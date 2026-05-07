En Paipa, Boyacá, un proyecto geotérmico redefine el futuro energético y el rol de la minería en Colombia
Tras años de exploración y estudios, un proyecto geotérmico en Boyacá avanza como apuesta clave para la transición energética en Colombia.BOGOTá, CUNDINAMARCA, COLOMBIA, May 7, 2026 /EINPresswire.com/ -- En medio de las montañas de Boyacá, donde históricamente la actividad minera ha sido protagonista, comienza a gestarse una historia distinta: la de cómo el subsuelo puede convertirse no solo en fuente de recursos, sino en origen de energía limpia.
En la mina La Vega, ubicada en la vereda El Salitre (Paipa), un proyecto geotérmico viene tomando forma desde hace más de cinco años, posicionándose como una de las iniciativas más serias y avanzadas en este campo dentro del país. Desarrollado por Minerales La Vega S.A.S., con el acompañamiento del Servicio Geológico Colombiano y el respaldo académico de la UPTC y la Universidad Nacional de Colombia, el proyecto marca un punto de inflexión en la manera en que se concibe el aprovechamiento del territorio.
Lo que hoy se plantea no es únicamente un proyecto energético, sino una transformación de fondo: la evolución de una operación minera hacia un modelo que prioriza la optimización de los recursos naturales y la sostenibilidad a largo plazo.
Durante una visita al proyecto, María Camila Neissa, quien ha liderado este proceso desde sus etapas iniciales, nos recibió para compartir la historia detrás de esta iniciativa y la visión que la impulsa.
“Este proyecto nace de entender que el potencial del subsuelo va mucho más allá de la extracción. Estamos hablando de una fuente de energía constante, limpia y con la capacidad de transformar no solo la operación, sino toda una región”, explica.
A lo largo de estos años, el trabajo ha sido meticuloso. Las exploraciones han permitido identificar condiciones térmicas que confirman el potencial geotérmico de la zona, con perforaciones profundas y estudios especializados que han ido construyendo, paso a paso, la viabilidad del proyecto.
Pero más allá de los datos técnicos, lo que realmente distingue esta iniciativa es su enfoque: la integración entre conocimiento científico, visión empresarial y una clara intención de generar impacto.
La apuesta es ambiciosa. En el mediano plazo, el proyecto busca convertirse en una fuente de energía limpia y continua para Paipa y sus alrededores, reduciendo la dependencia de fuentes tradicionales y aportando a la transición energética del país.
Al mismo tiempo, abre la puerta a una nueva forma de operar dentro del sector minero, donde la eficiencia y el aprovechamiento integral de los recursos no son solo una opción, sino una necesidad.
“La minería y la sostenibilidad no tienen por qué ser opuestas. Este proyecto demuestra que pueden coexistir y, más aún, complementarse”, agrega Neissa.
En un país donde la geotermia aún es una frontera por explorar, iniciativas como esta comienzan a trazar el camino. Más que un proyecto puntual, lo que ocurre en Paipa es una señal de hacia dónde puede evolucionar Colombia: hacia un modelo energético más diversificado, más responsable y conectado con su entorno.
Y aunque el desarrollo continúa, una cosa es clara: lo que está ocurriendo bajo tierra en La Vega podría, muy pronto, empezar a cambiar lo que sucede en la superficie.
Maria Camila Neissa
Minerales La Vega
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