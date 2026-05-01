La Gobernadora Hochul Celebra a Los Colegios Comunitarios De CUNY Y SUNY Inmediatamente Después Del Mes Nacional De Los Colegios Comunitarios

En el marco del Mes Nacional de los Colegios Comunitarios, la gobernadora Kathy Hochul celebró hoy el aumento en las inscripciones en los colegios comunitarios de la City University of New York (CUNY) y la State University of New York (SUNY), los cuales se han recuperado tras la pandemia de COVID-19 y, en conjunto, han recibido a 24,100 estudiantes adicionales en los últimos tres años. Este incremento en las inscripciones demuestra el éxito inicial del programa *CUNY and SUNY Reconnect* de la gobernadora, el cual ofrece educación gratuita en colegios comunitarios a estudiantes de entre 25 y 55 años que cursan carreras en campos de alta demanda, así como el éxito de la histórica expansión del Programa de Asistencia para la Matrícula (TAP) del estado de Nueva York para estudiantes a tiempo parcial. En su primer año, el programa *CUNY and SUNY Reconnect* inscribió a más de 12,000 estudiantes elegibles.

“Mantener la asequibilidad de los colegios comunitarios elimina barreras para los neoyorquinos trabajadores y crea un camino hacia la movilidad ascendente y la oportunidad económica”, afirmó la Gobernadora Hochul. “Los colegios comunitarios de CUNY y SUNY brindan a los estudiantes de todo el estado la oportunidad de acceder a una educación asequible y de alta calidad que los prepara para un futuro brillante. La educación abre las puertas a carreras en industrias clave, y me comprometo a garantizar que todo neoyorquino elegible esté al tanto de las oportunidades que tiene para obtener un título en uno de nuestros colegios comunitarios de primer nivel”.

El Canciller de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, declaró: “Los colegios comunitarios de CUNY encarnan el compromiso fundacional de la Universidad de ofrecer una educación asequible y de alta calidad a todos los neoyorquinos. El aumento en las inscripciones y la retención en nuestros colegios comunitarios son una señal de nuestra eficacia para combinar el acceso con el profundo apoyo que los estudiantes necesitan para perseverar y tener éxito. Gracias a la expansión del programa TAP y al programa *Reconnect* impulsados por la gobernadora Hochul, nuestros colegios comunitarios continúan brindando a los neoyorquinos una educación asequible y de alta calidad”.

El Canciller de SUNY, John B. King Jr., expresó: “Los colegios comunitarios de SUNY actúan como motores de movilidad ascendente, permitiendo a los neoyorquinos acceder a una educación excelente y asequible dentro de sus propias comunidades. Gracias al liderazgo de la gobernadora Hochul y a iniciativas innovadoras como su programa *SUNY Reconnect*, más neoyorquinos que nunca han logrado transformar sus vidas al cursar una carrera en uno de nuestros colegios comunitarios. Agradezco a la gobernadora Hochul su continuo apoyo y su inversión en los colegios comunitarios de SUNY”.

Los siete colegios comunitarios de CUNY se han recuperado con fuerza tras la pandemia, recibiendo a 9.471 estudiantes adicionales en los últimos tres años; la matrícula aumentó de 53.049 estudiantes que cursaban una titulación en el otoño de 2022 a 62.520 en el otoño de 2025, lo que representa un salto del 18 por ciento. Durante el mismo periodo, la matrícula a tiempo parcial en los colegios comunitarios de CUNY creció un 37 por ciento, pasando de 17.441 a 23.890 estudiantes. El aumento en la matrícula a tiempo parcial fue particularmente marcado en el LaGuardia Community College y en el Borough of Manhattan Community College de CUNY, los cuales registraron incrementos del 47 por ciento y del 43 por ciento, respectivamente.

Los colegios comunitarios de CUNY también están observando un mayor éxito en la retención de los estudiantes que matriculan. En los últimos años, lograron un aumento sustancial en la tasa de retención entre los estudiantes de primer año que cursan un grado asociado. La retención interanual para la cohorte del otoño de 2024 aumentó 7 puntos porcentuales con respecto a la cohorte del año anterior, lo que resultó en una tasa de retención del 68,7 por ciento; esta es la cifra más alta para los estudiantes de primer año de grado asociado desde que se comenzó a realizar este seguimiento hace 35 años.

Los colegios comunitarios de SUNY también se están recuperando de la pandemia, recibiendo a 14.700 estudiantes adicionales en los últimos tres años; la matrícula aumentó de 159.333 en el otoño de 2022 a 173.998 en el otoño de 2025, lo que supone un incremento del 9 por ciento. Desde 2022, 25 de estos campus han registrado aumentos en la matrícula dentro de sus programas de grado asociado a tiempo parcial, pasando de 33.308 a 37.847 estudiantes, un incremento del 14 por ciento. Los colegios comunitarios de SUNY también están observando un mayor éxito entre los estudiantes que matriculan: la retención de la cohorte del otoño de 2024 —con datos referidos al otoño de 2025— aumentó 1,8 puntos porcentuales con respecto a la cohorte del año anterior, lo que resultó en una tasa de retención superior al 61 por ciento, la más alta de los últimos 9 años. La Junta de Fideicomisarios de SUNY declaró: «Gracias al firme apoyo de la gobernadora Hochul, los estudiantes de todo el estado de Nueva York han podido acceder a la educación de sus sueños en uno de los colegios comunitarios de SUNY. Nuestros colegios comunitarios ayudan a abrir las puertas a oportunidades que transforman la vida de los neoyorquinos en todas las etapas de su trayectoria académica. Agradecemos a la gobernadora Hochul su continuo liderazgo, su apoyo y su inversión en SUNY y en nuestros colegios comunitarios».

La Senadora Estatal Toby Ann Stavisky afirmó: “Cada estudiante que participa en estos programas ha recorrido un camino único, y estos colegios comunitarios los guían a lo largo de esas sendas. La ampliación del programa TAP y los programas Reconnect están dando resultados porque fueron diseñados pensando precisamente en esos estudiantes. Felicito a mis colegas de la Legislatura, a la gobernadora Hochul, a SUNY y CUNY, así como a los estudiantes y al cuerpo docente, por sus inversiones; todos nosotros seguiremos luchando para garantizar la continuidad de estos logros”.

El aumento en la matrícula de los colegios comunitarios (community colleges) en CUNY y SUNY se debe, en parte, a los miles de estudiantes adultos que están aprovechando los programas *CUNY Reconnect* y *SUNY Reconnect* de la gobernadora Hochul.

Los programas *CUNY Reconnect* y *SUNY Reconnect* brindan apoyo para la obtención de títulos en campos de alta demanda, entre los que se incluyen:

Manufactura avanzada

Inteligencia artificial

Ciberseguridad

Ingeniería

Tecnología

Enfermería y campos de la salud afines

Energía verde y renovable

Vías de acceso a la docencia en áreas con escasez de personal

El Presupuesto Ejecutivo de la gobernadora Hochul para el año fiscal 2026-27 amplía los programas *CUNY Reconnect* y *SUNY Reconnect* para incluir carreras en logística, control de tráfico aéreo y transporte, y gestión de emergencias. Además, esta expansión crea una nueva vía para que los estudiantes adultos que ya poseen un título universitario regresen a la universidad para estudiar enfermería.

Acerca de la City University of New York (CUNY)

La City University of New York es la universidad pública urbana más grande del país, un motor transformador de movilidad social y un componente vital de la esencia misma de la ciudad de Nueva York. Fundada en 1847 como la primera institución pública y gratuita de educación superior de la nación, CUNY cuenta hoy con siete colegios comunitarios, 11 colegios universitarios de ciclo completo y siete instituciones de posgrado o profesionales, distribuidos a lo largo de los cinco condados de la ciudad de Nueva York; atiende a cerca de 240,000 estudiantes de pregrado y posgrado, y otorga 50,000 títulos cada año. La combinación de calidad y asequibilidad que ofrece CUNY impulsa a la clase media —y más allá— a casi seis veces más estudiantes de bajos ingresos que todas las universidades de la *Ivy League* juntas. Más del 80 por ciento de los graduados de la Universidad permanecen en Nueva York, contribuyendo a todos los aspectos de la vida económica, cívica y cultural de la ciudad, y diversificando la fuerza laboral urbana en todos los sectores. Los graduados y el cuerpo docente de CUNY han recibido numerosos y prestigiosos galardones, incluidos 13 Premios Nobel y 26 becas MacArthur para "genios". La misión histórica de la Universidad perdura hasta el día de hoy: brindar una educación pública de primer nivel a todos los estudiantes, independientemente de sus recursos económicos o sus antecedentes. Para obtener más información sobre CUNY, visite https://www.cuny.edu

Acerca de la Universidad Estatal de Nueva York

La Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) es el sistema integral de educación superior más grande de los Estados Unidos, y más del 95 por ciento de todos los neoyorquinos residen a menos de 30 millas de cualquiera de los 64 colegios y universidades que conforman SUNY. En todo el sistema, SUNY cuenta con cuatro centros académicos de salud, cinco hospitales, cuatro facultades de medicina, dos facultades de odontología, una facultad de derecho, la escuela de estudios marítimos más antigua del país, el único colegio de optometría del estado, 12 Centros de Oportunidades Educativas, más de 30 laboratorios de alfabetización digital ATTAIN, y administra un Laboratorio Nacional del Departamento de Energía de los EE. UU. En total, SUNY atiende a cerca de 1,7 millones de estudiantes a través de su cartera de cursos y programas con y sin créditos académicos, educación continua y programas de extensión comunitaria. SUNY supervisa casi una cuarta parte de la investigación académica que se realiza en Nueva York. Los gastos en investigación en todo el sistema ascienden a casi 1.500 millones de dólares en el año fiscal 2025, lo que incluye contribuciones significativas por parte de estudiantes y docentes. Hay más de tres millones de exalumnos de SUNY en todo el mundo y, anualmente, uno de cada tres neoyorquinos que obtiene un título universitario es exalumno de SUNY. Para obtener más información sobre cómo SUNY crea oportunidades, visite www.suny.edu.