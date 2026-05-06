Ucaneo aus Berlin erhält Wirtschaftspreis VORSPRUNG 2026 für bahnbrechende Direct-Air-Capture-Technologie

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Elektrochemisches DAC-Startup als eines von sechs herausragenden ostdeutschen Unternehmen im Bundesfinanzministerium ausgezeichnet.

BERLIN, GERMANY, May 6, 2026 / EINPresswire.com / -- Die Ucaneo Biotech GmbH gehört zu den sechs Preisträgern des Wirtschaftspreises VORSPRUNG 2026. Elisabeth Kaiser, Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, überreichte die Auszeichnung gestern im Bundesministerium der Finanzen in Berlin.Der VORSPRUNG-Preis würdigt Unternehmen, die durch Innovationskraft, Zukunftsorientierung und nachhaltiges Wachstum überzeugen – und damit beispielhaft für die wirtschaftliche Transformation in Ostdeutschland stehen. Die Auszeichnung wird jährlich im Vorfeld des Ostdeutschen Wirtschaftsforums (OWF) verliehen, das in diesem Jahr vom 31. Mai bis 02. Juni in Bad Saarow unter dem Motto „Eine neue (Un)Ordnung“ stattfindet.Carla Glassl, CTO und Mitgründerin von Ucaneo: „Wir bauen unsere zweite Anlage in Deutschland – und diese Auszeichnung kommt genau zur richtigen Zeit. Sie zeigt: DAC wird als echte Industrie wahrgenommen, nicht länger nur als Forschungsversprechen. CO₂-Entnahme bezahlbar und skalierbar zu machen, gelingt nicht über Nacht. Aber Deutschland besitzt die Voraussetzungen, diese Industrie zu prägen. Diese Auszeichnung zeigt: Es ist möglich – hier, in Deutschland.“Über Ucaneo Biotech GmbHUcaneo entwickelt eine elektrochemische Direct-Air-Capture-Technologie, die CO₂ hocheffizient aus der Luft entfernt. Aus der Luft gewonnener Kohlenstoff wird zum Rohstoff für nachhaltige Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien. Das Unternehmen wurde 2022 von Carla Glassl und Florian Tiller in Berlin gegründet. Das Unternehmen beschäftigt rund 30 Mitarbeitende aus über zehn Nationen – 70 % international, 35 % Frauen. 2025 ging der industrielle Pilot in Betrieb; die erste industrielle Anlage folgt im Juli 2026 in Berlin-Marzahn. Durch den Aufbau industrieller Infrastruktur in Ostdeutschland trägt Ucaneo zur regionalen Wertschöpfung und zum Strukturwandel bei.Alle geehrten Unternehmen zeichnen sich durch ihr hohes Innovationsstreben sowie ein nachhaltiges Wachstum aus und stehen damit vorbildhaft für die Transformation und die Zukunft der Wirtschaft in Ostdeutschland sowie im gesamten Bundesgebiet. Nominiert wurden die Unternehmen von einem Gremium bestehend aus Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Investitions- und Bürgschaftsbanken (Aufbaubanken) und Landesvertretungen des BDI in den ostdeutschen Bundesländern.Bildmaterial der Preisverleihung zur redaktionellen Verwendung steht im Nachgang der Veranstaltung zum Download bereit (bitte beachten Sie das angegebene Copyright): Link. Pressekit Ucaneo

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