La Gobernadora Hochul y la Fiscal General James Intervienen para Proteger el Proyecto Sunrise Wind

La gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, tomaron medidas hoy para intervenir en una demanda que amenaza la finalización exitosa del Proyecto Sunrise Wind, un importante desarrollo eólico marino que suministrará energía limpia a Nueva York, generará miles de empleos y fortalecerá la red eléctrica del estado. La demanda, presentada por Green Oceans y otros demandantes ante el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito de Columbia, busca anular las aprobaciones federales del proyecto y podría retrasar o bloquear su construcción. La gobernadora Hochul y la fiscal general James buscan intervenir para defender los intereses de Nueva York en el proyecto y asegurar que Sunrise Wind pueda seguir adelante.

"Los proyectos eólicos marinos como Sunrise Wind no solo proporcionarán la energía limpia necesaria que ayudará a nuestro medio ambiente, sino que también crearán empleos sindicalizados bien remunerados, beneficiarán a nuestras economías locales y ayudarán a asegurar nuestra independencia energética", dijo la gobernadora Hochul. "Luchamos con éxito contra los múltiples intentos de la administración Trump de detener la construcción de este proyecto, que cuenta con todos los permisos, y confiamos en que prevaleceremos frente a esta demanda. Mientras que los republicanos de Washington están empeñados en hacernos retroceder, aquí en Nueva York seguimos comprometidos con la protección de nuestro futuro de energía limpia".

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, dijo: "Contrariamente a las afirmaciones del presidente, la energía eólica es esencial para nuestra economía, nuestro medio ambiente y nuestra red eléctrica. Sunrise Wind abastecerá de energía a cientos de miles de hogares, generará miles de empleos bien remunerados y ayudará a proteger a los neoyorquinos de la contaminación y del cambio climático. Esta administración ya intentó detener Sunrise Wind en una ocasión, y no dejaremos el destino de este proyecto crucial en sus manos".

El Proyecto Sunrise Wind es un proyecto eólico marino de 924 megavatios que se espera genere suficiente electricidad para abastecer a 600,000 hogares de Nueva York. Se prevé que el proyecto comience a suministrar energía a la red eléctrica de Nueva York este mismo año y que esté plenamente operativo el próximo año. En marzo de este año, Green Oceans y otros demandantes presentaron una demanda con el objetivo de bloquear la construcción y anular la aprobación federal del proyecto. De prosperar, la demanda podría retrasar la finalización o incluso forzar la cancelación del proyecto, dejando a Nueva York con costos significativos y sin ninguno de los beneficios del mismo. Dadas las declaraciones y acciones pasadas de esta administración en oposición a la energía eólica —incluyendo sus reiterados intentos de detener proyectos de energía eólica—, la gobernadora Hochul y la fiscal general James están interviniendo para asegurar que los intereses de Nueva York sean plenamente defendidos.

La gobernadora Hochul y la fiscal general James sostienen que Nueva York tiene intereses económicos, ambientales, de salud pública y soberanos significativos en la finalización exitosa de Sunrise Wind. Se prevé que el proyecto genere más de 875 millones de dólares en beneficios económicos para Nueva York al finalizar su tercer año de operaciones, con beneficios adicionales posteriores. Asimismo, el proyecto sustenta más de 3,500 empleos en los sectores de la construcción, la fabricación de acero, la construcción naval y las operaciones, incluyendo numerosos puestos sindicalizados bien remunerados.

Sunrise Wind también contribuirá a fortalecer la red eléctrica de Nueva York en un momento de creciente demanda energética. Se espera que las necesidades energéticas de Nueva York aumenten a medida que el estado electrifica el transporte y los edificios, y los consumidores ya están experimentando un alza en sus facturas de electricidad. El proyecto Sunrise Wind añadirá cerca de 1,000 megavatios de capacidad energética a la red, ayudando a reducir la dependencia de Nueva York de los combustibles fósiles y a mejorar la fiabilidad de la red, particularmente en Long Island.

Esta administración federal se ha opuesto sistemáticamente a los proyectos eólicos marinos, impuso una orden de suspensión de obras a Sunrise Wind y paralizó, de manera más general, las aprobaciones federales para proyectos eólicos. Si bien la fiscal general James ha obtenido varias órdenes judiciales que bloquean estas acciones —incluyendo, muy recientemente, una medida cautelar preliminar que asegura que Sunrise Wind pueda continuar con la construcción —, el historial de la administración Trump suscita serias inquietudes respecto a si esta defenderá plenamente las aprobaciones federales del proyecto. La gobernadora Hochul y la fiscal general James están actuando para intervenir y garantizar que los intereses de Nueva York queden protegidos.