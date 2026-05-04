GEO-Agentur seowerk: Die drei Geschäftsführer Niko Steeb, Dr. Christopher Große und Andreas Schnurrer (v.l.n.r.). Die seowerk GmbH ist seit 2013 etablierter Anbieter von SEO und Pionier im Bereich Generative Engine Optimization.

Die GEO Agentur bietet eine einzigartige Kombination zur Leistungssteigerung bei großen Sprachmodellen wie ChatGPT & Gemini

Die GEO Agentur seowerk ist GEO-Pionier und stützt sich auf jahrzehntelange Erfahrung in SEO. Mit Forschung, Linguisten und PR sorgen wir für schnelle & dauerhafte Sichtbarkeit in LLM-Modellen.” — Niko Steeb, GEO-Experte bei seowerk

AUGSBURG, AUGSBURG (STADT), GERMANY, May 4, 2026 / EINPresswire.com / -- Der digitale Wendepunkt ist erreicht: Da sich das Suchverhalten der Nutzer radikal von Linklisten hin zu direkten KI-Antworten verlagert, sendet die seowerk GmbH ein klares Signal an den Markt. Mit sofortiger Wirkung richtet die Agentur ihr gesamtes Leistungsportfolio ausschließlich auf GEO (Generative Engine Optimization) aus. Damit reagiert das Unternehmen nicht nur auf einen vorübergehenden Trend, sondern auf einen tatsächlichen Marktwandel, in dem sowohl Kunden als auch Endnutzer sofortige, generative Relevanz verlangen.Während klassisches SEO weiterhin die unverzichtbare technische Grundlage für seowerk bildet, wird die Zukunft der digitalen Sichtbarkeit nun von KI-basierten Antwort-Engines bestimmt. seowerk etabliert sich als multidisziplinärer Vorreiter, der eine lange SEO-Tradition mit intensiver Forschung, redaktioneller Präzision und einem radikal datengesteuerten Performance-GEO-Ansatz verbindet.Frühe Pioniere: Die Entwicklung von ExpertiseMit diesem Schritt schließt sich für die Agentur der Kreis. Die seowerk-Gründer Andreas Schnurrer (Technologie) und Niko Steeb (Content) sind SEO-Experten der ersten Stunde und haben die Entwicklung der Suche über Jahrzehnte mitgeprägt. Seit dem Durchbruch großer Sprachmodelle im Jahr 2023 betreiben sie intensive Forschung und arbeiten an Systemen wie ChatGPT, Gemini und Perplexity, um Marken dort zu positionieren, wo die Entscheidungen der Zukunft getroffen werden: direkt in den KI-Antworten.Der offizielle Übergang zu einer reinen GEO-Agentur ist lediglich die endgültige Formalisierung einer bereits lange bestehenden Praxis. Mit Dutzenden erfolgreichen GEO-Projekte in den letzten Jahren verfügt seowerk über einen Erfahrungsschatz, der weit über theoretische Ansätze hinausgeht.Ein multidisziplinärer Leistungsmixseowerk erzielt hervorragende Leistungen in KI-Systemen durch einen auf dem Markt einzigartigen Kompetenzmix. Das Unternehmen bündelt spezialisiertes Fachwissen zu einer skalierbaren Strategie:Technologie & Daten: Hochspezialisierte GEO/SEO-Technologie gepaart mit tiefgreifenden Strukturen (Schema JSON), um KI-Modellen maximale Datenautorität zu verschaffenContent & Linguistik: Ein Team aus hochqualifizierten Redakteuren und Linguisten, die Inhalte so optimieren, dass sie nicht nur von Sprachmodellen erfasst, sondern auch bevorzugt zitiert werdenForschung & Entwicklung: Programmierer, die ständig die Grenzen der Optimierbarkeit auslotenVertrieb & Autorität: PR-Fachleute, Social-Media-Experten und Performance-Marketer, die für die notwendige externe Validierung und Reichweite auf Plattformen wie Reddit oder über hochwertige Advertorials sorgenEin Blick in die Zukunft des Internets: AEO und das Agentic WebFür seowerk ist GEO jedoch lediglich die Brücke zum nächsten großen Meilenstein. Die Agentur arbeitet bereits aktiv am Agentic Web. In dieser kommenden Ära werden autonome KI-Agenten als digitale Vertreter für Menschen agieren, Optionen vergleichen und komplexe Kaufentscheidungen selbstständig treffen. Hier positioniert sich seowerk bereits heute als wegweisende AEO-Agentur (Agentic Engine Optimization). Das Ziel ist klar definiert: Marken und Unternehmen müssen für diese autonom agierenden Entscheidungsträger auffindbar, bevorzugungswürdig und technisch nutzbar bleiben.

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