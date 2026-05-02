OLIVE TREE PEOPLE gibt Patentanmeldung für die 100% wasserfreie Rezeptur bekannt

the difference: OLIVEDA 100% pure power The Story of OLIVE TREE PEOPLE OLIVEDA bringt das Wasser, das mit den Waterless Beauty Produkten gespart wird, zu den Menschen in Afrika Vogue Shooting in the olive groves

OLIVE TREE PEOPLE ersetzt das in herkömmlichen Beauty Produkten zu 70% enthaltene Wasser durch das hoch wirksame „Elixier des Olivenbaums“

Waterless Beauty steht für die neue Generation von „Clean Beauty“. OLIVE TREE PEOPLE ist der Pionier dieser Bewegung, und auch das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Waterless Beauty.” — Thomas Lommel

DüSSELDORF, NORDRHEIN-WESTFALEN, GERMANY, May 2, 2026 / EINPresswire.com / -- OLIVEDA International, Inc. (OTCID: OLVI) gab bekannt, dass seine Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE, der weltweit führende Anbieter von Waterless Beauty , eine Patentanmeldung für ihre zu 100% wasserlose Formulierung eingereicht hat.„Waterless Beauty“ ist der am schnellsten wachsende Sektor in der Schönheitsindustrie. Schließlich ist Wasser zum Trinken gedacht, nicht zur Hautpflege. Als Thomas Lommel, Gründer von OLIVE TREE PEOPLE, sein erstes Produkt – das Nahrungsergänzungsmittel I01 – in seinem Baumhaus entwickelte, lag sein Fokus nicht auf „Waterless“, sondern vielmehr darauf, die Magie der Olivenbäume in die Welt zu tragen. Als er jedoch erfuhr, dass Wasser in der Regel an erster Stelle der Inhaltsstoffliste (INCI) fast aller Hautpflegeprodukte steht – und etwa 70% des Inhalts ausmacht –, entstand die Idee, diese 70% Wasser durch das „Elixier des Olivenbaums“ zu ersetzen.Dieses Konzept wurde von dem Motto geleitet: „Was für das Innere das Beste ist, muss auch für das größte Organ des Körpers – die Haut – am besten sein.“Von diesem Moment an wurden alle OLIVEDA-Produkte sowie die anderen Marken unter dem Dach von OLIVE TREE PEOPLE auf Basis des „Elixiers des Olivenbaums“ entwickelt. Dieses Elixier ist kein Öl, sondern ein flüssiger Extrakt aus Blättern und Oliven, dessen Hauptwirkstoff das hoch effektive Antioxidans Hydroxytyrosol ist.Mit der Einreichung dieser Patentanmeldung haben unabhängige Gutachter nun offiziell bestätigt, dass die Produkte von OLIVE TREE PEOPLE tatsächlich zu 100% wasserfrei sind – das bedeutet, dass Wasser nirgendwo mehr in unseren Inhaltsstofflisten auftaucht, nicht einmal ganz am Ende.Für OLIVE TREE PEOPLE, für sein „Waterless Beauty Movement“ und für alle seine über 70.000 Pioniere der Waterless Beauty bedeutet dieser Meilenstein, dass die Bemühungen des Unternehmens um Aufklärung und Verbraucherbewusstsein nun noch einfacher und folglich noch erfolgreicher umgesetzt werden können.Waterless Beauty ist nicht nur „the next big Thing“ in der Beauty-Branche; sie steht für die neue Generation von „Clean Beauty“, ganz einfach weil sie funktioniert. OLIVE TREE PEOPLE, ist nicht nur der Pionier dieser Bewegung, sondern auch das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Waterless Beauty.Über Oliveda International, Inc.OLIVEDA International, Inc. und ihre Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE Inc. sowie die europäischen Unternehmen OLIVE TREE PEOPLE Europe AG und OLIVEDA Deutschland GmbH sowie Olive Tree Farmers SL wurden von dem deutschen Immobilieninvestor Thomas Lommel gegründet und verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bewirtschaftung und Bio-Zertifizierung von Bergolivbäumen, in der Gewinnung erstklassiger, international preisgekrönter nativer Olivenöle extra, in der Gewinnung von Hydroxytyrosol, sowie in der Herstellung und dem Vertrieb von kosmetischen und ganzheitlichen Waterless Produkten rund um den Olivenbaum. Thomas Lommel ist der Erfinder der „Olive Tree Therapy 10 years in 14 days“ sowie des Olive-Matcha, der auf gemahlenen Olivenblättern basiert. Ebenfalls einzigartig ist der von Lommel entwickelte Kaffeeersatz, der auf Olivenblättern und Hydroxytyrosol basiert. Darüber hinaus ist Lommel mit der von ihm entwickelten Olivenbaum-Klangbad-Meditation und den Frequenzen seiner Olivenbäume, die er den Menschen überall auf der Welt zugänglich macht, erfolgreich in der schnell wachsenden Achtsamkeitsbranche tätig.Neben den eingetragenen Kosmetikmarken OLIVEDA und LA Dope sowie OLIVE re:connected to Nature, The Intuition of Nature und Olive Mush, um nur einige Marken zu nennen, ist Lommel der größte Naturschützer der Region und schützt über 30.000 hundertjährige Bergolivbäume. Mit seiner Thomas-Lommel-Stiftung bringt er das Wasser, das er durch seine Waterless Beauty-Bewegung einspart, den Menschen in Afrika zugute, indem er vor Ort Brunnen baut.Neben dem Online-Vertrieb und einem europaweiten Filialnetz mit tausenden von Einzelhandelsgeschäften betreibt die Oliveda Deutschland GmbH eigene Flagship-Stores in Berlin und Düsseldorf.Die Pflegekonzepte der Marke sind weltweit einzigartig, und ihre Wirksamkeit wurde von der Schulmedizin bestätigt. Weitere Informationen finden Sie in unserem Buch: „Die Olivenbaum Therapie – 10 Jahre in 14 Tagen“ von der Autorin Daniela Jambrek.Waterless Beauty wurde in Artikeln in der US-Vogue, Harper’s Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes und vielen anderen Fachpublikationen sowie von Mintel, einem weltweit führenden Zukunftsinstitut, als „The Next Big Thing“ bezeichnet. Gigi Hadid und viele andere Prominente sind bereits OLIVEDA-Fans und unterstützen den Erfolg der Marke. Weitere Informationen zu OLIVEDA International, Inc. sowie deren Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und Marken finden Sie unter www.olivetreepeople.com

OLIVE TREE PEOPLE Story

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