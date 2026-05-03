Conciertoz.com revoluciona el ticketing latino y debuta con un gran concierto en Stockton, CA · Mayo 30

Conciertoz.com abre sus puertas con un gran espectáculo de regional mexicano producido por Frias Entertainment en el Stockton Fairgrounds, Mayo 30.

60 millones de fans latinos merecían esto desde hace mucho. Hoy, Conciertoz.com les da lo que siempre faltó.” — Conciertoz Team

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, May 3, 2026 / EINPresswire.com / -- Conciertoz .com anuncia hoy su lanzamiento oficial — la primera plataforma de boletos de nueva generación creada exclusivamente para los fanáticos hispanohablantes de la música en vivo en los Estados Unidos y Latinoamérica.Este no es un lanzamiento ordinario. En un mercado donde la música regional mexicana y el género urbano latino llenan estadios en ambos lados de la frontera, el público que sostiene esa industria nunca había contado con una plataforma de boletos construida para él. Hasta hoy. Conciertoz.com arranca promoviendo el evento más anticipado del verano en California Central — una noche producida por Frias Entertainment destinada a ser histórica el sábado 30 de mayo de 2026 en Stockton, California. Boletos en Conciertoz.comMás de 60 millones de hispanohablantes residen en los Estados Unidos. Son el público más comprometido, más expresivo y más apasionado de la música en vivo en Norteamérica — y uno de los segmentos de consumo de entretenimiento de mayor expansión en la última década. Aun así, la industria del ticketing los ha forzado durante años a adquirir boletos en sitios pensados en otro idioma, para otra cultura, ignorando sus hábitos de compra, sus métodos de pago y su identidad como consumidores. Conciertoz.com pondra fin a eso.Diseñada desde cero para el fan latino, Conciertoz.com garantiza una experiencia de compra 100% en español, culturalmente auténtica, con entrega digital instantánea y autenticidad absoluta en cada transacción. Una plataforma que entiende al fan, habla su idioma y respeta su cultura.El fan correcto. El evento correcto. El momento correcto.Sin barreras. Sin traducciones. Sin pretextos.Gran Concierto de Regional Mexicano — 30 de mayo · Stockton, CAUna noche. Un escenario. Una cartelera que no se repite.Para inaugurar su cartelera, Conciertoz.com promueve el gran evento de Frias Entertainment que lleva al Stockton Fairgrounds a los exponentes más influyentes y poderosos del regional mexicano — voces que han definido generaciones, artistas que encabezan listas y presencias escénicas que garantizan sold out donde quiera que se presenten. El sábado 30 de mayo de 2026, el Stockton Fairgrounds abrirá sus puertas a las 4:00 PM para dar inicio a un espectáculo de noche completa diseñado para llevar al público al límite de la emoción. Cinco actos en un solo escenario. Horas de música en vivo. Una producción a la altura de los fanáticos que llenarán cada rincón del recinto.Este no es solo un concierto. Es la primera gran declaración de Conciertoz.com al mercado latino: los mejores eventos, con los mejores artistas, al alcance del fan que los merece. Y este 30 de mayo en Stockton, California, esa promesa se hace realidad.Detalles del evento• Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026 · Puertas: 4:00 PM• Sede: Stockton Fairgrounds — 1658 S. Airport Way, Stockton, CA 95206• Boletos: www.conciertoz.com Acerca de Conciertoz.com — La plataforma de boletos dedicada a la comunidad latina. El hogar digital donde el fan hispanohablante descubre, compra y vive la música en vivo sin barreras.Síguenos: facebook.com/conciertoz · instagram.com/conciertoz · tiktok.com/@conciertoz

Tucanes Time Concert — Los Tucanes de Tijuana en Stockton CA, Mayo 30, 2026

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