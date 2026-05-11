Deutschland tendiert zu Hybridfahrzeugen, während sich die Nachfrage nach Elektroautos stabilisiert

IMAGIN.studio European EV Pulse Report Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen variiert auf den europäischen Märkten IMAGIN.studio

Daten von IMAGIN.studio aus über 300m+ Bildaufrufen zeigen, dass sich Deutschland in Richtung eines ausgewogeneren Antriebsmix bewegt

BERLIN, GERMANY, May 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- Deutschlands Übergang zur elektrifizierten Mobilität tritt in eine ausgewogenere Phase ein, in der Hybridfahrzeuge an Boden gewinnen, während sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen stabilisiert und die nach Benzinfahrzeugen zurückgeht.

Daten von IMAGIN.studio zeigen, dass die Suchanfragen nach BEVs relativ stabil blieben und von 37 % im März–April 2025 auf 37 % im März–April 2026 sanken, während die Nachfrage nach Hybridfahrzeugen von 25 % auf 29 % stieg. Im gleichen Zeitraum ging das Interesse an Benzinfahrzeugen von 38 % auf 34 % zurück.

Anhaltende geopolitische Spannungen im Nahen Osten haben zu erneuter Volatilität auf den globalen Ölmärkten beigetragen, was die Kraftstoffpreise in die Höhe getrieben und die Bewertung verschiedener Antriebsoptionen durch die Verbraucher beeinflusst hat.

Ein ausgewogenerer Markt zeichnet sich ab

In Deutschland zeichnet sich zunehmend eine knappe Dreiteilung zwischen Benzin-, Hybrid- und Elektrofahrzeugen ab, wobei kein einzelner Antrieb das Interesse der Verbraucher dominiert.

Die stabile Entwicklung bei Elektrofahrzeugen in Verbindung mit der steigenden Nachfrage nach Hybridfahrzeugen deutet darauf hin, dass Verbraucher weiterhin elektrifizierte Optionen in Betracht ziehen, dabei aber auch nach Flexibilität und einem geringeren wahrgenommenen Risiko suchen.

Gleichzeitig deutet der Rückgang des Interesses an Benzin- und Dieselfahrzeugen auf eine allmähliche Abkehr von traditionellen Verbrennungsmotoren hin, auch wenn dieser Übergang gemächlicher verläuft als in anderen europäischen Märkten.

Der Bericht von IMAGIN.studio, der auf über 300 Millionen Bildaufrufen in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien basiert, zeigt, dass im April 2026 der Gesamtanteil der Suchanfragen nach Elektro- und Hybridfahrzeugen in allen wichtigen europäischen Märkten im Vergleich zum April 2025 um durchschnittlich 9 % gestiegen ist. Insgesamt dominieren elektrifizierte Antriebe nun das Interesse der Verbraucher.

Schwankende Kraftstoffpreise und Unsicherheit verändern die Prioritäten der Käufer

Das steigende Interesse an BEVs und Hybridfahrzeugen steht vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Unsicherheit und steigender Kraftstoffkosten, die die Haushaltsbudgets in ganz Europa zusätzlich belasten.

Angesichts steigender Kraftstoffpreise scheinen viele Verbraucher die langfristigen Betriebskosten neu zu bewerten, wobei Elektro- und Hybridfahrzeuge zunehmend als stabilere und berechenbarere Alternative angesehen werden. Zwar beeinflussen mehrere Faktoren die Kaufentscheidungen, doch deuten die Daten darauf hin, dass externe wirtschaftliche Zwänge, insbesondere die Sensibilität gegenüber Kraftstoffpreisen, den Wandel hin zur Elektrifizierung beschleunigen.

Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen variiert auf den europäischen Märkten

Während der Trend in Deutschland ein starkes Wachstum des Interesses an Hybridfahrzeugen zeigt, variieren die Akzeptanzraten je nach Land erheblich.

Diese regionalen Unterschiede verdeutlichen, wie Infrastruktur, Anreize und Erschwinglichkeit das Tempo der Einführung von Elektrofahrzeugen in ganz Europa weiterhin beeinflussen.

Obwohl Elektrofahrzeuge nach wie vor 32 % der deutschen Autosuchen ausmachen, hinkt die tatsächliche Einführung dem Interesse hinterher. Im Jahr 2026 machten Elektrofahrzeuge nur 19,1 % der gesamten Autoverkäufe aus, was eine erhebliche Kluft zwischen dem, was Verbraucher in Betracht ziehen, und dem, was sie letztendlich kaufen, verdeutlicht.

Dies deutet darauf hin, dass zwar großes Interesse besteht, aber Hindernisse wie Kosten, Zugang zu Lademöglichkeiten und Unklarheit hinsichtlich der Optionen weiterhin die endgültigen Entscheidungen beeinflussen.

Martijn Versteegen, CEO von IMAGIN.studio, kommentierte die Ergebnisse wie folgt:

„Das Überschreiten der Schwelle, ab der Elektrofahrzeuge mehr Verbraucherinteresse wecken als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, ist ein bedeutender Meilenstein für den europäischen Markt. Es zeigt, dass die Elektrifizierung in den Köpfen der Autokäufer nicht mehr nur ein Zukunftsziel ist, sondern bereits Realität.

Interesse allein garantiert jedoch noch keine Akzeptanz. Die Verbraucher beschäftigen sich zwar zunehmend mit Elektrofahrzeugen, sind aber auch kritischer geworden. Wirtschaftliche Unsicherheit und steigende Kraftstoffkosten beeinflussen das Verhalten eindeutig, doch Käufer brauchen nach wie vor Vertrauen in ihre Entscheidung.

Besonders ermutigend ist, dass dieses Wachstum aus zwei Richtungen vorangetrieben wird. Viele bestehende Fahrer von reinen Elektrofahrzeugen entscheiden sich beim Fahrzeugwechsel für den Verbleib bei der Elektromobilität. Dies zeugt von einer hohen Zufriedenheit mit der Technologie. Gleichzeitig beobachten wir neues Interesse bei Fahrern, die sich von Benzin und Diesel abwenden und sich zum ersten Mal mit Elektrofahrzeugen beschäftigen.

Da die Zahl der verfügbaren Elektromodelle weiter wächst, besteht die Herausforderung für die Branche darin, diese Fahrzeuge klar, transparent und leicht verständlich zu präsentieren. Den Verbrauchern dabei zu helfen, Optionen zu vergleichen, Spezifikationen zu visualisieren und Funktionen digital zu erkunden, wird entscheidend sein, um dieses wachsende Interesse in konkrete Handlungen umzusetzen.“

Interesse in Handlungen umsetzen in einem digital orientierten Markt

Da die europäische Automobilbranche zunehmend digitaler wird, gewinnt die Rolle einer hochwertigen Fahrzeugpräsentation mehr denn je an Bedeutung.

Die datengesteuerten Bilder von IMAGIN.studio ermöglichen es OEMs, Marktplätzen und Händlern, Elektrofahrzeuge an jedem Berührungspunkt präzise und einheitlich zu präsentieren.

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen und der steigenden Komplexität der Modelle hilft eine klare digitale Darstellung den Verbrauchern, sich in neuen Technologien zurechtzufinden, ihre Optionen zu verstehen und sichere Entscheidungen zu treffen. Wie diese neuesten Daten zeigen, ist das Interesse an Elektrofahrzeugen kein Hindernis mehr, doch die Umwandlung dieses Interesses in Kaufentscheidungen wird die nächste entscheidende Phase des europäischen Wandels sein.



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