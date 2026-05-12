Cocoraille, dévoile sa collection inaugurale mettant en avant HipCouture®

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Marque fondée a Dubaï, Cocoraille lance des bikinis et maillots une pièce confectionnés à la main, pensés pour un style de vie « Pool to Party »

Cousu à la main, car la perfection ne se fabrique jamais à la machine.” — Dalia Finj, Fondatrice et créatrice

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 12, 2026 / EINPresswire.com / -- Cocoraille, marque de maillots de bain féminine basée à Dubaï, annonce aujourd’hui le lancement de sa première collection mettant en avant HipCouture® , le système signature de silhouettes de la marque, conçu pour sublimer la ligne des hanches dans le design contemporain du swimwear. Confectionnée à la main au Brésil à partir de tissus italiens premium, chaque pièce est imaginée autour de la philosophie « Pool to Party » de Cocoraille — des maillots conçus pour passer naturellement de la plage ou de la piscine à des tenues de journée et de soirée.Fondée par Dalia Finj, Cocoraille repose sur une conviction forte : le swimwear ne doit pas être limité à la piscine. Le positionnement « Pool to Party » de la marque reflète la manière dont les femmes modernes portent aujourd’hui leurs maillots — de la plage matinale au déjeuner, du shopping de l’après-midi aux cocktails au coucher du soleil. Chaque silhouette est pensée pour accompagner naturellement toute la journée, qu’elle soit portée sous un kaftan lors d’un brunch ou comme pièce forte pour une soirée.Cocoraille entre sur un marché du swimwear de plus en plus influencé par les voyages balnéaires, la mode multifonctionnelle et une clientèle recherchant des pièces allant au-delà du simple beachwear traditionnel. Le positionnement de la marque répond à une demande croissante pour des silhouettes capables de s’intégrer naturellement aux univers du loisir, de l’hospitalité, de la restauration et des occasions sociales.La collection inaugurale Tamarama est la première ligne entièrement construite autour du système de silhouettes HipCouture. Chaque modèle des collections Cocoraille porte le nom de l’une des plages les plus emblématiques du monde — un reflet du style de vie international et balnéaire qui inspire la marque.« Pendant longtemps, les maillots de bain ont été conçus pour flatter en dissimulant », déclare Dalia Finj, fondatrice de Cocoraille. « HipCouture repose sur la philosophie inverse : concevoir pour célébrer, en traitant la ligne des hanches avec la même intention qu’une maison de couture accorde à la taille ou aux épaules. La collection Tamarama représente la première expression complète de ce que HipCouture permet de créer. Associée au savoir-faire artisanal brésilien et à des tissus italiens premium, elle donne naissance à des maillots pensés pour la manière dont les femmes vivent réellement l’été aujourd’hui. »La collection est produite au Brésil par des artisanes qualifiées utilisant des tissus italiens premium sélectionnés pour leur finition, leur maintien sculptant, leur doublure intégrale, leur durabilité et leur performance à long terme. Cette combinaison réunit deux des traditions les plus reconnues au monde dans l’univers du swimwear : l’expertise brésilienne en confection et le savoir-faire textile italien.Cocoraille fait son entrée dans une catégorie premium du swimwear de plus en plus définie par la polyvalence, l’artisanat et un design centré sur le lifestyle. Grâce à son système de silhouettes HipCouture, à sa confection artisanale brésilienne, à ses tissus italiens et à ses collections inspirées des plus belles destinations balnéaires du monde, la marque se positionne à l’intersection du swimwear de luxe et de la mode resort contemporaine.La collection inaugurale est dès à présent disponible sur https://www.cocoraille.com ainsi qu’auprès de partenaires de vente sélectionnés, avec livraison dans les pays du GCC, en Europe et sur certains marchés internationaux. À propos de CocorailleCocoraille est une marque premium de maillots de bain fondée par une femme et basée à Dubaï, lancée en 2026. Construite autour du système propriétaire HipCouture, la marque crée des bikinis et maillots une pièce confectionnés à la main au Brésil à partir de tissus italiens premium. Inspirée par les plages les plus emblématiques du monde, Cocoraille imagine des maillots adaptés à un style de vie moderne « Pool to Party », passant naturellement du resort wear aux occasions sociales. Les collections sont disponibles à l’international sur https://www.cocoraille.com

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