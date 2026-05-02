Miguel Priore: el mendocino que construyó el vino argentino en las sombras — Vuelven sus vinos a la Argentina
EINPresswire.com/ -- Durante más de veinte años, Miguel Priore fue una de las personas más influyentes del vino argentino que nadie conocía por su nombre.
Nacido en Mendoza, criado en una familia de abogados con raíces Italianas y Españolas — su abuelo presidió la Corte Suprema de Mendoza — Priore eligió el vino cuando todo su entorno esperaba que eligiera el derecho. Cursó el Liceo Militar General Espejo, estudió Negocios, emprendió a los 21 años en plena crisis económica, y luego construyó desde adentro una de las operaciones vinícolas más importantes del país.
Como Director Corporativo de Bodegas Monteviejo — primer proyecto del Grupo Clos de los Siete en Argentina — llevó la producción de 200.000 a 1.800.000 botellas anuales durante 15 años. En 2009 junto al enólogo Marcelo Pelleriti crearon la bodega PELLERITI PRIORE, proyecto que hoy distribuye en 40 países.
Lo hizo casi siempre sin que nadie supiera su nombre. Fue deliberado.
“Mi filosofía siempre fue que el trabajo va primero”, afirma Priore. “La visión, las decisiones que se toman en el viñedo años antes de que exista una botella — ahí es donde realmente se hace un vino.”
En 2018 tomó una decisión estratégica: mudarse a Miami para construir el puente que el vino argentino necesitaba entre el Valle de Uco y el mercado global. Hoy opera desde allí con una convicción que no ha cambiado en veinte años: el Valle de Uco puede ser un Grand Cru del Nuevo Mundo.
Uno de sus vinos emblema es 1853 Old Vine Estate Heritage — un Malbec pre-filoxérico de más de 100 años en La Consulta — es una de las expresiones más singulares del patrimonio vitícola argentino.
Pelleriti Priore recientemente se está finalmente comenzando a comercializar en la Argentina después de su consolidar su presencia en los mercados premium de América del Norte, Europa y Asia.
Sobre Pelleriti Priore: Fundada en 2009 por Marcelo Pelleriti y Miguel Priore, Pelleriti Priore elabora vinos de clase mundial desde los viñedos de altura del Valle de Uco, Mendoza. Distribuye en 40 países.
MIGUEL PRIORE
Nacido en Mendoza, criado en una familia de abogados con raíces Italianas y Españolas — su abuelo presidió la Corte Suprema de Mendoza — Priore eligió el vino cuando todo su entorno esperaba que eligiera el derecho. Cursó el Liceo Militar General Espejo, estudió Negocios, emprendió a los 21 años en plena crisis económica, y luego construyó desde adentro una de las operaciones vinícolas más importantes del país.
Como Director Corporativo de Bodegas Monteviejo — primer proyecto del Grupo Clos de los Siete en Argentina — llevó la producción de 200.000 a 1.800.000 botellas anuales durante 15 años. En 2009 junto al enólogo Marcelo Pelleriti crearon la bodega PELLERITI PRIORE, proyecto que hoy distribuye en 40 países.
Lo hizo casi siempre sin que nadie supiera su nombre. Fue deliberado.
“Mi filosofía siempre fue que el trabajo va primero”, afirma Priore. “La visión, las decisiones que se toman en el viñedo años antes de que exista una botella — ahí es donde realmente se hace un vino.”
En 2018 tomó una decisión estratégica: mudarse a Miami para construir el puente que el vino argentino necesitaba entre el Valle de Uco y el mercado global. Hoy opera desde allí con una convicción que no ha cambiado en veinte años: el Valle de Uco puede ser un Grand Cru del Nuevo Mundo.
Uno de sus vinos emblema es 1853 Old Vine Estate Heritage — un Malbec pre-filoxérico de más de 100 años en La Consulta — es una de las expresiones más singulares del patrimonio vitícola argentino.
Pelleriti Priore recientemente se está finalmente comenzando a comercializar en la Argentina después de su consolidar su presencia en los mercados premium de América del Norte, Europa y Asia.
Sobre Pelleriti Priore: Fundada en 2009 por Marcelo Pelleriti y Miguel Priore, Pelleriti Priore elabora vinos de clase mundial desde los viñedos de altura del Valle de Uco, Mendoza. Distribuye en 40 países.
MIGUEL PRIORE
Pelleriti Priore
+1 786-553-4617
miguel@pelleritipriore.com
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