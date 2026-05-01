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Le Z Restaurant & Lounge Fait de la Ladies Night un Concept Unique à Kinshasa

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Les clientes de la ladies Night du Z

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Depuis mars 2025, la Ladies Night du Z Restaurant & Lounge célèbre les femmes avec musique, cocktails locaux et élégance à Kinshasa.

Notre Ladies Night est devenue un symbole d’élégance, de célébration et de convivialité pour les femmes de Kinshasa.”
— Z Restaurant & Lounge
KINSHASA, KINSHASA, CONGO-KINSHASA, May 1, 2026 /EINPresswire.com/ -- Le Z Restaurant & Lounge confirme sa place parmi les établissements les plus innovants de Kinshasa grâce à sa Ladies Night, un concept unique en République démocratique du Congo dédié à la célébration des femmes dans une ambiance élégante et festive.

Lancée le 31 mars 2025 lors de sa première édition, la Ladies Night a rapidement séduit le public féminin de la capitale. Pensée comme un rendez-vous exclusif, cette soirée met les femmes à l’honneur à travers une expérience mêlant musique, convivialité et cocktails originaux préparés à partir d’ingrédients locaux.

Au fil des éditions, la Ladies Night du Z Restaurant & Lounge est devenue un événement incontournable à Kinshasa. Chaque rendez-vous attire des participantes venues profiter d’un cadre raffiné, d’une programmation musicale soignée et d’une atmosphère unique où divertissement et élégance se rencontrent.

L’identité visuelle de la soirée repose sur la touche léopard, thème emblématique devenu la signature de l’événement. Les invitées participent avec enthousiasme en adoptant ce dress code distinctif, renforçant ainsi l’originalité et le caractère immersif de chaque édition.

Le 4 avril 2026, le Z Restaurant & Lounge a organisé avec succès la 5e édition de sa Ladies Night, confirmant l’engouement grandissant autour de ce concept novateur. Plusieurs nouvelles éditions sont déjà prévues dans les prochains mois.

À travers cette initiative, le Z Restaurant & Lounge poursuit sa mission de proposer à Kinshasa des expériences premium, modernes et mémorables, en valorisant la femme, la culture festive locale et la créativité congolaise.

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