La Gobernadora Hochul Anuncia un Acuerdo Sobre el Presupuesto Estatal del Año Fiscal 2027

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se ha llegado a un acuerdo con los líderes legislativos sobre las prioridades clave del Presupuesto del Estado de Nueva York para el Año Fiscal 2027.

“Prometí un presupuesto que funcione para la gente trabajadora y amplíe las oportunidades para todos los neoyorquinos, y no iba a dar marcha atrás en esa lucha”, dijo la gobernadora Hochul. “Junto con mis socios en la Legislatura, hoy estamos cumpliendo esa promesa. Este presupuesto incluye cambios radicales para reducir costos, mejorar la seguridad pública, proteger a nuestras comunidades de la extralimitación federal e invertir en el futuro de las familias de Nueva York”.

Provisión de cuidado infantil universal

En este presupuesto estatal, la gobernadora Hochul sitúa al Estado de Nueva York en una vía concreta hacia un cuidado infantil universal y asequible, comenzando con el compromiso de realizar inversiones que respaldarán la provisión de cuidado infantil asequible para hasta 100,000 niños adicionales.

La histórica inversión de la gobernadora aumentará la financiación en 1,700 millones de dólares, elevando la inversión total para el Año Fiscal 2027 a 4,500 millones de dólares destinados a servicios de cuidado infantil y preescolar en todo el estado. Estas inversiones permitirán:

Hacer que la educación preescolar (Pre-K) sea verdaderamente universal en todo el estado, mediante fondos destinados a poner a disposición plazas de alta calidad para todos los niños de cuatro años en Nueva York antes del inicio del año escolar 2028-29, así como aumentar las subvenciones estatales a los programas existentes para garantizar una atención de alta calidad.

Colaborar con la ciudad de Nueva York para lanzar el nuevo programa "2-Care" y cumplir finalmente la promesa de acceso universal al programa "3K" en la ciudad de Nueva York.

Mejorar el Crédito Fiscal por Cuidado de Niños y Dependientes para ayudar a sufragar los gastos de cuidado infantil de 230,000 familias neoyorquinas, proporcionando un beneficio promedio de $576.

Apoyar el desarrollo del programa estatal "First 3" de Nueva York, el cual colaborará con los condados para ofrecer servicios de cuidado infantil asequibles y de alta calidad a niños de 0 a 3 años, independientemente de sus ingresos.

Realizar inversiones históricas en el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil, brindando servicios de cuidado infantil asequibles y de alta calidad a decenas de miles de niños neoyorquinos adicionales, con un costo máximo de $15 semanales para la mayoría de las familias.

Apoyar a la fuerza laboral del sector de cuidado infantil mediante la formación de educadores de la primera infancia.

Junto con estos compromisos, la Gobernadora creará una Oficina de Cuidado Infantil y Educación Temprana para dirigir la implementación de un sistema de cuidado infantil universal y de alta calidad para las familias de Nueva York; asimismo, trabajará para aumentar la difusión del Crédito por Hijos del Empire State (Empire State Child Credit) y asegurar que el mayor número posible de familias se beneficie de la histórica ampliación del crédito fiscal por hijos de Nueva York impulsada por la Gobernadora, la cual aumentó el monto del crédito de $330 a $1,000 por hijo para los menores de cuatro años, y a $500 por hijo para los niños de entre cuatro y 16 años.

Reducción de las tarifas del seguro de automóvil para los neoyorquinos

Los neoyorquinos pagan algunas de las tarifas de seguro de automóvil más altas de la nación, con un promedio anual de poco más de $4,000, lo que representa casi $1,500 por encima del promedio nacional. Las tarifas del seguro de automóvil se ven impulsadas al alza por una combinación de fraude, litigios, lagunas jurídicas y deficiencias en la aplicación de la ley; en particular, los accidentes simulados y el fraude al seguro asociado inflan las primas de todos los asegurados hasta en $300 anuales en promedio, según algunas estimaciones. El Presupuesto final devolverá dinero a los bolsillos de los neoyorquinos mediante una serie de reformas legislativas de sentido común que garantizarán que los actores malintencionados y los defraudadores no puedan explotar el sistema, y que exigirán rendición de cuentas a las aseguradoras para asegurar que sus ahorros se trasladen a los consumidores.

El Presupuesto Estatal final:

Establecerá un tope a los pagos para los conductores que incurran en conductas delictivas en el momento del incidente, incluidos los automovilistas sin seguro, los conductores ebrios y aquellos que se encuentren cometiendo un delito grave.

Definirá con mayor precisión qué constituye realmente una «lesión grave», de modo que las indemnizaciones por dolor y sufrimiento o angustia emocional se reserven para aquellos que puedan demostrar objetivamente haber sufrido una lesión de tal gravedad.

Garantizará que, si se determina que un conductor es el principal responsable de causar un accidente, este no pueda reclamar indemnizaciones desproporcionadas por daños y perjuicios.

Impedirá que las compañías de seguros aumenten sus tarifas de manera exorbitante, estableciendo un umbral legal que evite los beneficios excesivos y devuelva los ahorros a los consumidores.

Crear nuevas salvaguardas regulatorias para impedir que las compañías de seguros aumenten las tarifas sin obtener la aprobación expresa del Departamento de Servicios Financieros (DFS).

Proteger a los consumidores prohibiendo que las compañías de seguros establezcan tarifas basándose en factores personales ajenos al riesgo, tales como la condición de propietario de vivienda, la ocupación, el nivel educativo o el código postal.

Estas medidas se suman al enfoque integral de gobierno adoptado por la Gobernadora para combatir el fraude, el cual encomienda al DFS, al DMV, al DCJS y a la NYSP la implementación de un método de cumplimiento normativo más proactivo y coordinado.

Abordar los costos de los servicios públicos

Los neoyorquinos merecen un suministro de energía confiable a un precio asequible; por ello, el Presupuesto Estatal definitivo incluye un paquete integral de asequibilidad energética, diseñado para devolver dinero a los bolsillos de los neoyorquinos y protegerlos frente a futuros factores que puedan impulsar aumentos en las tarifas.

El Presupuesto Estatal definitivo incluirá un reembolso energético único de 1,000 millones de dólares, destinado a brindar alivio a los neoyorquinos que deben hacer frente al aumento de los costos de la energía.

El Presupuesto también contempla un Plan de Protección al Contribuyente de Tarifas, compuesto por un amplio conjunto de reformas orientadas a modernizar la Ley de Servicios Públicos, exigir una estricta disciplina fiscal a las empresas de servicios públicos y facultar al Estado para luchar con mayor eficacia en favor de la reducción de las facturas. El Presupuesto permitirá:

Vincular directamente la remuneración de los ejecutivos a la asequibilidad de las tarifas para los clientes.

Exigir a las empresas de servicios públicos que, al solicitar un aumento de tarifas, presenten una opción con restricciones presupuestarias que mantenga sus costos operativos y de capital por debajo de la tasa de inflación, a fin de garantizar que se prioricen la eficiencia y la asequibilidad.

Garantizar que los clientes no tengan que sufragar costos ocultos, tales como gastos de cabildeo, contribuciones políticas y viajes ejecutivos innecesarios.

El Presupuesto Estatal definitivo también incluye medidas para:

Invertir millones de dólares adicionales en el programa EmPower+, el cual ha ayudado a cerca de 42,000 hogares de ingresos bajos y moderados en todo el estado a financiar mejoras en materia de eficiencia energética, permitiendo a estas familias ahorrar aproximadamente 600 dólares anuales en sus facturas de servicios públicos.

Modernizar el proceso de revisión de los casos de tarifas de servicios públicos, con el fin de ayudar a mantener los precios en niveles manejables.

Incentivar el uso de tecnologías inteligentes para contribuir a la reducción del consumo de energía y del importe de las facturas.

Esto se suma a otras iniciativas anunciadas por la Gobernadora para reducir las tarifas energéticas de los consumidores, tales como su propuesta para garantizar que los grandes centros de datos paguen la parte justa que les corresponde por el consumo de energía.

Además, el Presupuesto Estatal definitivo promulgará cambios de sentido común a la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, manteniendo el compromiso del estado —líder a nivel nacional— con la energía limpia y los objetivos climáticos, al tiempo que prioriza la asequibilidad.

Protecciones Integrales para la Inmigración

En medio de una escalada sin precedentes en la aplicación agresiva de las leyes federales de inmigración por parte del ICE, el Presupuesto Estatal definitivo incluirá un plan integral que ampliará las protecciones para los neoyorquinos, salvaguardará los derechos básicos y exigirá rendición de cuentas a los funcionarios federales de inmigración. El plan:

Prohibirá que las fuerzas del orden locales sean designadas como agentes del ICE para la aplicación civil de las leyes federales de inmigración, eliminando los acuerdos 287(g) y vetando que la policía estatal y local actúe como agente civil de inmigración, o que utilice recursos o personal financiados por los contribuyentes para llevar a cabo actividades federales de control y detención migratoria civil.

Establecerá un derecho estatal para demandar a funcionarios federales, estatales y locales —incluidos los agentes del ICE— por violaciones constitucionales.

Denegará a ICE el permiso para ingresar a lugares sensibles —incluyendo escuelas, bibliotecas, centros de salud, centros de votación y hogares— sin una orden judicial.

Prohibirá que las fuerzas del orden federales, estatales y locales utilicen máscaras o cubrerrostros mientras estén de servicio.

Prohibirá estrictamente el uso de recursos civiles estatales, locales o escolares —incluido el tiempo de los empleados— para actividades de aplicación civil de las leyes de inmigración.

Garantizará que todos los estudiantes puedan acceder a la educación sin temor a la interferencia del ICE, codificando el derecho a una educación pública gratuita independientemente del estatus migratorio.

Permitir la Construcción

El Presupuesto Estatal definitivo incluirá reformas históricas para reducir la burocracia y acelerar la construcción de proyectos de vivienda e infraestructura de necesidad crítica, los cuales a menudo enfrentan extensos retrasos y elevan los costos para los neoyorquinos. El Presupuesto incluirá una serie de cambios de sentido común para modernizar la Ley de Revisión de la Calidad Ambiental del Estado (SEQRA) —vigente desde hace cincuenta años— con el fin de agilizar aquellos proyectos críticos que, de manera consistente, se ha determinado que no tienen impactos ambientales significativos. Al permitir que los proyectos que las localidades desean impulsar —y que no dañarán el medio ambiente— avancen con mayor rapidez, estas acciones facilitarán y harán más asequible la provisión de las nuevas viviendas e infraestructuras que los neoyorquinos necesitan, al tiempo que continuamos preservando nuestro entorno y conservando los recursos naturales de Nueva York.

El Presupuesto:

Otorgará exenciones de la revisión ambiental duplicada para viviendas nuevas que sean urgentemente necesarias y que no generen impactos ambientales significativos. Estas exenciones reducirán costos y agilizarán la construcción. En la ciudad de Nueva York, las viviendas que cumplan los requisitos en áreas de densidad media y alta, de hasta 500 unidades, estarán exentas, mientras que los proyectos de hasta 250 unidades estarán exentos en el resto de la ciudad. Fuera de la ciudad de Nueva York, las exenciones se aplicarían a viviendas que cumplan los requisitos de hasta 300 unidades en áreas urbanizadas, hasta 100 unidades en áreas no urbanas y hasta 20 unidades en áreas sin zonificación. Las viviendas deben estar ubicadas en terrenos previamente alterados y conectadas a los sistemas de agua y alcantarillado al momento de su ocupación.

Agregar exenciones adicionales a la SEQRA para categorías de proyectos beneficiosos, incluyendo infraestructura de agua potable, parques y senderos públicos, infraestructura verde y escuelas públicas dentro de la ciudad de Nueva York.

Establecer un plazo claro de dos años para completar la declaración de impacto ambiental, lo que generará rendición de cuentas y garantizará decisiones más rápidas para las comunidades.

Modernizar los procesos burocráticos excesivamente complejos para facilitar la construcción en las comunidades sin afectar ni menoscabar las leyes y los procesos locales relacionados con la zonificación y otros permisos ambientales.

Diseño seguro

Basándose en el trabajo del Estado de Nueva York para proteger a nuestros niños de los peligros digitales, como las publicaciones algorítmicas adictivas en las redes sociales y las distracciones de los teléfonos móviles en las escuelas, el Presupuesto incluye legislación pionera a nivel nacional diseñada para proteger a los niños de depredadores en línea, estafadores y chatbots de IA dañinos integrados en plataformas en línea. Estos cambios se motivaron por numerosos informes de incidentes en los que los niños han quedado vulnerables al acoso, el abuso infantil y la exposición a contenido violento e inapropiado, incluido contenido que promueve el suicidio.

El Presupuesto implementará protecciones sustanciales para los niños en diversos espacios en línea y plataformas de juegos, entre ellas:

Exigir que las plataformas apliquen automáticamente configuraciones de privacidad para los niños por defecto, lo que significa que las personas sin conexión no podrán enviarles mensajes, ver su perfil ni etiquetarlos en el contenido.

Exigir que la configuración de ubicación de los niños sea inaccesible por defecto para las personas con las que no tienen conexión.

Exigir que los menores de 13 años obtengan la aprobación de sus padres para nuevas conexiones en plataformas de juegos en línea.

Deshabilitar los chatbots con IA integrados para niños.

Implementar nuevas protecciones financieras relacionadas con los gastos de los niños en sitios web de juegos, incluyendo límites parentales a las transacciones financieras de los menores.

Otros aspectos destacados del Presupuesto del Año Fiscal 2027 incluyen:

Inversión en Seguridad Pública

Promulgar una ley pionera en el país que exige el desarrollo de regulaciones para garantizar que todas las impresoras 3D vendidas en el Estado de Nueva York incluyan tecnología que impida la impresión de armas de fuego, y endurecer las sanciones penales por la fabricación de armas indetectables.

Exigir a los fabricantes de armas de fuego que diseñen las armas de manera que se impida su rápida y sencilla conversión en ametralladoras ilegales caseras.

Invertir 352 millones de dólares en programas de prevención de la violencia armada para continuar los esfuerzos exitosos para reducir la violencia armada a sus niveles más bajos en décadas.

en programas de prevención de la violencia armada para continuar los esfuerzos exitosos para reducir la violencia armada a sus niveles más bajos en décadas. Proporcionar 77 millones de dólares para ayudar al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York en la vigilancia del sistema de metro.

para ayudar al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York en la vigilancia del sistema de metro. Se destinarán 25 millones de dólares para ampliar el programa SCOUT de la MTA, que atiende casos de enfermedades mentales graves en el metro, de 10 a 15 equipos.

para ampliar el programa SCOUT de la MTA, que atiende casos de enfermedades mentales graves en el metro, de 10 a 15 equipos. Se extenderán las barreras de seguridad en los andenes del metro a 85 estaciones adicionales, con el objetivo de alcanzar las 200 estaciones para finales de 2026.

Se exigirá a los conductores peligrosos de la ciudad de Nueva York que reciban 16 o más multas por exceso de velocidad en un año que instalen limitadores de velocidad inteligentes en sus vehículos.

Se invertirán 35 millones de dólares adicionales en subvenciones para la protección de las comunidades contra los delitos de odio, elevando el compromiso total de la Gobernadora a más de 131 millones de dólares desde que asumió el cargo.

adicionales en subvenciones para la protección de las comunidades contra los delitos de odio, elevando el compromiso total de la Gobernadora a más de desde que asumió el cargo. Se establecerán zonas de seguridad para proteger los lugares de culto, de modo que los neoyorquinos puedan practicar su religión, un derecho garantizado, sin sufrir acoso.

Se prohibirán los drones malintencionados cerca de lugares sensibles, como las escuelas, y se autorizará a las fuerzas del orden a mitigar las amenazas aéreas creíbles, al tiempo que se impulsará la investigación y el desarrollo de tecnología de drones y sistemas antidrones.

Reduciendo costos y ahorrando dinero

Elimina el impuesto sobre la renta del estado de Nueva York para los salarios con propinas de hasta $25,000 anuales, asegurando que más dinero se quede en los bolsillos de las personas.

de hasta $25,000 anuales, asegurando que más dinero se quede en los bolsillos de las personas. Proporciona $395 millones para garantizar desayuno y almuerzo gratuitos para todos los estudiantes de primaria y secundaria en Nueva York, por segundo año consecutivo para el exitoso programa de Comidas Escolares Universales.

para garantizar desayuno y almuerzo gratuitos para todos los estudiantes de primaria y secundaria en Nueva York, por segundo año consecutivo para el exitoso programa de Comidas Escolares Universales. Hace que la educación universitaria sea más asequible y accesible al invertir más de $65 millones en la Beca Promesa de Oportunidad, no solo para que los estudiantes adultos que cursan estudios en colegios comunitarios obtengan títulos de asociado en industrias de alta demanda, sino también para extenderla a instituciones públicas de cuatro años que ofrecen títulos de asociado en campos de alta demanda.

en la Beca Promesa de Oportunidad, no solo para que los estudiantes adultos que cursan estudios en colegios comunitarios obtengan títulos de asociado en industrias de alta demanda, sino también para extenderla a instituciones públicas de cuatro años que ofrecen títulos de asociado en campos de alta demanda. 250 millones de dólares adicionales en fondos de capital para acelerar la construcción de miles de nuevas viviendas asequibles.

adicionales en fondos de capital para acelerar la construcción de miles de nuevas viviendas asequibles. Destina 30 millones de dólares en “alivio arancelario” directo para los agricultores de Nueva York, con el fin de compensar el aumento de los costos en equipos, fertilizantes y suministros provocado por los aranceles federales.

Inversión en infraestructura y comunidades locales

Creación del primer programa estatal de impuestos sobre Pied-a-terre (segundas residencias), un recargo específico sobre segundas viviendas de alto valor y apartamentos propiedad de inversores —valorados en 5 millones de dólares o más— ubicados en la ciudad de Nueva York; esta medida generará al menos 500 millones de dólares anuales en ingresos fiscales.

anuales en ingresos fiscales. Aportación de una inversión adicional de 1,000 millones de dólares en prioridades climáticas a través del Fondo de Futuros Sostenibles del estado, con especial énfasis en los programas de Justicia Ambiental.

en prioridades climáticas a través del Fondo de Futuros Sostenibles del estado, con especial énfasis en los programas de Justicia Ambiental. Un compromiso de financiación récord de 3,750 millones de dólares a lo largo de cinco años para la infraestructura de agua potable, impulsando así el crecimiento de la vivienda y los proyectos de desarrollo económico en todo el estado.

a lo largo de cinco años para la infraestructura de agua potable, impulsando así el crecimiento de la vivienda y los proyectos de desarrollo económico en todo el estado. Cerca de 40,000 millones de dólares en ayuda escolar total —lo que representa un aumento global de 10,000 millones de dólares desde que la gobernadora Hochul asumió el cargo—, con el fin de seguir consolidando el compromiso de Nueva York, líder a nivel nacional, con la educación de la próxima generación.

en ayuda escolar total —lo que representa un aumento global de 10,000 millones de dólares desde que la gobernadora Hochul asumió el cargo—, con el fin de seguir consolidando el compromiso de Nueva York, líder a nivel nacional, con la educación de la próxima generación. Destina 1,000 millones de dólares en nuevos fondos para los actuales «Hospitales de Red de Seguridad» (*Safety Net Hospitals*), permitiéndoles llevar a cabo proyectos de capital transformadores que promuevan su sostenibilidad financiera.

en nuevos fondos para los actuales «Hospitales de Red de Seguridad» (*Safety Net Hospitals*), permitiéndoles llevar a cabo proyectos de capital transformadores que promuevan su sostenibilidad financiera. Invierte 500 millones de dólares en apoyo adicional para los hospitales en situación financiera precaria.

en apoyo adicional para los hospitales en situación financiera precaria. Una ayuda total histórica de 1,000 millones de dólares para apoyar a los municipios situados fuera de la ciudad de Nueva York, mitigando así la necesidad de aumentar los impuestos locales.

para apoyar a los municipios situados fuera de la ciudad de Nueva York, mitigando así la necesidad de aumentar los impuestos locales. Continúa la «guerra contra los baches» emprendida por la gobernadora, destinando 1,400 millones de dólares al mantenimiento y la reparación de las carreteras locales y los puentes del estado de Nueva York.

al mantenimiento y la reparación de las carreteras locales y los puentes del estado de Nueva York. 6 millones de dólares para la iniciativa «NY Kicks», con el objetivo de aprovechar el impulso generado por la Copa Mundial de la FIFA 2026 mediante la construcción de campos de fútbol y otras infraestructuras duraderas para la recreación juvenil en comunidades desfavorecidas de todo el estado.

para la iniciativa «NY Kicks», con el objetivo de aprovechar el impulso generado por la Copa Mundial de la FIFA 2026 mediante la construcción de campos de fútbol y otras infraestructuras duraderas para la recreación juvenil en comunidades desfavorecidas de todo el estado. 10 millones de dólares para la iniciativa «Saving Performing Arts and Cultural Experiences» (NY SPACE), la cual otorgará subvenciones para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a las artes escénicas a adquirir sus propios recintos.

para la iniciativa «Saving Performing Arts and Cultural Experiences» (NY SPACE), la cual otorgará subvenciones para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a las artes escénicas a adquirir sus propios recintos. 75 millones de dólares para impulsar importantes proyectos de transporte, incluyendo la remodelación de la Estación Jamaica y la ampliación del túnel del metro de la Segunda Avenida hacia el oeste, a lo largo de la calle 125.

para impulsar importantes proyectos de transporte, incluyendo la remodelación de la Estación Jamaica y la ampliación del túnel del metro de la Segunda Avenida hacia el oeste, a lo largo de la calle 125. 17,5 millones de dólares para poner a disposición de todos los estudiantes de décimo grado del estado de Nueva York la capacitación en «Primeros Auxilios de Salud Mental para Adolescentes», una medida pionera a nivel nacional.

Con un acuerdo conceptual ya establecido, se espera que las cámaras legislativas aprueben, en los próximos días, los proyectos de ley que implementarán plenamente estas prioridades. Con base en una evaluación preliminar de los cambios negociados a la propuesta del Ejecutivo, el presupuesto total para el Año Fiscal 2027 se estima actualmente en 268,000 millones de dólares. El presupuesto para el Año Fiscal 2027 no aumenta los impuestos sobre la renta ni los impuestos empresariales a nivel estatal, y mantiene las facultades de la Gobernadora para realizar ajustes futuros en caso de que las acciones del gobierno federal así lo requieran.