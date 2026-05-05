Các công cụ kiếm tiền từ Adsterra và lưu lượng truy cập từ Google Discover: Case Study

CPM stats Performance on Discover

Thông tin chuyên sâu về việc xây dựng mô hình có khả năng mở rộng với lưu lượng truy cập từ Discover và tối ưu hóa vị trí quảng cáo bởi một đối tác của Adsterra

Trường hợp này chứng minh cách Adsterra trao quyền cho các nhà xuất bản truy cập theo xu hướng thành doanh thu đáng tin cậy thông qua CPM mạnh mẽ, nhu cầu toàn cầu và tính minh bạch của dữ” — Gala Grigoreva, Giám đốc Marketing của Adsterra chia sẻ

LIMASSOL, CYPRUS, May 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Một nghiên cứu điển hình vừa được công bố đã khám phá cách một nhà xuất bản kỹ thuật số sử dụng nội dung tin tức đang thịnh hành, lưu lượng truy cập Google Discover và các công cụ kiếm tiền của Adsterra để tạo ra doanh thu gần 7.000 USD trong một thời gian ngắn. Nghiên cứu phác thảo một phương pháp thực tế để phát hiện các chủ đề mới nổi, tạo nội dung kịp thời và kiếm tiền từ khối lượng lớn lưu lượng truy cập thông qua quảng cáo dựa trên CPM. Trường hợp này mô tả Karan – một nhà xuất bản độc lập đến từ Ấn Độ, người đã phát triển một quy trình làm việc có khả năng mở rộng xoay quanh việc theo dõi xu hướng – phản ứng nhanh với các xu hướng và ưu tiên đối tượng người dùng di động. Anh ấy đã điều chỉnh nội dung phù hợp với mối quan tâm theo thời gian thực của người dùng, điều này giúp anh ấy có thể nắm bắt được các đợt tăng vọt lưu lượng truy cập và biến chúng thành doanh thu quảng cáo ổn định.

Tổng quan về hiệu suất

Nghiên cứu đã mang lại kết quả ấn tượng khi xem xét các chỉ số lưu lượng truy cập, mức độ tương tác và kiếm tiền, điều này chứng minh tính khả thi của việc xuất bản dựa trên xu hướng với sự thực thi chiến lược.

- Tổng doanh thu: 6.976,06 USD

- Lượt hiển thị: 8,45 triệu

- Lượt nhấp: 703.948

- CTR trung bình: 8,32%

- CPM trung bình: 0,825 USD

- Nguồn lưu lượng: ~95% từ Google Discover

- Tỷ lệ di động: ~85%

- Khối lượng xuất bản: 4–7 bài báo mỗi ngày Những kết quả này đạt được bằng cách sử dụng mô hình kiếm tiền dựa trên CPM của Adsterra trên nhiều khu vực địa lý. Thông tin chi tiết hơn về chiến lược kiếm tiền cho Adsterra được trình bày dưới đây.

Thông tin chi tiết về kiếm tiền theo khu vực (GEO)

Phân bổ doanh thu có sự khác biệt đáng kể theo từng quốc gia, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng giữa khối lượng lưu lượng truy cập và hiệu quả CPM. Các khu vực có lưu lượng truy cập cao đóng góp phần lớn số lượt hiển thị, trong khi các quốc gia Tier-1 mang lại lợi nhuận cao hơn trên mỗi lượt hiển thị. Ví dụ, Ấn Độ tạo ra tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu nhờ quy mô lớn (2.114 USD; 6,2 triệu lượt hiển thị; CPM 0,339 USD), trong khi các thị trường như Hoa Kỳ và Canada đạt được mức CPM cao hơn đáng kể mặc dù khối lượng lưu lượng thấp hơn (CPM lần lượt là 23,30 USD và 19,97 USD). Đây là chìa khóa để hiểu động lực kiếm tiền: tăng trưởng bền vững thường phụ thuộc vào việc kết hợp phạm vi tiếp cận rộng rãi với việc tiếp cận mục tiêu đến những nhóm khán giả có giá trị cao.

Yêu cầu về công nghệ

Một nền tảng tin tức tìm kiếm khả năng hiển thị trong Google Discover phải ưu tiên tốc độ, hiệu suất di động và tính rõ ràng về kỹ thuật. Điều này đòi hỏi hosting quản lý nhanh với hỗ trợ CDN, phương pháp thiết kế ưu tiên thiết bị di động và một giao diện (theme) nhẹ để bảo vệ các chỉ số Core Web Vitals. Việc triển khai đúng các thẻ Open Graph và sơ đồ dữ liệu cấu trúc NewsArticle đảm bảo nội dung được diễn giải và hiển thị chính xác, trong khi phạm vi phủ sóng HTTPS đầy đủ giúp bảo vệ sự tin cậy và hiệu suất. Ngoài ra, điều quan trọng là tránh các quảng cáo xen kẽ hoặc cửa sổ bật lên (pop-up) xâm nhập gây cản trở nội dung do tác động tiêu cực của chúng đến trải nghiệm người dùng và khả năng hiển thị tìm kiếm. Các nền tảng như WordPress, được hỗ trợ bởi các công cụ như Rank Math SEO và Ad Inserter, có thể hỗ trợ hiệu quả yêu cầu này để có giao diện người dùng liền mạch. Nhìn chung, điều này giúp duy trì toàn bộ hệ thống nhanh, sạch và được tối ưu hóa hoàn toàn cho SEO, dữ liệu cấu trúc và kiểm soát quảng cáo.

Thông tin chi tiết về Nội dung và SEO

Mặc dù thiết lập kỹ thuật mạnh mẽ là thiết yếu, thành công trong Google Discover cũng phụ thuộc vào uy tín, hiệu suất và chất lượng nội dung. Chỉ số uy tín tên miền hỗ trợ lập chỉ mục nhanh hơn và sự tin cậy, đồng thời việc theo dõi liên tục Core Web Vitals (LCP, CLS và INP) đảm bảo hiệu suất di động mạnh mẽ. Kiến trúc giao diện người dùng nhẹ với tối thiểu JavaScript giúp tránh hiện tượng trễ hiển thị, và nội dung nên phù hợp với các xu hướng kịp thời trong khi vẫn thực sự hấp dẫn. Các tín hiệu tin cậy bổ sung, bao gồm sự công nhận nhà xuất bản trong Knowledge Graph và việc đưa vào Google Publisher Center, giúp củng cố thêm khả năng hiển thị. Từ góc độ đồ họa, hình ảnh đại diện chất lượng cao (chiều rộng tối thiểu 1200px) vẫn cực kỳ quan trọng trong môi trường ưu tiên hình ảnh. Lịch sử hiệu suất đã được chứng minh cũng góp phần vào phạm vi tiếp cận bền vững. Dữ liệu từ Google Search Console cho thấy sức hút mạnh mẽ từ Discover có thể tăng dồn theo thời gian, với một trang web đạt 10,5 triệu lượt nhấp, 287 triệu lượt hiển thị và CTR trung bình 3,7% trong sáu tháng, bao gồm một đỉnh điểm vượt quá 2 triệu lượt nhấp hàng ngày vào cuối năm 2025.

Quy trình làm việc đã sử dụng

Một quy trình làm việc nhất quán, nhịp độ nhanh là chìa khóa để biến tin tức thịnh hành thành kết quả đo lường được trong Google Discover. Mỗi ngày bắt đầu bằng việc quét Google Trends, Google News và các nền tảng xã hội để xác định các chủ đề mới nổi, sau đó là lựa chọn và ưu tiên những chủ đề có sức hấp dẫn lớn đối với khán giả và có đà tăng trưởng. Các bài báo được sản xuất nhanh chóng bằng định dạng rõ ràng, có cấu trúc, được hỗ trợ bởi nhiều biến thể tiêu đề và hình ảnh đại diện chất lượng cao (rộng tối thiểu 1200px). Nội dung sau đó được xuất bản với thiết lập kỹ thuật phù hợp và được gửi qua Google Search Console, với hiệu suất được xem xét trong vòng vài giờ để mở rộng các chủ đề đang có sức hút.

Việc tinh chỉnh được giữ ở mức đơn giản và có chủ đích. Các cập nhật tiêu đề nhỏ có thể giúp khôi phục khả năng hiển thị khi mức tăng trưởng ban đầu chậm lại, nhưng nên được sử dụng một cách tiết chế. Các kết quả đáng tin cậy nhất đến từ nội dung có góc độ cảm xúc mạnh mẽ, chẳng hạn như bất ngờ, gây tranh cãi hoặc truyền cảm hứng, điều này thúc đẩy lượt nhấp, tương tác và duy trì sự hiển thị trên Discover.

Hành vi lưu lượng truy cập

Kiếm tiền từ lưu lượng truy cập từ Google Discover đòi hỏi sự hiểu biết về sự khác biệt của nó so với tìm kiếm truyền thống. Không giống như tìm kiếm truyền thống, lưu lượng truy cập Discover đến theo các đợt tăng vọt đột ngột, khó dự đoán, đôi khi mang lại hàng trăm nghìn lượt truy cập trong một hoặc hai ngày, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của CPM, đặc biệt là ở các thị trường giá trị cao như Hoa Kỳ. Do người dùng Discover có xu hướng lướt qua nội dung nhanh chóng, các quảng cáo hiển thị khối lượng cao chứng tỏ hiệu quả, đặc biệt là khi kết hợp với các mô hình dựa trên chuyển đổi. Sử dụng dữ liệu mạng quảng cáo, chẳng hạn như hiệu suất theo quốc gia, CTR và doanh thu theo thời gian thực, giúp xác định những gì hoạt động tốt nhất và phản ứng nhanh với các xu hướng, bao gồm cả các chủ đề "làn sóng thứ hai" vẫn còn sự quan tâm ngày càng tăng nhưng ít cạnh tranh hơn.

Các thách thức và yếu tố rủi ro

Mặc dù mô hình này tỏ ra có lãi, nhưng nó cũng đưa ra một số thách thức. Sự biến động của lưu lượng truy cập làm cho doanh thu khó dự đoán hơn và việc phụ thuộc vào một kênh phân phối duy nhất dẫn đến rủi ro phụ thuộc vào nền tảng. Đồng thời, việc duy trì chất lượng là điều cần thiết. Tiêu đề gây hiểu lầm, nội dung có giá trị thấp hoặc sao chép, đăng bài không nhất quán và hình ảnh kém có thể nhanh chóng làm giảm khả năng hiển thị. Một cách tiếp cận nhất quán "hứa và thực hiện" – nơi tiêu đề phản ánh chính xác nội dung – vẫn rất quan trọng, vì các tín hiệu người dùng sớm như tỷ lệ thoát ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hiển thị. Tương tự như vậy, việc kiếm tiền quá mức, như các định dạng quảng cáo xâm lấn, có nguy cơ làm tăng tỷ lệ thoát và tác động tiêu cực đến việc phân phối. Để giảm thiểu những rủi ro này, nhà xuất bản tập trung vào việc duy trì sự cân bằng giữa tương tác và trải nghiệm người dùng, đảm bảo rằng việc kiếm tiền không làm ảnh hưởng đến hiệu suất dài hạn. Nói cách khác, khi Discover ngày càng ưu tiên trải nghiệm người dùng, điều quan trọng là phải hạn chế quảng cáo gây phiền nhiễu, tập trung vào những câu chuyện gốc và kịp thời, đồng thời xây dựng uy tín trong các chủ đề cụ thể, trong khi nhắm mục tiêu đến khán giả ở các khu vực có giá trị cao hơn để có lợi nhuận tổng thể tốt hơn.

Tiêu chí chọn mạng quảng cáo

Nhà xuất bản đã thử nghiệm một số nền tảng quảng cáo và chọn Adsterra là tùy chọn đáng tin cậy nhất để kiếm tiền từ lưu lượng truy cập theo xu hướng, ngay cả khi so sánh với Google AdSense. Nó cung cấp các khoản thanh toán nhất quán mà không bị chậm trễ hoặc phí ẩn và hoạt động tốt trên cả các khu vực có giá trị cao và khối lượng lớn. Nó hoạt động tốt với cả các quốc gia như Hoa Kỳ và Canada mang lại tỷ lệ CPM mạnh mẽ, và các thị trường lưu lượng truy cập lớn như Ấn Độ tạo ra doanh thu vững chắc nhờ quy mô. Các định dạng quảng cáo của nó, bao gồm Social Bar và Native Banner, hoạt động tốt trên thiết bị di động và không làm gián đoạn trải nghiệm đọc, giúp duy trì sự tương tác của người dùng. Nền tảng này cũng cung cấp báo cáo rõ ràng và chi tiết, hiển thị hiệu suất theo quốc gia với các chỉ số chính như lượt hiển thị, CTR, CPM và doanh thu ở cùng một nơi. Điều này giúp dễ dàng hiểu thu nhập đến từ đâu và điều chỉnh chiến lược nhanh chóng dựa trên những gì hoạt động tốt nhất.

Tìm hiểu thêm về Adsterra tại: adsterra.com

Kết luận và các bài học chính

Nghiên cứu điển hình làm nổi bật một số nguyên tắc cho các nhà xuất bản đang tìm cách lặp lại kết quả tương tự:

1. Tốc độ là quan trọng: thâm nhập sớm vào các chủ đề xu hướng làm tăng khả năng hiển thị

2. Tính nhất quán xây dựng lòng tin: xuất bản thường xuyên giúp cải thiện khả năng hiển thị theo thuật toán

3. Sự liên quan về cảm xúc thúc đẩy lượt nhấp: các câu chuyện hấp dẫn vượt trội hơn các báo cáo trung lập

4. Ưu tiên di động là thiết yếu: phần lớn lưu lượng Discover đến từ thiết bị di động

5. Kiếm tiền cân bằng sẽ chiến thắng: trải nghiệm người dùng ảnh hưởng trực tiếp đến tiềm năng doanh thu dài hạn Trường hợp này chứng minh rằng nội dung tin tức theo xu hướng có thể là một động lực thúc đẩy doanh thu mạnh mẽ khi được hỗ trợ bởi một phương pháp tiếp cận kỷ luật, dựa trên dữ liệu.

Thành công phụ thuộc vào việc xác định các chủ đề lan truyền, thực thi nhanh chóng, tối ưu hóa liên tục và duy trì chất lượng nội dung. Khi hành vi của người dùng tiếp tục chuyển sang các nền tảng khám phá dựa trên nguồn cấp dữ liệu (feed), các nhà xuất bản thích nghi với mô hình này sẽ được hưởng lợi từ lưu lượng truy cập và cơ hội kiếm tiền đáng kể. Một yếu tố quan trọng khác là chọn một công ty công nghệ quảng cáo (adtech) đáng tin cậy, cung cấp các giải pháp kiếm tiền từ lưu lượng truy cập như Adsterra.

Về Adsterra

Adsterra là mạng quảng cáo toàn cầu cung cấp giải pháp thu hút người dùng dựa trên hiệu suất cho các nhà quảng cáo và giải pháp kiếm tiền cho các nhà xuất bản trên nhiều lĩnh vực và khu vực địa lý. Đây là một thương hiệu đáng tin cậy, được công nhận bởi nhiều người mua phương tiện truyền thông, mạng CPA, nhà tiếp thị liên kết, người sáng lập startup và quản lý tạo nhu cầu. Kể từ năm 2013, Adsterra đã giúp các nhà quảng cáo tăng ROI và các nhà xuất bản đạt được eCPM tối đa cũng như thu hút cơ sở người dùng của họ bằng các giải pháp lưu lượng truy cập linh hoạt. Mạng quảng cáo này hợp tác với cả những người mới bắt đầu và các chuyên gia.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.