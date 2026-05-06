Doyield étend son analyse au niveau national avec un nouveau rapport sur les dynamiques du marché hôtelier français

Une lecture multimarché pour aider les hôteliers à anticiper la demande et optimiser leur stratégie de revenus.

Ce rapport permet aux hôteliers d’accéder à une vision structurée de la demande sur plusieurs marchés et surtout de transformer cette donnée en actions concrètes sur leurs prix et leur distribution.” — Chedi Chaari, cofondateur de Doyield

PARIS, FRANCE, May 6, 2026 / EINPresswire.com / -- Doyield , cabinet français spécialisé en revenue management et marketing digital pour l’hôtellerie, annonce la publication de son nouveau rapport dédié au marché hôtelier français , marquant une étape clé dans son développement. Après avoir consolidé son expertise sur la capitale, la société élargit désormais son analyse à plusieurs destinations stratégiques à travers l’Hexagone. Ce rapport propose aux hôteliers une vision consolidée des prévisions de demande par ville, leur permettant d’identifier les périodes de tension et de creux d’activité et d’ajuster leurs stratégies tarifaires et de distribution en conséquence.Ce nouveau rapport couvre un large éventail de marchés, incluant notamment Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nice ou encore Nantes, ainsi que des destinations loisirs et secondaires. Pour chaque ville, Doyield met à disposition des courbes de demande prévisionnelle, offrant une lecture claire des dynamiques saisonnières et des variations de fréquentation. Cette approche permet aux professionnels d’anticiper les pics d’activité liés aux événements, aux vacances ou aux tendances locales, tout en identifiant des opportunités de revenus souvent sous-exploitées.« Les décisions de revenue management ne peuvent plus se limiter à une lecture locale ou intuitive. Ce rapport permet aux hôteliers d’accéder à une vision structurée de la demande sur plusieurs marchés et surtout de transformer cette donnée en actions concrètes sur leurs prix et leur distribution », déclare Chedi Chaari, cofondateur de Doyield.Au-delà des tendances globales, le rapport souligne notamment l’importance croissante d’une gestion fine des canaux de distribution face à la pression des OTA et à l’évolution des comportements de réservation. Les données présentées permettent également de mieux comprendre les fenêtres de réservation, les variations de prix optimales et les périodes où la demande excède ou reste inférieure aux attentes.« Les opportunités de revenus ne se concentrent pas uniquement sur les grandes métropoles. Elles existent sur l’ensemble du territoire, à condition de savoir les identifier et d’adapter sa stratégie en temps réel. C’est ce que nous voulons apporter avec cette analyse nationale », ajoute Raphaël Batko, cofondateur de Doyield.Avec cette publication, Doyield confirme son positionnement en tant qu’acteur de référence dans l’analyse du marché hôtelier et le pilotage de la performance commerciale. Ce rapport s’inscrit dans une démarche plus large visant à accompagner les hôteliers dans la prise de décision, en reliant données de marché, pricing et distribution.À propos de DoyieldDoyield est une société spécialisée dans l’optimisation des revenus et du marketing hôtelier, avec une expertise particulière sur le marché parisien et les grandes villes de France. Nous offrons des solutions sur mesure pour aider les hôtels à maximiser leur chiffre d’affaires à travers une gestion proactive et des stratégies de prix adaptées. https://www.doyield.com/

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