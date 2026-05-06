&BACK CAFÉ remporte le Prix canadien du commerce équitable 2026 pour l’impact auprès des producteurs et le leadership

Roxanne Joyal, fondatrice et directrice générale de &BACK CAFÉ, avec le Prix canadien du commerce équitable 2026 pour l’impact auprès des producteurs et le leadership. Roxanne Joyal, fondatrice et directrice générale de &BACK CAFÉ, en compagnie de Julie Francoeur, présidente-directrice générale de Fairtrade Canada, lors des Prix canadiens du commerce équitable 2026 à Winnipeg. Roxanne Joyal, fondatrice et directrice générale de &BACK CAFÉ, prenant la parole lors du panel « Where Rights Take Root: Human Rights in Practice Across Fairtrade Supply Chains » à la conférence de Fairtrade Canada.

Quand on parle de l’avenir du commerce équitable au Canada, on pense à des entreprises comme &BACK.” — Julie Francoeur, directrice générale de Fairtrade Canada

TORONTO, ON, CANADA, May 6, 2026 / EINPresswire.com / -- &BACK CAFÉ , une entreprise certifiée Enterprise Féminine et B Corp qui redéfinit le café comme une force positive, a remporté le Prix canadien du commerce équitable 2026 pour l’impact auprès des producteurs et le leadership. Ce prix reconnaît les entreprises qui contribuent concrètement à améliorer les moyens de subsistance, à faire progresser les droits de la personne et à promouvoir la durabilité dans les communautés de producteurs Fairtrade.Les Prix canadiens du commerce équitable célèbrent des organisations à travers le pays qui jouent un rôle de premier plan dans la promotion d’un commerce plus équitable et dans le soutien aux producteurs et aux travailleurs du monde entier. Le Prix pour l’impact auprès des producteurs et le leadership met en lumière les entreprises qui vont au-delà de l’approvisionnement pour créer un impact réel et mesurable à la source.« Cette reconnaissance de Fairtrade Canada souligne le pouvoir de l’approvisionnement responsable et de l’investissement dans les communautés agricoles pour transformer un geste du quotidien en moteur de changement », affirme Roxanne Joyal, fondatrice et directrice générale de &BACK CAFÉ. « Notre objectif est d’avoir un impact positif sur 10 000 caféicultrices au sein de notre chaîne d’approvisionnement, en leur offrant davantage d’occasions de développement, de soutien, et un meilleur accès. Ce prix reflète l’impact collectif de nos partenaires, de nos clients et des communautés agricoles avec lesquelles nous travaillons pour bâtir un avenir du café plus équitable et durable. »« Quand on parle de l’avenir du commerce équitable au Canada, on pense à des entreprises comme &BACK. Leur modèle prouve que le commerce et le succès économique peuvent aller de pair avec la dignité humaine et l’équité pour l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Julie Francoeur, directrice générale de Fairtrade Canada.Julie Francoeur a également souligné l’importance des partenariats à long terme pour générer un impact durable.« Ils investissent dans des partenariats à long terme pour accroître leur impact auprès des communautés productrices de café Fairtrade. C’est de ce type de leadership entrepreneurial dont nous avons besoin au Canada. »Le modèle de &BACK CAFÉ repose sur trois piliers : l’approvisionnement responsable, le respect de la planète et l’engagement envers les communautés caféières. En s’approvisionnant auprès de coopératives certifiées Fairtrade, l’entreprise contribue à garantir des prix équitables, des conditions de travail sécuritaires et l’avancement des caféicultrices.Au-delà de l’approvisionnement, &BACK CAFÉ réinvestit directement dans les communautés productrices. Par l’entremise de programmes en Équateur, au Kenya et dans d’autres régions caféières, l’entreprise soutient des initiatives de littératie financière, de formation agricole et de développement communautaire, permettant aux femmes de bâtir des entreprises prospères et d’améliorer les conditions de vie de leurs familles et de leurs communautés.En faisant découvrir aux entreprises et aux consommateurs canadiens l’impact de leur café, &BACK CAFÉ transforme un geste quotidien en levier concret de changement à la source.Pour en savoir plus sur &BACK CAFÉ et son approche visant à soutenir les caféicultrices et à bâtir un avenir plus durable pour le café, visitez www.andback.com ou contactez PR@andback.com.À propos de &BACK CAFÉ&BACK CAFÉ offre des expériences café haut de gamme qui soutiennent l’autonomisation des femmes, l’approvisionnement responsable et le réinvestissement dans les communautés. En s’approvisionnant auprès de coopératives certifiées Fairtrade et en investissant directement dans les communautés caféières, &BACK CAFÉ soutient les caféicultrices du grain à la tasse et vice-versa.En tant qu’entreprise certifiée Entreprise Féminine et B Corp, &BACK CAFÉ aide les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité, de responsabilité d’entreprise et d’approvisionnement responsable, et à mobiliser leur personnel et leurs clients autour d’un objectif commun. &BACK CAFÉ est présent dans plus de 600 entreprises à travers l’Amérique du Nord et est distribué au Canada exclusivement par les Services de café Van Houtte Restez à l’affût des nouveautés et des initiatives de &BACK CAFÉ : www.andback.com | LinkedIn | Instagram : @andbackcoÀ propos de Fairtrade CanadaFairtrade change la façon dont le commerce fonctionne grâce à de meilleurs prix, à des conditions de travail décentes et à un accord plus équitable pour les producteurs et les travailleurs des pays du Sud.L’approche de Fairtrade leur permet d’avoir plus de contrôle sur leur vie et de décider comment investir dans leur avenir.En tant que leader du mouvement mondial visant à rendre le commerce équitable, Fairtrade soutient et encourage les entreprises et les gouvernements à faire mieux, et met les gens en contact avec les producteurs et les travailleurs derrière les produits qu’ils consomment.Fairtrade Canada est la section canadienne de Fairtrade International, le leader mondial en matière de normes de commerce équitable, avec plus de 30 ans d’expérience à promouvoir des pratiques commerciales plus équitables dans plus de 100 pays.Aalya Ahmad, Gestionnaire des relations publiques et des campagnesMedia@fairtrade.ca+1 613-702-0906

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