wir in Partnerschaften mit führenden Rechtsverlagen aus ganz Europa juristisch kompetente und rechtskonforme KI für Jurist*innen. Unser Legal AI Workspace orientiert sich an den hohen Standards unserer Zielgruppe und setzt auf leistungsfähige KI gepaart mit kuratierten juristischen Daten und erfüllt die hohen straf-, berufs- und datenschutzrechtlichen Anforderungen des Rechtswesens. Die G.O.L.T STAR Zertifizierung ist eine weitere Validierung der Qualität und Kundenorientierung unserer Lösung“, erklärt Dr. Leif-Nissen Lundbæck, CEO & Co-Founder Noxtua.Weitere Informationen zum G.O.L.T.STAR-Programm unter: https://golt.ai/software-validation ###Über NoxtuaNoxtua ist Europas souveräne Rechts-KI. Die juristisch kompetente KI deckt die Bandbreite juristischer Textarbeit ab – von der Informationsbeschaffung (Research) über die Analyse komplexer Sachverhalte (Understanding) bis zur Dokumentenerstellung (Drafting). Dabei erfüllt die rechtskonforme KI die berufs-, straf- und datenschutzrechtlichen Anforderungen für Anwält*innen (§ 203 StGB, § 43e Bundesrechtsanwaltsordnung) und ist u.a. zertifiziert nach BSI C5, TISAX, ISO 27001, 9001, 27018, 27017 und 42001. In exklusiven Partnerschaften mit führenden europäischen Rechtsverlagen bietet das Tech-Unternehmen die erste Europalizenz für den Rechts-KI-Markt an.Im Jahr 2017 aus Forschung von Dr. Leif-Nissen Lundbæk und Professor Dr. Michael Huth an der Oxford University und dem Imperial College London in der deutschen Hauptstadt gegründet, hat das Legal-Tech-Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung DSGVO-konformer KI-Lösungen mittlerweile Standorte in Paris, Berlin, Zagreb, München und Fribourg. Als strategische Partner investierten u.a. Deutschlands führender juristischer Fachverlag C.H.BECK sowie die führenden Kanzleien CMS und Dentons in der Series B rund 81 Millionen EURO in das europäische Scaleup.Medienkontakt:Dr. Clara HerdeanuChief Communications Officerpress@noxtua.comÜber TRANSFORMING.LEGAL – https://Transforming.Legal TRANSFORMING.LEGAL ist eine globale Strategieberatung mit Spezialisierung auf KI-Transformationen im Rechts- und Compliance-Bereich. Das Unternehmen wurde von erfahrenen Inhouse-Juristen, Legal Operations Professionals, Compliance-Experten und Legal-Tech-Spezialisten gegründet.TRANSFORMING.LEGAL unterstützt Rechtsabteilungen und Kanzleien dabei, messbare Effizienzsteigerungen durch menschenzentrierte Veränderungsstrategien, optimierte Prozesse, effektiven Technologieeinsatz und verantwortungsvolle Transformation zu erzielen.Über GOLT.ai – https://GOLT.ai GOLT.ai – Global Overview Legal Technology (G.O.L.T.) – ist ein führender, kostenloser KI-gestützter Discovery Hub und Marketplace für Legal AI mit mehr als 2.500 gelisteten Softwarelösungen aus 65 Ländern.Ein multidisziplinäres Expertenteam validiert Legal-AI-Lösungen anhand eigener, umfassender Bewertungskriterien. Bei erfolgreicher Prüfung werden Produkte als G.O.L.T.STAR zertifiziert.Medienkontakte:Dr. Vera RoedelCo-Founder & Chief Partnership OfficerVera.Roedel@transforming.legalTom PfennigCEO & FounderTom@Transforming.Legal

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