VSP Consultores Legales, S.A. lanza IncorporarEnEEUU.com, plataforma para formar empresas en los Estados Unidos

VSP Consultores Legales, S.A. lanza IncorporarEnEEUU.com

VSP Consultores Legales, S.A. lanza IncorporarEnEEUU.com, una plataforma para formar empresas en los Estados Unidos desde la República Dominicana.

El empresariado dominicano que busca operar en los Estados Unidos enfrenta barreras culturales, idiomáticas y de ley comercial. IncorporaEnEEUU.com oferta un trato directo con abogados que resuelven.” — C. Constantin Poindexter Salcedo

SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC, May 8, 2026 / EINPresswire.com / -- VSP Consultores Legales, S.A. , bufete de abogados con sede en la capital dominicana, anunció el lanzamiento oficial de IncorporarEnEEUU.com , una plataforma digital exclusiva creada para atender la creciente demanda de empresarios, inversionistas y profesionales del Caribe y Latinoamérica que buscan constituir entidades empresariales en los Estados Unidos. La plataforma ya se encuentra disponible al público en español e inglés.A través del nuevo portal, los clientes pueden solicitar la formación de Limited Liability Companies (LLC), C-Corporations, S-Corporations, Limited Partnerships (LP), Limited Liability Partnerships (LLP), Professional LLCs y entidades sin fines de lucro 501(c) en cualquiera de los cincuenta estados estadounidenses, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. El servicio incluye la radicación oficial ante la Secretaría de Estado correspondiente, la designación del agente registrado estatutario (Registered Agent) y la redacción de los instrumentos constitutivos: Operating Agreements, Bylaws, acuerdos de socios y demás documentación corporativa requerida."El empresariado dominicano que ha deseado operar en los Estados Unidos siempre ha enfrentado barreras culturales, idiomáticas y de ley comercial. Con IncorporarEnEEUU.com ofrecemos un trato directo con nuestros abogados, en español, con la confidencialidad y el rigor jurídico que un bufete establecido debe garantizar. Podemos constituir una empresa y obtener su FEIN, el equivalente a nuestro RNC, en veinticuatro horas o menos. Tenemos clientes exigentes que quieren movimiento inmediato, pues con esta plataforma hemos resuelto su problema.", dijo C. Constantin Poindexter Salcedo, socio fundador y vocero de VSP Consultores Legales, S.A.Entre los servicios distintos que ofrece VSP a través de la plataforma se encuentra la asesoría especializada en estructuración corporativa orientada a la privacidad legítima y la protección patrimonial. En jurisdicciones permitidas, y siempre sujeto a las leyes aplicables, el bufete actúa mediante servicios fiduciarios y de representación nominal (nominee services) para clientes que requieren reducir exposición pública innecesaria o separar adecuadamente sus actividades comerciales de su vida privada. Esta modalidad es frecuentemente utilizada por familias de alto perfil, desarrolladores inmobiliarios y ejecutivos.El proceso completo se ejecuta de forma remota. El cliente no requiere viajar a los Estados Unidos. Tras una consulta inicial sin costo ni compromiso, VSP recomienda el tipo de entidad y la jurisdicción óptima según el modelo de negocio, residencia fiscal y planes de expansión del cliente. Estados como Delaware (por su Tribunal de Cancillería de prestigio mundial), Wyoming (por su confidencialidad accionaria), Florida (por su acceso al mercado latinoamericano), Nevada y Carolina del Norte figuran entre las opciones más demandadas.VSP Consultores Legales, S.A. también gestiona la obtención del Employer Identification Number (EIN) ante el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) para propietarios extranjeros sin número de Seguro Social. La radicación de la entidad se completa entre uno y cinco días hábiles con la opción "express" de veinticuatro horas. La plataforma garantiza al cliente la formación exitosa de la entidad solicitada.Sobre VSP Consultores Legales, S.A.VSP Consultores Legales, S.A. es un bufete de abogados con sede en Santo Domingo, República Dominicana, especializado en derecho corporativo internacional. Es miembro de la Association of European Attorneys (AEA) y la International Bar Association (IBA), las dos asociaciones más reconocidas de la profesión jurídica a nivel mundial. Con la plataforma IncorporarEnEEUU.com el bufete extiende su alcance al servicio de constitución empresarial en territorio estadounidense, complementando su práctica corporativa, fiduciaria y de protección patrimonial.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.