Celiveo 365 anuncia suporte nativo ao Windows Protected Print e redefine a segurança da impressão empresarial

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Celiveo anuncia suporte completo ao Windows Protected Print da Microsoft, estabelecendo um novo padrão de segurança para a impressão empresarial

A WPP representa a mudança mais significativa na indústria da impressão computorizada em trinta anos” — Luis Duarte - Gestor Global de Produto - Celiveo 365

LISBON, LISBON, PORTUGAL, May 7, 2026 / EINPresswire.com / -- A Celiveo, fornecedor líder de soluções de impressão empresarial segura em nuvem, anuncia hoje o suporte completo ao Windows Protected Print Mode ( WPP ) da Microsoft no âmbito da sua plataforma Celiveo 365, tornando-se uma das primeiras soluções do mercado a integrar nativamente esta tecnologia de segurança crítica.O fim de uma era na gestão de impressãoO Windows Protected Print Mode representa uma rutura tecnológica sem precedentes: ao criar um canal criptograficamente selado e sem controladores entre o Windows e as impressoras, a Microsoft elimina definitivamente a superfície de ataque que esteve na origem de vulnerabilidades graves como o PrintNightmare — falhas que expuseram durante anos milhares de organizações em todo o mundo a riscos de segurança críticos.Com as versões mais recentes do Windows 11 a promoverem ativamente a adoção do WPP, as soluções de gestão de impressão que dependem de controladores, servidores de impressão e agentes de software tornam-se progressivamente obsoletas. As organizações que não adaptarem as suas infraestruturas enfrentarão riscos de segurança e de continuidade operacional significativos.Celiveo 365 : a primeira plataforma de impressão empresarial nativa WPPAo suportar integralmente o WPP, o Celiveo 365 permite às organizações beneficiar simultaneamente da segurança reforçada da Microsoft e de todas as funcionalidades avançadas exigidas pelas empresas de média e grande dimensão :Impressão pull segura com cartão, NFC e código PINSegurança de acesso zero-trust e encriptação de fluxos PKIMonitorização granular de utilização e imputação de custos por departamentoControlo total de MFP, impressão móvel e prevenção de perda de dados por IARelatórios Power BI em tempo real sobre toda a frotaIntegração direta da digitalização numa base de conhecimento empresarial privada dentro do tenant Microsoft 365O resultado é uma infraestrutura de impressão completamente sem servidores, sem controladores e sem agentes locais — implementável em poucas horas, certificada ISO 27001:2022 e construída sobre Azure PaaS.Declaração da Celiveo"A WPP representa a mudança mais significativa na indústria da impressão computorizada em trinta anos.. Ao suportá-lo nativamente no Celiveo 365, oferecemos às organizações um caminho claro para modernizar a sua infraestrutura de impressão sem compromissos de segurança. Esta é a nossa resposta ao mercado : impressão inteligente, segura e totalmente em nuvem."DisponibilidadeO Celiveo 365 com suporte WPP está disponível de imediato. Uma avaliação gratuita de 30 dias pode ser iniciada em celiveo.com.Sobre a CeliveoA Celiveo é um fornecedor global de soluções de impressão empresarial segura em nuvem, com clientes em mais de 50 países. A plataforma Celiveo 365 é construída sobre Microsoft Azure, certificada ISO 27001:2022, e integra-se nativamente com o ecossistema Microsoft 365 e Universal Print

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