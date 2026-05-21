SlogK et Station F annoncent une collaboration pour soutenir les marques coréennes indépendantes en Europe

Une chaise conçue à partir de plastique recyclé par LOWLIT COLLECTIVE, intégrée au sein des espaces du campus STATION F à Paris, illustrant la collaboration entre SlogK et STATION F autour du design durable.

Une initiative visant à connecter les marques lifestyle coréennes à l’écosystème startup européen à travers le campus STATION F à Paris

Cette collaboration avec STATION F démontre comment les marques, la technologie et la culture coréennes peuvent s’intégrer de manière organique dans l’écosystème startup mondial” — Hojin La, CEO de SlogK

PARIS, FRANCE, May 21, 2026 / EINPresswire.com / -- SlogK , startup coréenne spécialisée dans le développement international de marques lifestyle et de biens de consommation, annonce une collaboration avec STATION F, le plus grand campus de startups au monde situé à Paris.Dans le cadre de cette initiative, plusieurs marques coréennes axées sur le lifestyle durable et le design circulaire — notamment LOWLIT COLLECTIVE, marque de design utilisant du plastique recyclé, ainsi qu’ANU, marque de céramique conçue à partir de porcelaine recyclée — sont intégrées au sein des espaces du campus STATION F.Cette collaboration permet aux entrepreneurs, investisseurs, partenaires et visiteurs internationaux présents sur le campus de découvrir naturellement des marques coréennes innovantes au sein de leur environnement quotidien. L’initiative contribue également à renforcer la dimension culturelle et expérientielle de STATION F, au-delà de sa fonction traditionnelle de campus de travail et d’innovation.« Cette collaboration avec STATION F démontre comment les marques, la technologie et la culture coréennes peuvent s’intégrer de manière organique dans l’écosystème startup mondial », déclare Hojin La, CEO de SlogK. « Nous souhaitons poursuivre le développement de ce modèle de collaboration à l’international aux côtés de partenaires coréens et européens. »À propos de SlogK :SlogK est une startup coréenne spécialisée dans l’accompagnement international de marques lifestyle et de biens de consommation. Basée en Corée et disposant d’une filiale à Paris, l’entreprise développe différents projets de collaboration et d’expansion sur le marché européen.SlogK participe également à plusieurs programmes d’innovation et d’accompagnement en Corée et en France, notamment au sein du Korea Startup Center Paris et d’initiatives publiques dédiées au soutien des startups.L’entreprise a récemment obtenu la certification « La French Tech » délivrée par le ministère français de l’Économie, renforçant ainsi sa présence et sa crédibilité au sein de l’écosystème entrepreneurial français.À propos de STATION F :STATION F est le plus grand campus de startups au monde, avec plus de 50 000 m² d’espace et plus de 1 000 startups hébergées. Situé à Paris, il rassemble entrepreneurs, investisseurs et partenaires internationaux au sein d’un même écosystème d’innovation.

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