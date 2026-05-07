Chiến dịch 'Choose You Too' của Momcozy chính thức khởi động trong năm 2026 này

HO CHI MINH, VIETNAM, May 7, 2026 /EINPresswire.com/ -- Ngày của Mẹ năm nay, Momcozy không đặt câu hỏi quen thuộc.

Không phải “chúng ta nên tặng gì cho mẹ?”

Mà là một điều thường lặng lẽ nằm phía dưới tất cả: lần cuối cùng mẹ chọn điều gì đó cho chính mình mà không cảm thấy cần phải giải thích là khi nào?

Bởi vì phần lớn các bà mẹ không sống mỗi ngày với bản thân mình là trung tâm. Có một nhịp điệu hình thành từ rất sớm—nơi nhu cầu được đoán trước khi được nói ra, thời gian được tính bằng những việc còn lại phải làm, và việc đặt bản thân sang một bên không còn là lựa chọn, mà trở thành điều hiển nhiên.

“Choose You Too” không cố gắng phá vỡ thực tế đó bằng những ý tưởng lớn lao. Nó ở lại cùng nó. Cùng những khoảnh khắc xen giữa hiếm khi được chú ý; những khoảng dừng ngắn ngủi, những danh sách trong đầu không ngừng chạy, và thói quen lặng lẽ tiếp tục trước khi kịp dừng lại.

Không có một bước ngoặt rõ ràng nào ở đây. Hầu hết các bà mẹ sẽ nói rằng mọi thứ không diễn ra như vậy. Bạn không đột nhiên đạt được sự cân bằng. Bạn thích nghi, bạn tiếp nhận, và bạn tiếp tục tiến về phía trước. Và ngay cả bây giờ, khi chúng ta nói cởi mở hơn về sự hỗ trợ, nhịp sống hàng ngày vẫn chưa thay đổi nhiều như ta nghĩ.

Điều bắt đầu thay đổi lại là những điều tinh tế hơn.

Nó xuất hiện trong những điều chỉnh nhỏ. Chọn điều bền vững thay vì điều được kỳ vọng. Cho phép mọi thứ đơn giản hơn. Đưa một chút nhẹ nhàng vào những thói quen từng dựa vào sự chịu đựng. Không phải vì mọi thứ khác biến mất, mà vì nó không cần phải luôn đánh đổi bằng chính bạn.

Như Ellen Zhou, Giám đốc Marketing APAC của Momcozy, chia sẻ:

“Với nhiều bà mẹ, điều khó nhất không phải là làm nhiều hơn, mà là nhận ra rằng họ cũng có quyền cần một điều gì đó. Không phải sau khi mọi thứ xong xuôi, không phải khi cuối cùng có thời gian, mà là ngay giữa tất cả—không cảm thấy tội lỗi, không cần phải thương lượng.”

Tự bản thân những thay đổi này gần như vô hình. Nhưng theo thời gian, chúng làm thay đổi “trọng lượng” của một ngày. Không quá mạnh mẽ, nhưng đủ để cảm nhận.

Đây là nơi Momcozy hy vọng “Choose You Too” tìm thấy vị trí của mình. Không phải như một tuyên bố lớn, mà là một điều gì đó nhẹ nhàng hơn, bền lâu hơn. Một lời nhắc rằng sự hỗ trợ không cần phải chờ đến khi mọi thứ hoàn tất. Nó có thể là một phần trong cách ta sống mỗi ngày.

Vì vậy, thay vì tập trung vào một hành động duy nhất trong Ngày của Mẹ này, cuộc trò chuyện hướng đến điều lâu dài hơn: những lựa chọn phù hợp với cuộc sống hàng ngày, khiến nó trở nên dễ sống hơn một chút, bền vững hơn một chút.

Bởi đôi khi, đó chính là cách bạn chọn chính mình.

Lắng nghe những chia sẻ chân thật từ các bà mẹ thực tế tại: https://youtube.com/chooseyoutoo hoặc tìm hiểu thêm trên trang web chính thức của Momcozy: https://sea.momcozy.com

