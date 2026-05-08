El Gobernador Newsom lanza el primer programa del país que ofrece pañales gratuitos a todos los nuevos padres

Empezando este verano, cada bebé nacido en un hospital participante recibirá 400 pañales sin costo a las familias. Los hospitales entregarán pañales a las familias al dar de alta, garantizando que los padres salgan del hospital con un suministro inmediato de pañales de alta calidad, adaptados a las necesidades de los recién nacidos.

El objetivo del programa es aliviar la presión financiera de las familias, reducir los difíciles sacrificios entre pañales y otros productos esenciales, y apoyar la salud infantil ayudando a los padres a mantener un suministro adecuado de pañales limpios.

“Los primeros días en casa con un recién nacido deberían centrarse en el amor, la conexión y la alegría de una familia que ha crecido, y no en el estrés de poder comprar pañales,” dijo Kim Johnson, Secretaria de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California “Este programa ayuda garantizar que las familias puedan iniciar ese camino con mayor estabilidad y tranquilidad.”

Durante el primer año del programa, CalRx y Baby2Baby priorizará a los hospitales que atienden a un gran número de pacientes de Medi-Cal, con el fin de que las familias de bajos ingresos se beneficien del programa desde el principio, con planes para ampliar su alcance a otros hospitales y centros de maternidad con el paso del tiempo.

Los pañales distribuidos son fabricados para Baby2Baby y llevarán la etiqueta conjunta con el nombre del programa estatal, Golden State Start, para reflejar el compromiso de California de poner pañales asequibles al alcance de los californianos.

“Los pañales están en el núcleo de nuestra misión en Baby2Baby, ya que una de cada dos familias en este país tiene dificultades para comprarlos,” dijeron las co-directoras ejecutivas de Baby2Baby, Norah Weinstein y Kelly Sawyer Patricof. “Estamos increíblemente agradecidos al Gobernador Newsom por su compromiso continuo con la lucha contra la necesidad de pañales en California y no podríamos estar más orgullosos de colaborar en esta iniciativa histórica que apoyará a madres y bebés en su momento más vulnerable.”