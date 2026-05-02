Miguel Priore, vigneron argentin, s'affirme comme la voix du terroir Grand Cru d'Argentine
Portafolio completo Pelleriti Priore: siete vinos de culto con puntajes de 95 a 97 puntos por James Suckling
Miguel Priore vigneron de Pelleriti Priore, affirme aujourd'hui sa présence publique comme l'une des figures les plus influentes du vin premium argentinePARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, May 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- Miguel Priore, co-fondateur et vigneron de Pelleriti Priore, affirme aujourd'hui sa présence publique comme l'une des figures les plus influentes du vin premium argentin — opérant depuis Miami, à l'intersection entre les meilleurs terroirs d'Amérique du Sud et les marchés mondiaux qui les découvrent.
Sa conviction est claire et sans concession : Valle de Uco — ses sols anciens, son altitude exceptionnelle, ses vignes pré-phylloxériques de plus de 100 ans — appartient à la même conversation que les grands domaines de Bourgogne et de Bordeaux. Non pas comme imitateur. Comme égal.
« Le Nouveau Monde possède son propre Grand Cru. Il se trouve en Argentine », affirme Priore. « Notre travail est de le démontrer — bouteille après bouteille, millésime après millésime. »
Aux côtés de Marcelo Pelleriti — dont le travail est reconnu dans les deux hémisphères et qui a collaboré avec Michel Rolland — Priore a co-fondé Pelleriti Priore en 2009. La maison distribue aujourd'hui dans 40 pays. Son fleuron, le 1853 Old Vine Estate Selected Parcel — un Malbec pré-phylloxérique de plus de 100 ans à La Consulta — représente l'un des patrimoines viticoles les plus remarquables du Nouveau Monde.
Avec plus de 25 ans d'expérience, une formation sur trois continents et une vision ancrée dans le terroir, Priore s'impose comme un interlocuteur incontournable pour quiconque s'intéresse à l'avenir du vin premium en dehors de l'Europe.
À propos de Pelleriti Priore : Fondée en 2009, Pelleriti Priore élabore des vins d'exception depuis les vignobles d'altitude de la Vallée de l'Uco, Mendoza. Distribution dans 40 pays. www.pelleritipriore.com
MIGUEL PRIORE
Pelleriti Priore
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