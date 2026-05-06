Ciryl Gane et Firas Zahabi suivent les données de performance des biomarqueurs avec Kintra avant l’UFC Freedom 250

Firas Zahabi and Aiemann Zahabi from Team Tristar

Kintra, une plateforme d'intelligence du bien-être, fournit des informations physiologiques permettant d’optimiser l’entraînement des athlètes de haut niveau.

« Il s’agit de ne rien laisser au hasard. Comprendre comment mon corps réagit pendant la préparation peut faire la différence au moment crucial »” — Ciryl Gane

MONTREAL, CANADA, May 6, 2026 / EINPresswire.com / -- Ciryl Gane, n° 1 des poids lourds de l’UFC, et Firas Zahabi, célèbre entraîneur en chef de MMA au Tristar Gym, se sont associés à Kintra , une plateforme multimodale d'intelligence du bien-être, pour surveiller les performances et les données physiologiques tout au long de leurs camps d’entraînement en vue de l’événement UFC Freedom 250, qui se tiendra à la Maison-Blanche le 14 juin 2026.Tout au long des camps d’entraînement de l’UFC, Kintra surveillera les principaux biomarqueurs hormonaux, notamment la testostérone, le cortisol, la mélatonine et bien d’autres, et intégrera ces données à sa plateforme d’intelligence du bien-être qui fournit à Gane et Zahabi des informations générées par l’IA sur la récupération, l’état de préparation et la réponse physique. Il en résulte une prise de décision plus rapide et plus précise concernant la charge d’entraînement, le repos et la préparation à chaque étape du camp.Organisée à travers l’Europe et l’Amérique du Nord (Montreal), cette initiative marque le premier déploiement de Kintra auprès d’athlètes d’élite pratiquant des sports de combat — un véritable banc d’essai en conditions réelles avant le lancement grand public prévu plus tard dans l’année, destiné aux athlètes de haut niveau. Intégrée directement dans l’environnement d’entraînement, la plateforme est soumise à des tests de résistance au plus haut niveau des sports de combat, offrant ainsi aux athlètes et aux entraîneurs un aperçu sur les réactions du corps face à la préparation physique.Ciryl Gane et Firas Zahabi sont membres du conseil consultatif de Kintra et actionnaires de la société, ce qui renforce une tendance générale vers une innovation axée sur les athlètes dans le domaine des technologies de la santé.« Il s’agit de ne rien laisser au hasard. Comprendre comment mon corps réagit pendant la préparation peut faire la différence au moment crucial », a déclaré Ciryl Gane, n° 1 mondial des poids lourds de l’UFC et membre du conseil consultatif de Kintra.« À ce niveau, le moindre avantage compte. Plus on a une vision claire de ce qui se passe à l’intérieur du corps, meilleures sont les décisions que l’on peut prendre », a ajouté Firas Zahabi, entraîneur en chef au Tristar Gym et membre du conseil consultatif de Kintra.Kintra illustre une transformation profonde du sport de haut niveau, où les athlètes prennent en main leurs données et investissent dans des outils qui favorisent la performance et le bien-être. Kintra prévoit de se lancer auprès des athlètes professionnels et amateurs de haut niveau dans le courant de l’année afin de mettre à la disposition d’un public plus large la même intelligence physiologique utilisée dans les camps d’entraînement de l’UFC.À propos de KintraKintra est une plateforme multimodale d’intelligence du bien-être qui transforme la façon dont les individus comprennent et optimisent leur physiologie. En intégrant plusieurs flux de données de santé au sein d’un système unifié, Kintra fournit des informations exploitables pour améliorer les performances, la récupération et le bien-être général.

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