Maker Faire Rome The European Edition 2026 abre sus convocatorias internacionales.

Visitors gather at the historic Gazometro Ostiense in Rome during the Maker Faire Rome , an annual innovation and technology event that draws creators, inventors, and tech enthusiasts from across Europe. Presidente de la Cámara de Comercio de Roma

Innovadores, makers, centros educativos, universidades y centros de investigación pueden presentar sus proyectos antes del 15 de junio.

En Maker Faire Rome, un estudiante, un investigador y un maker independiente pueden presentar sus trabajos ante el mismo público, el mismo día.” — Presidente de la Cámara de Comercio de Roma

ROMA, LAZIO, ITALY, May 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Maker Faire Rome – The European Edition abre sus convocatorias para la 14.ª edición, que se celebrará del 23 al 25 de octubre de 2026 en el Gazometro Ostiense, enclave emblemático del patrimonio industrial de Roma.

El evento está promovido por la Cámara de Comercio de Roma, institución pública italiana, y organizado por Innova Camera, su entidad especializada en innovación y desarrollo empresarial. Maker Faire Rome – The European Edition es hoy uno de los principales eventos europeos dedicados a la innovación abierta, la investigación aplicada y la experimentación tecnológica y creativa.

Desde 2013, el evento ha registrado más de 895.000 visitantes acumulados y ha acogido a más de 7.000 expositores procedentes de todo el mundo. Para la edición de 2026, tres convocatorias permanecen abiertas hasta el 15 de junio.

Fecha límite: 15 de junio de 2026 — inscripción gratuita

Convocatoria 1 — Innovadores, makers, inventores y equipos de proyecto

Abierta en todo el mundo

Robótica, inteligencia artificial, fabricación digital, impresión 3D, agritech, movilidad urbana, economía circular: los proyectos deben poder presentarse de forma clara y demostrable, ya sea como prototipo funcional, instalación o experiencia interactiva.

Los proyectos seleccionados acceden a un espacio expositivo gratuito con montaje básico, electricidad y Wi-Fi.

Convocatoria 2 — Centros educativos, 14–18 años

Italia y Unión Europea

Esta convocatoria está dirigida a equipos de estudiantes acompañados por sus docentes. Los proyectos pueden estar relacionados con ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, diseño o enfoques interdisciplinarios.

La participación es gratuita para los centros seleccionados. Los centros públicos pueden optar a una contribución parcial para gastos de desplazamiento y alojamiento.

Convocatoria 3 — Universidades y centros de investigación

Abierta en todo el mundo

Esta convocatoria está dirigida a universidades, laboratorios, doctorandos, grupos de investigación y spin-offs universitarios. Los proyectos pueden centrarse en investigación aplicada, tecnologías emergentes, demostradores, sostenibilidad, ciencias de la vida, inteligencia artificial o fabricación avanzada.

Los equipos seleccionados presentarán sus trabajos ante un público internacional formado por visitantes, empresas, inversores, medios de comunicación e instituciones. Se pone a disposición un espacio expositivo gratuito.

Las candidaturas recibidas en las tres convocatorias son evaluadas por un Comité Científico independiente en función de la calidad del proyecto, su originalidad y su capacidad para ser comprendido por un público no especializado.

Las candidaturas están abiertas a participantes de todo el mundo en las convocatorias de Makers y Universidades. La convocatoria para Centros educativos está dirigida a centros de Italia y de la Unión Europea.

Maker Faire Rome es un evento abierto al gran público: durante tres días, los prototipos se exponen, se explican y se debaten directamente con los visitantes. Este formato —creadores frente al público, en directo— está en el centro del proyecto impulsado desde 2013 por la Cámara de Comercio de Roma e Innova Camera.

« En Maker Faire Rome, un estudiante, un investigador y un maker independiente pueden presentar sus trabajos ante el mismo público, el mismo día. Ese encuentro directo, sin intermediarios, es lo que la Cámara de Comercio de Roma e Innova Camera hacen posible desde 2013. » — Lorenzo Tagliavanti, presidente de la Cámara de Comercio de Roma

Las colaboraciones institucionales y empresariales pueden proponerse durante todo el año.

Fechas: 23–25 de octubre de 2026 Lugar: Gazometro Ostiense, Roma, Italia

Promovido por: Cámara de Comercio de Roma

Organizado por: Innova Camera Información y candidaturas: https://makerfairerome.eu/en/

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