La Gobernadora Hochul y el Senador Schumer Celebran la Finalización de la Expansión de 65 Millones de Dólares de BAE Systems, Empresa Innovadora en Baterias de Última Generación, en la Región Sur Del Estado

La gobernadora Kathy Hochul celebró hoy la finalización de la primera fase del proyecto de expansión de BAE Systems en la región sur del estado. La empresa está invirtiendo 65 millones de dólares para ampliar sus operaciones en Endicott, condado de Broome. La empresa añadió un total de 150,000 pies cuadrados a sus instalaciones actuales para dar cabida a una nueva línea de producción de baterías, un laboratorio de ingeniería y nuevas oficinas. Como resultado de la expansión, la empresa se ha comprometido a crear hasta 134 empleos bien remunerados en sus instalaciones. BAE Systems es una empresa global de defensa, aeroespacial y seguridad con aproximadamente 93,500 empleados en todo el mundo. La planta de BAE Systems en Endicott diseña, desarrolla y produce una amplia gama de sistemas electrónicos críticos para la seguridad, desde controles de vuelo y motores hasta sistemas de gestión de energía para aplicaciones aéreas y terrestres, tanto comerciales como militares, incluyendo controles de vuelo, controles de motores, sistemas de misión y soluciones de propulsión. La empresa opera en el campus de Huron desde 2011.

“La decisión de BAE Systems de expandir aún más su negocio representa otro logro para el estado de Nueva York y para la región de Southern Tier, que está firmemente enfocada en convertirse en un centro global para la innovación en baterías de última generación”, dijo la gobernadora Hochul. “Desde que asumí el cargo, me he mantenido comprometida con la creación de empleos en el norte del estado de Nueva York. Esta empresa de gran éxito eligió expandir sus operaciones aquí, impulsando la creación de empleos de alta calidad y bien remunerados en la región, porque han comprobado de primera mano la dedicación de los neoyorquinos”.

El proyecto contempla la ampliación de la línea de producción de baterías de BAE Systems, incluyendo la adquisición e instalación de maquinaria y equipos para producir de manera eficiente un sistema de almacenamiento de energía para aeronaves y vehículos terrestres eléctricos/híbridos. Una vez finalizadas todas las fases, las instalaciones modernizadas contarán con una línea de producción automatizada de última generación, un laboratorio de ingeniería y un centro de servicio posventa.

Empire State Development colabora con el proyecto mediante una aportación de hasta 8,5 millones de dólares a través del Programa de Crédito Fiscal para Empleos Excelsior, basado en el cumplimiento de objetivos, a cambio de los compromisos de creación de empleo. El condado de Broome también presta su apoyo al proyecto.

Jack Stevens, vicepresidente y director general de Soluciones de Control y Aviónica de BAE Systems, dijo: “Esta ampliación de las instalaciones refuerza nuestro compromiso con la región de Southern Tier y se alinea con la visión del estado de Nueva York de crear un centro regional para la innovación en baterías. Con esta inversión, mejoraremos nuestra capacidad para satisfacer las necesidades emergentes de la próxima generación de aeronaves híbridas/eléctricas”.

Impulsando la innovación en baterías de última generación

La gobernadora Hochul y el líder de la minoría del Senado estadounidense, Chuck Schumer, fueron clave en la decisión de la empresa, tras haber colaborado estrechamente con sus directivos para asegurar que el proyecto avanzara en la región Southern Tier de Nueva York, una zona centrada en apoyar las iniciativas energéticas de última generación, una prioridad absoluta para la gobernadora y el senador.

En enero de 2024, la gobernadora y el senador anunciaron que la Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. (NSF) había designado al Centro de Almacenamiento de Energía Nueva York (NENY) como Motor Regional de Innovación (Motor NSF), creado por la Ley bipartidista CHIPS & Science del senador. El Centro de Almacenamiento NENY, con sede en la Universidad de Binghamton, en la región Southern Tier, recibirá hasta 15 millones de dólares en fondos federales durante dos años y hasta 160 millones de dólares en 10 años para establecer un centro que acelere la innovación, la transferencia de tecnología y la formación de personal cualificado para impulsar la capacidad de la industria nacional de baterías. A través de Empire State Development, el estado de Nueva York igualará hasta el 20 % del costo durante los primeros cinco años del proyecto, además de brindar apoyo mediante programas ya establecidos. El NENY Storage Engine fue seleccionado por su coalición diversa e intersectorial, que construirá un ecosistema líder que impulsará la innovación en tecnología de baterías, el desarrollo de la fuerza laboral y la fabricación para apoyar la seguridad nacional y la competitividad global de Estados Unidos.

El senador estadounidense Chuck Schumer dijo: “La emocionante expansión de BAE Systems que tiene lugar hoy constituye un hito significativo para la región de Southern Tier, al celebrar que BAE Systems añade otro eslabón al "cinturón de baterías" de Estados Unidos. Esta expansión, que supone una inversión de 65 millones de dólares y la creación de 130 empleos, dará vida a una nueva línea de producción de baterías, un laboratorio de investigación y nuevos espacios de oficinas. BAE Systems cuenta con una fuerza laboral de talla mundial que fabrica los sistemas electrónicos más sofisticados que se producen en todo el país. Esta nueva línea de producción contribuirá a repatriar la cadena de suministro de baterías desde el extranjero, impulsando con gran fuerza el liderazgo de Southern Tier en la fabricación de baterías y construyendo el futuro de la industria de las baterías en el norte del estado de Nueva York (Upstate NY). He luchado para asegurar decenas de millones de dólares en inversiones con el fin de hacer crecer la industria de las baterías en el norte del estado, y seguiré luchando para garantizar que los próximos avances tecnológicos en materia de baterías se produzcan aquí, en el norte de Nueva York”.

Hope Knight, presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, dijo: “El apoyo estratégico de la gobernadora Hochul a las empresas de energía limpia de próxima generación continúa ampliando la presencia de esta dinámica industria en todo el estado de Nueva York. La expansión de BAE Systems en la región de Southern Tier está generando nuevos empleos y nuevas oportunidades que refuerzan el papel de la región como líder en la innovación de tecnologías de baterías”.

La Agenda Climática del Estado de Nueva York

La agenda climática del estado de Nueva York aboga por una transición justa y asequible hacia una economía de energía limpia que genere empleos que permitan el sustento familiar, promueva el crecimiento económico mediante inversiones ecológicas y destine un mínimo del 35 por ciento de los beneficios a las comunidades desfavorecidas. Nueva York está impulsando una serie de iniciativas para lograr una economía libre de emisiones para el año 2050, abarcando sectores como la energía, la edificación, el transporte y la gestión de residuos.

Doreen M. Harris, presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (NYSERDA), dijo: “La finalización de la expansión de BAE Systems en la región de Southern Tier demuestra cómo las inversiones de la gobernadora Hochul en tecnologías avanzadas de baterías están fortaleciendo las cadenas de suministro locales, creando empleos e impulsando el crecimiento económico. Este hito refuerza el liderazgo de Nueva York en materia de innovación y complementa el apoyo continuo que brinda NYSERDA a la investigación, el desarrollo y la comercialización de sistemas de almacenamiento de energía”.

La senadora estatal Lea Webb dijo: “La región de Southern Tier está lista para liderar a la nación en iniciativas de energía de próxima generación e innovación en baterías. Este proyecto impulsará la fabricación de baterías y creará hasta 134 empleos bien remunerados en las propias instalaciones de Endicott. Aplaudo el compromiso de BAE Systems con la innovación y la creación de empleo aquí, en el condado de Broome”.

La asambleísta Donna Lupardo dijo: “La reciente expansión de BAE constituye una valiosa incorporación a nuestro creciente centro de innovación y fabricación de baterías. Su nueva línea de producción de baterías —equipada para el desarrollo de baterías para autobuses eléctricos e híbridos, así como para aeronaves— consolida aún más a nuestra comunidad como líder en tecnología de energía limpia y desarrollo de la fuerza laboral. Agradecemos a BAE su continua inversión en la región de Southern Tier, y a todos nuestros socios gubernamentales por su constante apoyo a esta importante labor”.

El ejecutivo del condado de Broome, Jason Garnar, dijo: “Siempre que una empresa como BAE Systems echa raíces más profundas aquí, en el condado de Broome, es motivo de orgullo. Este tipo de inversión se traduce en más empleos bien remunerados para nuestra comunidad y mantiene al condado de Broome en el mapa como un lugar donde la próxima generación de tecnología y fabricación de baterías está cobrando forma de manera tangible. Estamos agradecidos con la gobernadora Hochul y el senador Schumer por ayudar a garantizar que oportunidades como esta sigan llegando a nuestra region”.

El alcalde de la localidad de Endicott, Nick Burlingame, dijo: “La continua inversión de BAE Systems en la localidad de Endicott es una poderosa reafirmación de la fortaleza y el futuro de nuestra comunidad. Esta expansión no solo genera más de 130 empleos bien remunerados para nuestros residentes, sino que también refuerza el papel de Endicott como líder en innovación energética de próxima generación. Nos enorgullece nuestra colaboración con BAE Systems y agradecemos a la gobernadora Hochul y al senador Schumer su apoyo para impulsar el desarrollo económico en toda la región de Southern Tier. Este proyecto refleja el tipo de crecimiento con visión de futuro que honra nuestra historia, al tiempo que construye un futuro sólido y sostenible para las generaciones venideras”.

Para obtener información adicional sobre BAE Systems, visite: https://jobs.baesystems.com/global/en/.

Acelerando el programa Southern Tier Soaring

El anuncio de hoy complementa "Southern Tier Soaring" (Southern Tier en Ascenso), la estrategia integral de la región para generar un crecimiento económico sólido y desarrollo comunitario. El plan, diseñado a nivel regional, se centra en atraer una fuerza laboral talentosa, fomentar el crecimiento empresarial e impulsar la innovación de próxima generación. Puede encontrar más información aquí.

Acerca de Empire State Development

Empire State Development es la principal agencia de desarrollo económico de Nueva York y promueve el crecimiento empresarial, la creación de empleo y mayores oportunidades económicas en todo el estado. Con oficinas en cada una de las 10 regiones del estado, ESD supervisa los Consejos Regionales de Desarrollo Económico, respalda la equidad en el acceso a la banda ancha a través de la oficina ConnectALL y fomenta la fuerza laboral del mañana mediante la Oficina de Desarrollo Estratégico de la Fuerza Laboral. La agencia colabora con industrias emergentes y de próxima generación —tales como la energía limpia y la fabricación de semiconductores— que buscan expandirse en el estado de Nueva York; opera una red de centros de asistencia para ayudar a las pequeñas empresas a crecer y prosperar; y promueve los destinos turísticos de clase mundial del estado a través de la iniciativa I LOVE NY. Para obtener más información, visite esd.ny.gov y conéctese con ESD en LinkedIn, Facebook y X (anteriormente conocida como Twitter).