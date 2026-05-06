Criss Cisneros: de inmigrante a 'reina de la limpieza' que impulsa 200 empresarias en EE.UU.

Reconocida por la ciudad de Doral, Univisión y Telemundo, lidera Cleaning Mastery y capitaliza un mercado de $100B con mujeres hispanas.

MIAMI, FL, FL, UNITED STATES, May 6, 2026 / EINPresswire.com / -- En la economía invisible donde operan millones de mujeres hispanas en Estados Unidos, Criss MJ Cisneros está construyendo una ventaja competitiva donde otros solo ven supervivencia.Ingeniera de formación y hoy fundadora y visionaria de Cleaning Mastery, Cisneros ha convertido la limpieza residencial —un sector históricamente fragmentado e informal— en una plataforma de creación de empresas escalables para mujeres inmigrantes. Su programa ya ha transformado a más de 200 hispanas en dueñas de negocios estructurados dentro de una industria que supera los $100 mil millones.Su historia no es solo inspiracional; es estratégica. Tras emigrar desde Ecuador sin red de contactos ni dominio del idioma, construyó un negocio de seis cifras en su primer año. Ese proceso hoy está sistematizado. “Esto no se trata de limpiar casas. Se trata de construir empresas donde antes solo había autoempleo”, afirma Cisneros.Un modelo que convierte trabajo en empresaEl 93.8% de las limpiadoras residenciales en EE.UU. opera en solitario. Sin sistemas, sin equipos y sin escalabilidad. Cleaning Mastery interviene exactamente en esa falla estructural. A través de su Metodología AVO™ —Automatización, Ventas y Operaciones—, el programa traduce habilidades técnicas en activos empresariales: procesos automatizados, adquisición de clientes, contratación de equipos y control financiero. El resultado: mujeres que pasan de ingresos diarios a negocios con estructura, flujo predecible y potencial de expansión.Validación mediática y reconocimiento institucionalEl posicionamiento de Cisneros ha sido validado tanto por instituciones públicas como por los principales medios hispanos en EE.UU.Fue reconocida por la ciudad de Doral como hispana destacada por su impacto en la comunidad latina.Su historia también fue homenajeada en Desiguales, programa de Univision, donde recibió un reconocimiento especial por su liderazgo e impacto social.En paralelo, la cadena Telemundo la presentó en el programa Hoy Día, donde fue nombrada “la reina de la limpieza”, destacando su historia de resiliencia y su capacidad para transformar una industria desde adentro.La relevancia es clara: Cisneros ha sido respaldada por las dos cadenas hispanas más influyentes de Estados Unidos, consolidando su visibilidad de costa a costa.Capitalizando una megatendencia latinaCon más de 68 millones de hispanos en EE.UU. y una adopción digital superior al promedio, el acceso a educación empresarial en español se ha convertido en una de las mayores oportunidades del mercado. Cleaning Mastery opera justo en esa intersección: servicios, educación digital y emprendimiento latino.De ingresos a legadoEl diferencial del modelo no es únicamente financiero. Es estructural. Convertir autoempleo en empresa implica acceso a crédito, generación de empleo y movilidad económica real. En un entorno saturado de discursos motivacionales, Cisneros está apostando por algo menos visible, pero más escalable: sistemas que funcionan.Con planes de expansión en mercados clave como Miami, Los Ángeles, Houston y Orlando, y una meta de superar las 200 empresarias en 2026, su propuesta deja de ser una historia individual para convertirse en un caso de estudio sobre cómo se construye poder económico dentro de la comunidad hispana en Estados Unidos.

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