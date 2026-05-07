Ankara Anlaşması Vize Uzatım ve Süresiz Oturum Başvurularında Yeni Dönem Endişesi
Vizesiz Dünya’da yayımlanan yeni analiz, ECAA başvurularında artan bekleme süreleri, teknik ret gerekçeleri ve uygulamadaki sertleşme iddialarına dikkat çekiyorLONDON, UNITED KINGDOM, May 7, 2026 /EINPresswire.com/ -- Vizesiz Dünya’da yayımlanan yeni bir değerlendirme yazısı, Ankara Anlaşması olarak bilinen ECAA Turkish Businessperson vize uzatım ve süresiz oturum başvurularında son dönemde ortaya çıkan uygulama değişikliği endişelerini gündeme taşıdı.
Tamer Ulay tarafından kaleme alınan yazıda, Kasım 2025 itibarıyla Ankara Anlaşması dosyalarına bakan birimin Sheffield’dan Liverpool’a alınmasının ardından, çok sayıda başvuru sahibinin daha uzun bekleme süreleri ve daha teknik ret gerekçeleriyle karşılaştığı ifade ediliyor. Yazı, resmi kuralların açıkça yeniden yazılmadığını, ancak aynı kuralların daha katı, daha kuşkucu ve daha ret odaklı uygulanıyor göründüğünü savunuyor.
Yazıda özellikle fatura düzeni, banka ödeme referansları, ICO kaydı, web sitesi görünümü ve ticari belgelerdeki idari eksiklikler gibi unsurların bazı dosyalarda başvurunun merkezine yerleştirildiği belirtiliyor. Buna karşılık, Ankara Anlaşması kapsamında temel meselenin başvuru sahibinin gerçekten bir iş kurup kurmadığı, bu işi gerçekten yürütüp yürütmediği ve işin sürdürülebilir olup olmadığı olması gerektiği vurgulanıyor.
Tamer Ulay, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Ankara Anlaşması başvurularında asıl mesele, kişinin İngiltere’de gerçekten bir iş kurup kurmadığı ve bu işi fiilen yürütüp yürütmediğidir. Küçük işletmelerde görülebilecek idari veya teknik eksiklikler, tek başına o işin gerçek olmadığı anlamına gelmemelidir. Yıllarca aynı iş modeliyle uzatma almış, vergi ödemiş, ailesini bu gelirle geçindirmiş ve ticari faaliyetini sürdürmüş kişilerin dosyaları, sadece kusur arayan bir bakış açısıyla değerlendirilmemelidir.”
Blog yazısında, küçük işletmelerin her zaman kusursuz fatura düzenine, eksiksiz web sitesine veya mükemmel banka açıklamalarına sahip olmayabileceği ifade ediliyor. Yazıya göre bu tür eksiklikler, değerlendirme sırasında elbette incelenebilir; ancak bunların otomatik ret sebebi gibi ele alınması, gerçek ticari hayatla bağdaşmayan sonuçlar doğurabilir.
Yazı ayrıca, başvuruların aylarca sonuçlanmamasının başvuru sahipleri ve aileleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Uzun bekleme sürelerinin; iş planlaması, seyahat, çocukların eğitimi, aile düzeni ve finansal kararlar üzerinde doğrudan etkili olduğu belirtiliyor.
Vizesiz Dünya’daki değerlendirme, benzer ret gerekçelerinin birden fazla dosyada görülmesi halinde bunun yalnızca bireysel başvurulara ilişkin bir sorun olmaktan çıkabileceğini ve daha yapısal bir uygulama değişikliği tartışmasını gündeme getirebileceğini ifade ediyor.
Yazıda, sahte başvuruların veya göstermelik işletmelerin korunmasının savunulmadığı özellikle belirtiliyor. Bununla birlikte, gerçek işletme sahiplerinin yalnızca teknik veya idari eksiklikler nedeniyle sahte ya da güvenilmez başvuru sahipleriyle aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanıyor.
Vizesiz Dünya, Ankara Anlaşması kapsamında başvuru yapan kişilere belgelerini dikkatle toplamalarını, benzer ret gerekçelerini takip etmelerini, profesyonel hukuki destek almalarını ve gerektiğinde daha stratejik hareket etmelerini tavsiye ediyor. Yazıda ayrıca her dosyanın kendi özel şartlarına göre değerlendirilmesi gerektiği ve içeriğin kişisel hukuki tavsiye niteliğinde olmadığı hatırlatılıyor.
Vizesiz Dünya Hakkında
Vizesiz Dünya, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki göçmenlik, vize, oturum, vatandaşlık ve yatırım yoluyla yerleşim konularında Türkçe içerikler yayımlayan bir bilgilendirme platformudur. Blogda özellikle Birleşik Krallık göçmenlik hukuku, Ankara Anlaşması, vize retleri, idari itirazlar, judicial review süreçleri ve uluslararası yerleşim programları hakkında değerlendirmeler paylaşılmaktadır.
