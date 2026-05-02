Miguel Priore, vigneron argentin, s'affirme comme la voix du terroir Grand Cru d'Argentine

Miguel Priore in our vineyards

Miguel Priore with Hostage Paraje Altamira

Miguel Priore wth Selected Parcel

Imagen del portafolio completo de Pelleriti Priore, con siete vinos incluyendo Malbec, Cabernet Franc y blends, todos con puntajes entre 95 y 97

Portafolio completo Pelleriti Priore: siete vinos de culto con puntajes de 95 a 97 puntos por James Suckling

Viñedo Los Pioneros en La Consulta con la Cordillera de los Andes al fondo, origen de los vinos Pelleriti Priore.

Vista panorámica del viñedo Los Pioneros en La Consulta Mendoza, Argentina, origen de los vinos de Pelleriti Priore.

Miguel Priore vigneron de Pelleriti Priore, affirme aujourd'hui sa présence publique comme l'une des figures les plus influentes du vin premium argentine

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, May 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- Miguel Priore, co-fondateur et vigneron de Pelleriti Priore, affirme aujourd'hui sa présence publique comme l'une des figures les plus influentes du vin premium argentin — opérant depuis Miami, à l'intersection entre les meilleurs terroirs d'Amérique du Sud et les marchés mondiaux qui les découvrent.

Sa conviction est claire et sans concession : Valle de Uco — ses sols anciens, son altitude exceptionnelle, ses vignes pré-phylloxériques de plus de 100 ans — appartient à la même conversation que les grands domaines de Bourgogne et de Bordeaux. Non pas comme imitateur. Comme égal.

« Le Nouveau Monde possède son propre Grand Cru. Il se trouve en Argentine », affirme Priore. « Notre travail est de le démontrer — bouteille après bouteille, millésime après millésime. »

Aux côtés de Marcelo Pelleriti — dont le travail est reconnu dans les deux hémisphères et qui a collaboré avec Michel Rolland — Priore a co-fondé Pelleriti Priore en 2009. La maison distribue aujourd'hui dans 40 pays. Son fleuron, le 1853 Old Vine Estate Selected Parcel — un Malbec pré-phylloxérique de plus de 100 ans à La Consulta — représente l'un des patrimoines viticoles les plus remarquables du Nouveau Monde.

Avec plus de 25 ans d'expérience, une formation sur trois continents et une vision ancrée dans le terroir, Priore s'impose comme un interlocuteur incontournable pour quiconque s'intéresse à l'avenir du vin premium en dehors de l'Europe.

À propos de Pelleriti Priore : Fondée en 2009, Pelleriti Priore élabore des vins d'exception depuis les vignobles d'altitude de la Vallée de l'Uco, Mendoza. Distribution dans 40 pays. www.pelleritipriore.com

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Miguel Priore, vigneron argentin, s'affirme comme la voix du terroir Grand Cru d'Argentine

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Pelleriti Priore is more than a winery. It’s a story of two friends, one vision, and a legacy that continues to evolve. Pelleriti Priore is a collection of high-end Argentine wines born from the alliance between two visionary minds: acclaimed winemaker Marcelo Pelleriti, the first Argentine to receive a perfect 100-point score from Robert Parker, and Miguel Priore, an international entrepreneur and brand strategist with a passion for turning bold ideas into lasting legacies. While Pelleriti brings over 50 harvests of winemaking mastery between Mendoza and Bordeaux, it was Miguel Priore’s global vision, strategic mindset, and deep connection to wine that shaped Pelleriti Priore into a modern icon. His leadership in design, branding, and international expansion transformed a local project into a cult label present in more than 40 countries. From just 900 bottles in their first year, Pelleriti Priore now produces over 500,000 bottles, combining artisanal techniques with business precision. The portfolio includes Malbec, Cabernet Franc and premium blends, all crafted through micro-vinification and sourced from exceptional plots in Mendoza, Argentina’s finest terroirs. Driven by excellence and guided by legacy, the brand also embraces sustainable viticulture, biodiversity, and low-impact production, preserving the land’s essence for future generations.

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