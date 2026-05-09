GigiO Restaurant Puerto Viejo Redefine la Alta Cocina Caribeña en Costa Rica
Evenings at GigiO Restaurant, Puerto Viejo de Talamanca — where the Caribbean coast comes alive. Our open-air terrace, thatched palapas, and warm-lit dining room set the stage for an unforgettable night out in Costa Rica.
Esta es la mesa con la que siempre soñaste. ? Tostadas de camarón, tataki de atún, linguine con mejillones y almejas, curry dorado de mariscos y cócteles tropicales — todo en una tarde en GigiO Restaurant, Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica. Del Mar Ca
Cocina de excelencia, ingredientes locales frescos y una experiencia gastronómica inolvidable frente al Mar Caribe en Puerto Viejo de TalamancaPUERTO VIEJO DE TALAMANCA, LIMON, COSTA RICA, May 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- GigiO Restaurant, uno de los restaurantes más reconocidos de Puerto Viejo, Costa Rica, reafirma su compromiso con llevar una gastronomía de clase mundial y sabores auténticos del Caribe al corazón de la Costa Caribe Sur. Ubicado en las vibrantes calles de Puerto Viejo de Talamanca, en la provincia de Limón, GigiO Restaurant se ha consolidado como el principal destino gastronómico para amantes de la cocina, viajeros y locales que buscan los mejores mariscos frescos, platos de fusión creativa y un ambiente cálido e inigualable.
Un referente culinario en la Costa Caribe de Costa Rica
GigiO Restaurant Puerto Viejo se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores restaurantes de la Zona Sur de Costa Rica, atrayendo visitantes de todo el mundo con su menú innovador, servicio impecable y la inconfundible ambientación caribeña. Situado en Puerto Viejo de Talamanca — un destino turístico privilegiado cercano a Manzanillo, Cahuita y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo — GigiO recibe a los viajeros que exploran la provincia de Limón y toda la costa caribeña costarricense.
La filosofía del restaurante se fundamenta en el uso de los ingredientes locales más frescos: pescado de línea, productos tropicales orgánicos y sabores
costarricenses tradicionales elevados mediante técnicas culinarias contemporáneas. El menú de GigiO cambia según la temporada para reflejar la abundancia del Mar Caribe y la rica herencia agrícola de Talamanca.
Platos estrella: donde la tradición se encuentra con la innovación
GigiO Restaurant es reconocido por su emblemático Ceviche de Hibisco — una creación deslumbrante elaborada con Marlin Blanco fresco, cebolla morada, hierbas aromáticas y una atrevida reducción de hibisco, coronada con aguacate cremoso, rizos de cebollín y flores comestibles. Este plato ejemplifica el compromiso del restaurante de fusionar ingredientes caribeños con una presentación de alta cocina, convirtiéndolo en uno de los platos más fotografiados de Puerto Viejo.
Entre las otras propuestas destacadas del menú de GigiO se encuentran fuentes de mariscos frescos del Caribe, tapas de fusión de inspiración local, cócteles tropicales artesanales y una extensa carta de vinos — todo diseñado para complementar la atmósfera relajada pero refinada que define la experiencia de cenar en Puerto Viejo, Costa Rica.
El restaurante imperdible de Puerto Viejo: ¿por qué los huéspedes siguen volviendo?
Los viajeros que visitan Puerto Viejo de Talamanca — reconocido mundialmente por su ecoturismo, surf, cultura afrocaribeña y biodiversidad — califican consistentemente a GigiO Restaurant entre las tres mejores experiencias gastronómicas de la costa caribeña. Las razones principales incluyen:
• Mariscos frescos del día abastecidos directamente por pescadores locales del Caribe
• Un menú creativo y rotativo que fusiona las tradiciones costarricenses con influencias internacionales
• Un entorno tropical íntimo, ideal para cenas románticas, reuniones familiares y celebraciones especiales
• Personal multilingüe y atento que brinda la cálida hospitalidad caribeña
• Ubicación privilegiada en Puerto Viejo, a pasos de la playa, los breaks de surf y las atracciones locales
• Opciones vegetarianas, veganas y sin gluten disponibles
Un restaurante destino para los viajeros del Caribe costarricense
Puerto Viejo de Talamanca es uno de los destinos de viaje más únicos de Costa Rica, conocido por su relajada esencia caribeña, su exuberante selva tropical, la cultura indígena Bri Bri, los santuarios de perezosos y los spots de surf de clase mundial como Salsa Brava. GigiO Restaurant es el ancla natural para los visitantes que buscan vivir la experiencia completa de Puerto Viejo — desde caminatas al amanecer en el Parque Nacional Cahuita hasta cenas al atardecer frente al Mar Caribe.
Ya sea mochilero, viajero de lujo, nómada digital o blogger gastronómico que explora los mejores restaurantes de Costa Rica, GigiO Restaurant en Puerto Viejo ofrece una experiencia tan memorable como el destino mismo.
Acerca de GigiO Restaurant
GigiO Restaurant es un restaurante de alta cocina y cocina casual ubicado en Puerto Viejo de Talamanca, provincia de Limón, Costa Rica. Reconocido por sus mariscos frescos del Caribe, cócteles creativos y su emblemática cocina de fusión, GigiO es un referente de la excelencia culinaria en la Costa Caribe de Costa Rica.
Ubicación: Stanford's Square, Puerto Viejo de Talamanca, 70403, Limon, Costa Rica
Cocina: Fusión Caribeña | Mariscos Frescos | Del productor a la mesa
Google Maps: Buscar “GigiO Restaurant Puerto Viejo”
Instagram: @wearegigio
Reservaciones: Disponibles vía WhatsApp +506 8676 7889 y Google My Business
Cenk Kinay
GigiO Restaurant Puerto Viejo
+506 6308 6704
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