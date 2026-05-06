Smartpatient und Cancer Support Community kooperieren, um die Unterstützung bei Brust- und Prostatakrebs zu verbessern

Bei smartpatient gehen wir über den bloßen Zugang hinaus, um die Art und Weise, wie die Patientenversorgung in der Onkologie gestaltet wird, grundlegend neu zu gestalten” — Amir Ali, Managing Director bei smartpatient.

MUNICH, GERMANY, May 6, 2026 / EINPresswire.com / -- Smartpatient und Cancer Support Community (CSC) gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um kontinuierliche psychosoziale Unterstützung und Informationsangebote für Menschen mit Brust- und Prostatakrebs direkt in die MyTherapy-Plattform zu integrieren und damit ein neues Modell zu etablieren, bei dem Unterstützung fest in die laufende Versorgung eingebunden ist.Während sich die onkologische Versorgung stetig weiterentwickelt, fehlt Patientinnen und Patienten zwischen den Behandlungsterminen oft die Unterstützung, die sie im Alltag brauchen. Gemeinsam schließen smartpatient und CSC diese Lücke, indem sie die Unterstützung von etwas, das Patienten aktiv suchen müssen, zu etwas machen, das sie begleitet und nahtlos in ein stark patientennahes Ökosystem eingebettet ist.Diese Partnerschaft bringt die preisgekrönte Aufklärungsreihe „Frankly Speaking About Cancer“ und die Cancer Support Helplinevon CSC in die MyTherapy-Plattform ein, zusammen mit dem Netzwerk physischer Standorte in den Vereinigten Staaten und Kanada. So wird Menschen mit Brust- und Prostatakrebs personalisierte psychosoziale Unterstützung geboten und der Zugang zu wichtigen Ressourcen während ihres gesamten Behandlungsverlaufs erweitert.Die Cancer Support Community, die aus dem Zusammenschluss der Wellness Community und des Gilda’s Club hervorgegangen ist, ist das weltweit größte professionell geführte Netzwerk zur Krebsunterstützung. Ihre Mission ist es, von Krebs betroffene Menschen zu stärken und ihnen neuen Mut zu geben, indem sie Unterstützung bietet, unterstützende Gemeinschaften schafft und Hürden beim Zugang zur Versorgung abbaut.Die CSC hat durch ihre Programme und Dienstleistungen bereits mehr als 617.000 Krebspatienten betreut, was die Größe und Reichweite ihres Unterstützungsnetzwerks verdeutlicht.„Bei smartpatient gehen wir über den bloßen Zugang hinaus, um die Art und Weise, wie die Patientenversorgung in der Onkologie gestaltet wird, grundlegend neu zu gestalten“, sagte Amir Ali, Geschäftsführer bei smartpatient. „ Die Partnerschaft mit der Cancer Support Community bindet bewährtes Fachwissen über Krebs in den Alltag der Patienten ein – und stattet sie mit wichtigen Informationen, emotionaler Stärke und dem Selbstvertrauen aus, ihren Weg durch Krankheit und Behandlung zu meistern.“„Wir sind stolz darauf, mit smartpatient zusammenzuarbeiten, um den Millionen von Nutzern der MyTherapy-App und den CSC-Mitgliedern Informationen sowie digitale und ansprechende Unterstützung zu bieten“, sagte Sally Werner, RN, BSN, MSHA, Geschäftsführerin der Cancer Support Community. „Dieses Projekt kommt nicht nur Prostatakrebs- und Brustkrebspatienten heute zugute, sondern legt auch den Grundstein für eine erweiterte Zusammenarbeit, während wir daran arbeiten, sicherzustellen, dass die Gemeinschaft stärker ist als der Krebs.“Gemeinsam gestalten smartpatient und CSC ein stärker vernetztes Modell der Krebsversorgung, das sich daran orientiert, wie Patientinnen und Patienten mit Brust- und Prostatakrebs umgehen und diese Erkrankungen erleben. Durch die Kombination der patientennahen digitalen Infrastruktur von smartpatient mit dem bewährten Betreuungsmodell von CSC stellt die Partnerschaft sicher, dass die Patientenversorgung nicht auf klinische Umgebungen beschränkt bleibt, sondern in den alltäglichen Momenten präsent ist, in denen Patienten ihre Behandlung bewältigen, sich den Herausforderungen der Krankheit stellen und Entscheidungen treffen.Interessierte können die MyTherapy-App über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen oder das gesamte Angebot von CSC unter www.CancerSupportCommunity.org erkunden.

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