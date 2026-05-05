La Gobernadora Hochul Anuncia una Inversión Récord de 23 Millones de Dólares para Fortalecer La Respuesta de Las Fuerzas del Orden Ante La Violencia Doméstica y Brindar un Mejor Apoyo a Las Sobrevivientes

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una inversión récord de 23 millones de dólares para la iniciativa de Reducciones Específicas de la Violencia de Pareja en todo el Estado (STRIVE, por sus siglas en inglés), la cual duplica el número de departamentos de policía participantes y amplía significativamente los esfuerzos de Nueva York para responder a la violencia doméstica y prevenirla, responsabilizar de su conducta a las personas que causan daño, y mejorar los servicios y el apoyo a los sobrevivientes.

“Todo sobreviviente merece sentirse seguro, apoyado y escuchado”, afirmó la Gobernadora Hochul. “A través de STRIVE, estamos fortaleciendo la coordinación en todo el sistema de justicia, ampliando el acceso a servicios fundamentales y proporcionando a nuestros socios locales los recursos que necesitan para responder eficazmente ante la violencia doméstica. Esta inversión refleja nuestro compromiso inquebrantable de proteger a los neoyorquinos y prevenir la violencia antes de que esta escale”.

El segundo año de financiamiento de STRIVE se basa en los sólidos cimientos de la iniciativa, duplicando la participación a 42 departamentos de policía en 17 condados y aumentando el personal financiado a 110 puestos de tiempo completo y 120 de tiempo parcial. Las subvenciones también continúan apoyando la capacitación y la coordinación entre los departamentos de policía y las oficinas de los alguaciles, las fiscalías de distrito, los departamentos de libertad condicional y los proveedores de servicios comunitarios.

Lanzada con el fin de fomentar una respuesta estratégica e informada por datos ante la violencia de pareja, STRIVE se centra en los casos de alto riesgo y pone énfasis en la colaboración entre agencias y organizaciones. En su primer año, más de 1,200 profesionales de la seguridad pública recibieron capacitación en enfoques basados ​​en evidencia y con perspectiva de trauma para la respuesta ante la violencia doméstica.

Con esta inversión del segundo año, las jurisdicciones participantes recibirán mayor financiamiento y flexibilidad para ampliar sus programas y llevar a cabo capacitaciones a nivel local, garantizando que las estrategias se adapten a las necesidades de la comunidad, al tiempo que se mantiene un marco coherente y centrado en el sobreviviente en todo el estado.

La Comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal, Rossana Rosado, declaró: “STRIVE está fortaleciendo la forma en que las agencias colaboran para identificar riesgos, intervenir de manera más temprana y responder con coherencia en todas las jurisdicciones. Esta inversión ampliada nos permite consolidar estrategias comprobadas, apoyar a nuestros socios locales y asegurar que los sobrevivientes reciban una respuesta coordinada y eficaz”.

Kelli Nicholas Owens, Directora Ejecutiva de la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica, declaró: “STRIVE representa lo que es posible cuando ponemos a los sobrevivientes en el centro y trabajamos juntos a través de los distintos sistemas. Esta iniciativa ayuda a garantizar que los sobrevivientes reciban una respuesta coordinada y con perspectiva de trauma, que priorice su seguridad y autonomía. Gracias, Gobernadora Hochul, por su continua inversión y por reforzar el compromiso de Nueva York de prevenir la violencia de pareja, exigir rendición de cuentas a quienes causan daño y construir comunidades más seguras en todas las regiones del estado”.

La Dra. DaMia Harris-Madden, Comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias, afirmó: “Durante demasiado tiempo, la prestación de servicios de manera aislada ha contribuido al debilitamiento de la asistencia y el apoyo para los sobrevivientes de violencia doméstica. Bajo el liderazgo de la Gobernadora Kathy Hochul, el gobierno del estado de Nueva York está llevando a cabo una transformación sustancial y ha impulsado decisiones y enfoques más inteligentes y coordinados para prevenir la violencia doméstica. La expansión de STRIVE proporciona mayores recursos financieros y comunitarios que fortalecen las medidas de protección y mejoran los resultados para los sobrevivientes en todo nuestro estado; en nombre de los niños y las familias que se han visto afectados por la violencia doméstica, la OCFS agradece a nuestras agencias hermanas por esta colaboración”.

Bea Hanson, Directora de la Oficina de Servicios a las Víctimas, declaró: “Los sobrevivientes necesitan un apoyo que sea inmediato, accesible y coordinado. STRIVE fortalece esas conexiones a nivel local, ayudando a garantizar que las personas y las familias puedan acceder a servicios fundamentales mientras atraviesan algunos de los momentos más difíciles de sus vidas”.

Los 23 millones de dólares en fondos respaldarán a departamentos de policía, oficinas de los alguaciles, oficinas de los fiscales de distrito, departamentos de libertad condicional y proveedores de servicios a las víctimas en los siguientes condados:

Long Island

Condado de Suffolk: $2,237,926

Mid-Hudson

Condado de Dutchess: $820,855

Condado de Orange: $1,281,768

Condado de Westchester: $1,609,800

Región Capital

Condado de Albany: $1,538,603

Condado de Rensselaer: $891,940

Condado de Schenectady: $1,352,368

North Country

Condado de Jefferson: $751,758

Mohawk Valley

Condado de Oneida: $1,046,492

Central New York

Condado de Onondaga: $2,117,596

Southern Tier

Condado de Broome: $854,370

Finger Lakes

Condado de Cayuga: $662,382

Condado de Monroe: $2,601,320

Condado de Genesee: $562,789

Western New York

Condado de Chautauqua: $970,907

Condado de Erie: $2,673,123

Condado de Niagara: $1,026,003

Esta inversión se basa en el compromiso continuo de la gobernadora Hochul de fortalecer la seguridad pública, apoyar a los sobrevivientes y garantizar que las comunidades cuenten con las herramientas necesarias para prevenir la violencia antes de que esta escale.

La División de Servicios de Justicia Penal brinda apoyo fundamental a todas las facetas del sistema de justicia penal del estado, lo que incluye, entre otros aspectos: la capacitación de las fuerzas del orden y otros profesionales de la justicia penal; la supervisión de un programa de acreditación para las fuerzas del orden; la garantía del correcto funcionamiento de los alcoholímetros y los equipos de control de velocidad utilizados por las autoridades locales; la gestión de los fondos de subvención para la justicia penal; el análisis de datos sobre delincuencia y programas a nivel estatal; la provisión de apoyo a la investigación; la supervisión de los departamentos de libertad condicional de los condados y de los programas de alternativas al encarcelamiento; y la coordinación de las políticas de justicia juvenil. Siga a la DCJS en Facebook, Instagram y LinkedIn.

La Oficina de Servicios a las Víctimas financia y respalda más de 250 programas de asistencia a víctimas que ofrecen servicios confidenciales y gratuitos, tales como asesoramiento en situaciones de crisis, grupos de apoyo, asistencia legal civil, servicios de reubicación y gestión de casos. Los neoyorquinos que busquen ayuda para sí mismos, para un amigo o para un ser querido pueden visitar OVS Connect para localizar un programa de asistencia a víctimas, o bien acceder a la Línea Directa de Violencia Doméstica y Sexual del Estado de Nueva York —disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana— llamando al 800-942-6906, enviando un mensaje de texto al 844-997-2121 o chateando en línea en opdv.ny.gov.