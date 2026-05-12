GuliKit stellt TMR-Ersatz-Joysticks für Joy-Con 2 vor

GuliKit Joy-Con 2 TMR Replacement Joystick Set, entwickelt als 1:1-Ersatzmodul für Joy-Con 2 Controller. Das GuliKit Joy-Con 2 TMR Replacement Joystick Set nutzt magnetische TMR-Sensortechnologie zur Verbesserung von Präzision und Zuverlässigkeit. Das GuliKit Joy-Con 2 TMR Replacement Joystick Set unterstützt Drop-in-Installation ohne Löten oder Änderungen an der Schaltung.

Das 1:1-TMR-Ersatz-Joystick-Set hilft, Stick Drift vorzubeugen und Präzision sowie Zuverlässigkeit bei Joy-Con 2 zu verbessern.

SHENZHEN, CHINA, May 12, 2026 / EINPresswire.com / -- GuliKit kündigt heute die Einführung seines TMR-Ersatz-Joystick-Sets für Joy-Con 2 an. Das neue Set bringt die aktuelle magnetische TMR-Technologie des Unternehmens auf Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Controller und soll Spielerinnen und Spielern eine präzisere und langlebigere Reparatur- und Ersatzlösung bieten.Das Joystick-Set wurde speziell für Joy-Con 2 entwickelt und bietet eine Anti-Drift-Lösung als Alternative zu herkömmlichen Kohleschicht-Joystick-Modulen. Nach Angaben des Unternehmens gehört es zu den ersten Ersatz-Joystick-Sets für Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Controller, die auf magnetischer TMR-Technologie basieren.Stick Drift gehört seit Jahren zu den häufigsten Problemen bei Nintendo Switch Controllern. Herkömmliche Kohleschicht-Joystick-Module nutzen physische Kontaktflächen, die sich mit der Zeit abnutzen können. Dies kann zu ungenauen Eingaben, Instabilität oder Drift führen.GuliKit brachte bereits zuvor Hall-Effect-Ersatz-Sticks für Joy-Con auf den Markt und machte elektromagnetische Anti-Drift-Joystick-Technologie einem breiteren Spielerkreis zugänglich. Auf dieser Grundlage entwickelte das Unternehmen seine Joy-Con-Ersatz-Joysticks weiter und setzte bei neueren Versionen auf TMR-Technologie, um Präzision, Stabilität und Energieeffizienz zu verbessern.Obwohl Joy-Con 2 eine neue Hardware-Generation darstellt, werden weiterhin herkömmliche Kohleschicht-Joystick-Module verwendet. Damit kann Stick Drift langfristig weiterhin ein Thema bleiben. Mit seiner Erfahrung in der Entwicklung elektromagnetischer Joysticks bringt GuliKit nun seine TMR-Technologie auf Joy-Con 2.Das GuliKit Joy-Con 2 TMR Replacement Joystick Set ist als echtes 1:1-Ersatzmodul konzipiert. Struktur und Abmessungen entsprechen dem Originalmodul. Löten oder Änderungen an der Schaltung sind nicht erforderlich. Nutzerinnen und Nutzer können das Originalmodul ersetzen und die Einrichtung anschließend über die Kalibrierung im Switch-2-System abschließen.Die TMR-Sensortechnologie arbeitet berührungslos und reduziert dadurch physischen Verschleiß. Im Vergleich zu herkömmlichen Kohleschicht-Joysticks kann dies zu längerer Lebensdauer, höherer Präzision und besserer Langzeitstabilität beitragen. Gleichzeitig hilft die Technologie, Stick Drift und Jitter zu vermeiden, die durch abgenutzte Kontaktkomponenten entstehen können.Im Vergleich zu Hall-Effect-Joysticks bietet TMR-Technologie nach Angaben von GuliKit eine hohe Empfindlichkeit, stabile Leistung und geringeren Stromverbrauch. Dies kann die Energieeffizienz von Joy-Con 2 unterstützen.Joy-Con 2 verwendet ein magnetisches Befestigungssystem mit integrierten Magneten. Dadurch entstehen besondere Anforderungen an Stabilität und Schutz vor magnetischen Störungen. Um diese Herausforderung zu lösen, entwickelte GuliKit ein zweistufiges Schutzdesign.Zunächst wurde die interne Struktur mithilfe von Magnetfeldsimulationen optimiert, sodass der TMR-Sensor weiter von den magnetischen Komponenten der Konsole entfernt positioniert wird. Zusätzlich verwendet das äußere Gehäuse eisenbasierte Legierungsmaterialien, um weiteren Schutz vor externen magnetischen Störungen zu bieten.Dieses doppelte Schutzdesign soll eine stabile und präzise Joystick-Leistung nach Installation und Kalibrierung ermöglichen, ohne funktionale Beeinträchtigung durch die magnetische Struktur der Konsole.Als Anbieter im Bereich elektromagnetischer Joystick-Technologie entwickelt und fertigt GuliKit seine Joystick-Module im eigenen Haus mit automatisierten Produktionsanlagen. Die Kerntechnologien des Unternehmens werden eigenständig entwickelt und durch internationale Patente geschützt.GuliKit hält nach eigenen Angaben Patente in wichtigen Märkten, darunter die USA, Europa, Japan und China. Neben eigenen Gaming-Produkten liefert das Unternehmen Joystick-Komponenten, technische Lösungen und Fertigungsdienstleistungen für Gaming-Hardware-Marken wie Corsair, SCUF, ROG und weitere Partner.PRODUKT-HIGHLIGHTSSpeziell für Joy-Con 2 entwickeltDas GuliKit Joy-Con 2 TMR Replacement Joystick Set wurde speziell für Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 entwickelt und ist auf die aktuelle Controller-Struktur abgestimmt.Echtes 1:1-Drop-in-ErsatzmodulDas Modul entspricht dem Original-Joystick in Größe und interner Struktur und ermöglicht einen direkten 1:1-Austausch ohne Änderungen an der Schaltung.Die Installation folgt dem üblichen Austauschprozess des Original-Joysticks. Nach dem Einbau schließt eine kurze Systemkalibrierung in Switch 2 die Einrichtung ab.TMR-Joystick-Technologie der nächsten GenerationIm Unterschied zu herkömmlichen Kohleschicht-Joysticks arbeitet TMR mit berührungsloser Sensortechnik. Dadurch wird physischer Verschleiß reduziert und die Lebensdauer verlängert.Das Ergebnis sind gleichmäßigere Bewegungen, höhere Präzision und bessere Langzeitstabilität. Gleichzeitig hilft die Technologie, Stick Drift und Jitter durch abgenutzte Kohleschicht-Komponenten zu vermeiden.Schutz vor magnetischen StörungenJoy-Con 2 verwendet ein magnetisches Befestigungssystem mit integrierten Magneten. Das GuliKit Joystick-Set nutzt ein zweistufiges Schutzdesign mit optimierter interner Struktur und Legierungsgehäuse zur Abschirmung gegen magnetische Störungen.VERFÜGBARKEIT UND PREISEDas GuliKit Joy-Con 2 TMR Replacement Joystick Set wird am 12. Mai 2026 weltweit eingeführt. Die erste Verfügbarkeit ist auf Amazon US geplant, gefolgt von Amazon UK und mehreren europäischen Amazon-Marktplätzen.USAUVP: 19,99 US-DollarEuropaUVP: 19,99 EuroVereinigtes KönigreichUVP: 16,99 Britische PfundKundinnen und Kunden können das GuliKit Joy-Con 2 TMR Replacement Joystick Set über Amazon und autorisierte Handelspartner weltweit erwerben. Offizieller Produktsupport und After-Sales-Service sind enthalten.Weitere Kauflinks und regionale Verfügbarkeitsinformationen werden über die offizielle Website und die Social-Media-Kanäle von GuliKit bekannt gegeben.ÜBER GULIKITGuliKit ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Gaming-Hardware-Innovationen und bekannt für Controller-Technologien wie Anti-Drift-Hall-Effect-Joysticks, Maglev-Vibrationsmotoren, TMR-basierte elektromagnetische Joystick-Systeme und Hyperlink 2 Bluetooth-Technologie mit niedriger Latenz.Mit Fokus auf Innovation, Produktqualität und Nutzererlebnis entwickelt GuliKit Gaming-Hardware-Technologien, die das Spielerlebnis für Spielerinnen und Spieler weltweit präziser, stabiler und angenehmer machen sollen.

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