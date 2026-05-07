FlyBIS e Grupo Sirena firmam Memorando para desenvolver Mobilidade Aérea Avançada no empreendimento Sirena Gramado.

GRAMADO, RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL, May 7, 2026 /EINPresswire.com/ -- Grupo Sirena, empresa executora do empreendimento Sirena Gramado, referência em projeto imobiliário turístico de alto padrão no Sul do Brasil e FlyBIS Mobilidade Aérea empresa de mobilidade aérea avançada e desenvolvimento de ecossistema para operações com aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL), anunciaram durante o Gramado Summit uma parceria estratégica voltada à implementação de soluções de mobilidade aérea para o setor de turismo.

A parceria conta com apoio da Invest RS (Agência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul), e tem como objetivo estruturar um ecossistema integrado de mobilidade aérea conectando o empreendimento Sirena Gramado aos Aeroportos da região e à região do vale dos vinhedos em Bento Gonçalves, oferecendo um serviço de transporte rápido, sustentável e de alto padrão, alinhado às expectativas de turistas premium, investidores nacionais e internacionais e operadores de turismo.

Com essa parceria estratégica, as partes unem as suas expertises em planejamento imobiliário, infraestrutura de mobilidade aérea avançada e governança regulatória para criar conexões aéreas eficientes, capazes de reduzir tempos de deslocamento, elevar a atratividade dos destinos e fortalecer o posicionamento do Sul do Brasil como referência em turismo de alto padrão, inovação e sustentabilidade.

A parceria prevê a estruturação de um ecossistema completo, incluindo:

• Análise de viabilidade e planejamento de Vertiport integrado ao empreendimento Sirena Gramado;

• Análise de viabilidade de conexões aéreas diretas entre destinos turísticos na Serra Gaúcha e aeroportos;

• Planejamento de infraestrutura energética sustentável, com foco em eletrificação, baixo impacto ambiental e metas ESG;

• Planejamento operacional desenvolvido em colaboração com governos locais, autoridades de aviação e agências de fomento.

O turismo premium demanda excelência em todos os pontos de contato, especialmente na mobilidade. Ao integrar a mobilidade aérea avançada ao Sirena Gramado, implementamos uma proposta de valor diferenciada, que amplia a competitividade regional, e gera benefícios econômicos para os municípios envolvidos e para o Estado.

A parceria busca alinhamento com interesses públicos e privados, buscando sinergias com políticas de desenvolvimento regional, turismo sustentável e inovação tecnológica. A proposta contempla não apenas a infraestrutura física, mas também modelos operacionais robustos, padrões elevados de segurança e integração harmoniosa com o meio urbano e ambiental.

“Esse tipo de corredor turístico premium representa um dos casos de uso mais consistentes para a fase de lançamento da mobilidade aérea avançada”, destacam Gustavo Zanettini e Carlos Bertotto, fundadores da FlyBIS Mobilidade Aérea. “A parceria viabiliza a criação de um modelo escalável, atrativo para investidores e plenamente alinhado às exigências regulatórias, posicionando o Sul do Brasil na vanguarda da nova economia da mobilidade sustentável.”

Jaime Sirena, CEO do Sirena Gramado e sócio do Grupo Sirena, avalia que a mobilidade será um dos grandes diferenciais dos destinos turísticos premium nos próximos anos. “O Sirena Gramado nasce com o compromisso de integrar hospitalidade, entretenimento, bem-estar e inovação em uma experiência completa. A mobilidade aérea avançada passa a fazer parte dessa visão de futuro, ampliando a conectividade da região e fortalecendo seu potencial de atração internacional”, destaca.

Nas próximas etapas, as empresas conduzirão estudos de viabilidade técnica, econômica e regulatória, além de análises detalhadas de demanda associadas ao turismo. Estão previstas ações coordenadas com governo estadual e municipais, bem como com operadores aeroportuários e agentes do setor de turismo.

A iniciativa reforça um compromisso conjunto com planejamento de longo prazo, atração de investimentos, inovação tecnológica e desenvolvimento sustentável, consolidando um novo patamar de conectividade para o turismo no Brasil.

Sobre a FlyBIS

A FlyBIS Air Mobility é uma empresa de mobilidade aérea avançada estruturada para atuar como futura operadora no ecossistema de Mobilidade Aérea Avançada (AAM), com foco na implantação e operação de aeronaves eVTOL. A FlyBIS possui uma Carta de Intenção (LOI) assinada com a Eve Air Mobility, empresa controlada pelo grupo Embraer, para aquisição de até 40 aeronaves. A FlyBIS trabalha com a Eve Air Mobility e outros parceiros para desenvolver o ecossistema para operação de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL).

Com início das operações previsto para 2028 no Sul do Brasil e plano de expansão para outros países da América Latina, a FlyBIS reúne décadas de experiência em aviação para estruturar operações alinhadas aos mais elevados padrões de segurança, eficiência operacional e conformidade regulatória, contribuindo para a transição rumo a um modelo de transporte aéreo mais sustentável e tecnologicamente avançado.

www.flybis.com.br

Sobre o Grupo Sirena

Formado pelos empresários Dody Sirena e Jaime Sirena, o Grupo Sirena é responsável pelo desenvolvimento de grandes empreendimentos que integram hospitalidade, gastronomia, mercado imobiliário e entretenimento em um único ecossistema.

O grupo reúne a experiência de Dody Sirena, cofundador e presidente da DCSet Group, um dos maiores e mais completos grupos de entretenimento do país, e de Jaime Sirena, presidente da Star Ópera Incorporadora, holding originada da reestruturação da Emoções Incorporadora, que atua em projetos que integram biofilia, design, arquitetura e engenharia, com foco em eficiência, sustentabilidade e qualidade de vida.

Sobre o Sirena Gramado

O Sirena Gramado é um novo complexo turístico de 205 hectares, localizado entre Gramado e o Parque do Caracol (RS), concebido no conceito de “Cidade Natureza”, que integra arquitetura, bem-estar, entretenimento e hospitalidade em harmonia com o território.

Idealizado por Dody Sirena, cofundador da DC Set Group, o empreendimento tem gestão e incorporação da Star Ópera, sob a liderança do CEO Jaime Sirena. O projeto reúne a expertise da DC Set na criação de experiências de entretenimento e conta com o Club Med como parceiro estratégico na hotelaria e hospitalidade, responsável pelo resort all inclusive do complexo, o primeiro Exclusive Collection da América Latina.

Com masterplan orientado pela relação entre natureza e vida urbana, o Sirena Gramado se posiciona como um dos empreendimentos turísticos mais relevantes da Serra Gaúcha.

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