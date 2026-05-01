Empresa canadense Agrotek firma parceria com AgNest para testar soluções agrícolas no Brasil

Agrotek e Agnest assinam acordo na Agrishow

Tecnologia à base de ácido húmico será testada para aumentar a eficiência dos fertilizantes, melhorar a saúde do solo e reduzir custos de produção no campo

RIBEIRãO PRETO, BRITISH COLUMBIA, CANADA, May 1, 2026 /EINPresswire.com/ -- A Agrotek Industries, empresa canadense especializada em soluções biológicas para a agricultura, anunciou durante a Agrishow 2026, uma das maiores feiras agrícolas do mundo, a assinatura de um acordo de parceria com a AgNest, hub de inovação agrícola localizado em Jaguariúna (SP). A iniciativa reforça o compromisso das organizações em promover inovação aplicada, colaboração internacional e soluções voltadas aos desafios atuais da agricultura global.

A parceria marca a entrada da Agrotek no ecossistema de inovação agrícola brasileiro por meio da AgNest, iniciativa que reúne empresas, pesquisadores e instituições para validação e desenvolvimento de tecnologias no campo. O modelo permite a realização de provas de conceito, co-desenvolvimento e validação de soluções em ambiente real de produção.

Por meio do acordo, a Agrotek poderá validar suas soluções em condições agrícolas brasileiras, com acesso à infraestrutura e ao ambiente de experimentação da AgNest. A colaboração também abre caminho para a adaptação de tecnologias a diferentes contextos agrícolas e o avanço de soluções mais sustentáveis no setor.

“Este é um momento crucial para a Agrotek. Estamos muito animados em iniciar essa colaboração com o Brasil, um dos mercados agrícolas mais dinâmicos do mundo. Essa parceria fortalece nossa presença internacional, gera aprendizados valiosos para nossos negócios no Canadá e tem o potencial de fortalecer as economias de ambos os países, contribuindo para uma agricultura mais resiliente e sustentável no longo prazo”, disse Jonathan Mathias, CEO da Agrotek Industries.

“É um prazer receber a Agrotek na AgNest. Estamos muito animados com essa parceria e com a oportunidade de integrar a empresa ao nosso ecossistema de inovação no Brasil. A chegada da Agrotek fortalece o portfólio de soluções da AgNest, com um olhar alinhado à agricultura regenerativa e às demandas atuais do campo, ampliando as possibilidades para os produtores brasileiros”, disse João Casagrande, Head de Agro Sustentável da Agnest.

𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟í𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐭𝐨𝐫

A Agrotek levará ao Brasil uma solução à base de ácido húmico, um composto orgânico derivado de matéria vegetal que atua diretamente na saúde do solo. O insumo é extraído de uma fonte própria de leonardita em Saskatchewan, no Canadá — uma das poucas desse tipo na América do Norte — reconhecida pela alta qualidade do material.

Ao ser aplicado, o produto melhora a estrutura do solo, aumenta a retenção de água e potencializa a absorção de nutrientes pelas plantas, permitindo que fertilizantes já utilizados sejam aproveitados de forma mais eficiente. Esse tipo de abordagem está alinhado aos princípios da agricultura regenerativa, que busca recuperar a saúde do solo e aumentar a resiliência dos sistemas produtivos. Para os produtores brasileiros, isso representa maior resiliência em períodos de estresse hídrico, melhor desenvolvimento radicular e a possibilidade de otimizar custos com insumos, sem comprometer a produtividade.

A Agrotek espera iniciar os testes já no próximo ciclo de plantio, a partir do segundo semestre.

𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐚 𝐀𝐠𝐫𝐨𝐭𝐞𝐤 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐞𝐬

A Agrotek Industries é uma empresa canadense focada no desenvolvimento de soluções biológicas para a agricultura, com atuação em bioestimulantes e tecnologias voltadas à saúde do solo e eficiência no uso de insumos. A empresa trabalha com produtores de diferentes culturas, apoiando práticas agrícolas mais sustentáveis e produtivas.

𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐚 𝐀𝐠𝐍𝐞𝐬𝐭

A AgNest é um hub de inovação agrícola em formato Farm Lab, voltado à experimentação, validação e demonstração de tecnologias no campo, reunindo empresas, pesquisadores e instituições em um ambiente colaborativo para o desenvolvimento da agricultura do futuro.

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