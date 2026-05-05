Maker Faire Rome - The European Edition 2026 lance ses appels à candidatures internationaux

Symbole de la reconversion industrielle de Rome, le Gazomètre Ostiense accueille aujourd’hui l’innovation européenne en plein cœur de la capitale. Président de la Chambre de Commerce de Rome

Makers, établissements scolaires, universités et instituts de recherche sont invités à présenter leurs projets avant le 15 juin.

À Maker Faire Rome, un lycéen, un chercheur et un maker indépendant peuvent présenter leurs travaux devant le même public, le même jour.” — Lorenzo Tagliavanti, Président de la Chambre de Commerce de Rome

ROMA, LAZIO, ITALY, May 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Rome, 5 mai 2026 — Les candidatures sont ouvertes pour la 14e édition de Maker Faire Rome – The European Edition, qui se tiendra du 23 au 25 octobre 2026 au Gazometro Ostiense, site emblématique du patrimoine industriel romain.

L’événement est promu par la Chambre de commerce de Rome, institution publique italienne, et organisé par Innova Camera, son agence spéciale dédiée à l’innovation et au développement entrepreneurial. Maker Faire Rome – The European Edition est aujourd’hui l’un des principaux rendez-vous européens consacrés à l’innovation ouverte, à la recherche appliquée et à l’expérimentation technologique et créative.

Depuis 2013, l’événement a enregistré plus de 895 000 présences cumulées et accueilli plus de 7 000 exposants venus du monde entier. Pour son édition 2026, trois appels sont ouverts jusqu’au 15 juin.

Date limite : 15 juin 2026 — dépôt gratuit des candidatures

Appel 1 — Innovateurs, Makers, inventeurs et porteurs de projets innovants

Ouvert dans le monde entier

Robotique, intelligence artificielle, fabrication numérique, impression 3D, agritech, mobilité urbaine, économie circulaire : les projets doivent pouvoir être présentés sous une forme claire et démontrable, qu’il s’agisse d’un prototype fonctionnel, d’une installation ou d’une expérience interactive.

Les projets retenus bénéficient d’un espace d’exposition gratuit avec installation de base, électricité et Wi-Fi.

Appel 2 — Établissements scolaires, 14–18 ans

Italie et Union européenne

Cet appel s’adresse aux équipes d’élèves accompagnées de leurs enseignants. Les projets peuvent relever des sciences, des technologies, de l’ingénierie, des mathématiques, du design ou d’approches interdisciplinaires.

La participation est gratuite pour les établissements retenus. Une contribution partielle aux frais de déplacement et d’hébergement peut être prévue pour certaines écoles publiques.

Appel 3 — Universités et instituts de recherche

Ouvert dans le monde entier

Cet appel s’adresse aux universités, laboratoires, doctorants, groupes de recherche et spin-off universitaires. Les projets peuvent porter sur la recherche appliquée, les technologies émergentes, les démonstrateurs, la durabilité, les sciences de la vie, l’intelligence artificielle ou la fabrication avancée.

Les équipes retenues présenteront leurs travaux devant un public international composé de visiteurs, d’entreprises, d’investisseurs, de médias et d’institutions. Un espace d’exposition est mis à disposition gratuitement.

Les trois appels sont évalués par un comité scientifique indépendant sur la base de la qualité du projet, de son originalité et de sa capacité à être compris par un public non spécialiste.

Les candidatures sont ouvertes aux porteurs de projets du monde entier pour les appels Makers et Universités. L’appel Écoles s’adresse aux établissements d’Italie et de l’Union européenne.

Maker Faire Rome est un événement ouvert au grand public : pendant trois jours, les prototypes sont exposés, expliqués et discutés directement avec les visiteurs. Ce format — des créateurs face au public, en direct — est au cœur du projet porté depuis 2013 par la Chambre de commerce de Rome et Innova Camera.

« À Maker Faire Rome, un lycéen, un chercheur et un maker indépendant peuvent présenter leurs travaux devant le même public, le même jour. C’est cette rencontre directe, sans intermédiaire, que la Chambre de commerce de Rome et Innova Camera font vivre depuis 2013. »

— Lorenzo Tagliavanti, président de la Chambre de commerce de Rome

Les partenariats institutionnels et d’entreprise peuvent être proposés tout au long de l’année.

Maker Faire Rome – The European Edition 2026

Dates : 23–25 octobre 2026

Lieu : Gazometro Ostiense, Rome, Italie

Promu par : Chambre de commerce de Rome

Organisé par : Innova Camera

𝐌𝐚𝐤𝐞𝐫 𝐅𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐑𝐨𝐦𝐞. 𝐖𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐝𝐞𝐚𝐬 𝐢𝐠𝐧𝐢𝐭𝐞.

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