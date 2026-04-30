La Gobernadora Hochul Anuncia una Alianza de Desarrollo de la Fuerza Laboral Entre NY Creates y Micron para Apoyar a la Creciente Industria de Semiconductores de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que NY Creates (el Centro de Nueva York para la Investigación, el Avance Económico, la Tecnología, la Ingeniería y la Ciencia) y Micron han iniciado una asociación estratégica para el desarrollo de la fuerza laboral, cuyo objetivo es seguir consolidando una reserva regional de técnicos cualificados para respaldar la expansión prevista de Micron en la fabricación nacional de memorias en su nueva megafábrica, actualmente en construcción en Clay, Nueva York. Este programa conjunto de aprendizaje práctico aprovecha el Complejo Albany NanoTechde NY Creates, así como sus programas ya establecidos de desarrollo de la fuerza laboral. Con el apoyo significativo del Centro para el Crecimiento Económico (CEG) y la Asociación de Fabricantes del Centro de Nueva York (MACNY), el programa brinda a los aprendices participantes experiencia práctica en entornos del mundo real, con el fin de desarrollar las habilidades de alta demanda que resultan fundamentales para realizar una transición directa hacia los puestos de técnico disponibles en las instalaciones de fabricación de Micron.

“A medida que Nueva York continúa expandiendo su industria de fabricación de semiconductores, reconocida a nivel mundial, resulta crucial que ofrezcamos a los neoyorquinos las herramientas y oportunidades necesarias para adquirir las habilidades de alta demanda requeridas para forjarse una carrera en este campo en constante crecimiento”, declaró la Gobernadora Hochul. “Empresas como Micron saben que el estado de Nueva York está repleto de trabajadores sumamente dedicados, y este nuevo programa de desarrollo de la fuerza laboral es una clara muestra de lo que se puede lograr mediante sólidas alianzas público-privadas”.

April Arnzen, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Recursos Humanos de Micron, afirmó: “En Micron siempre hemos creído que, al construir en el centro de Nueva York, estamos contribuyendo a edificar un futuro más sólido tanto para los neoyorquinos como para la industria estadounidense de semiconductores. Nuestra asociación con NY Creates representa una inversión en la reserva de talento a nivel estatal, indispensable para garantizar el éxito a largo plazo de nuestra planta de fabricación en Clay y del creciente ecosistema de semiconductores de Nueva York. A través de nuestra colaboración con la gobernadora Hochul —y junto con el CEG, MTI-MACNY y un grupo de educadores comprometidos— estamos asegurando que las memorias fabricadas en Nueva York impulsen el crecimiento económico y generen oportunidades profesionales para las generaciones venideras”.

Durante los 16 meses que dura el programa de aprendizaje, los participantes interactuarán con mentores y personal de Micron para establecer relaciones profesionales y explorar diversas trayectorias laborales, con miras a integrarse a la fuerza laboral de semiconductores de Micron una vez finalizado el programa. Basada en el actual Programa de Aprendizaje Registrado para Técnicos en Fabricación Industrial (IMT) de NY Creates, esta iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral aprovechará un modelo de capacitación de eficacia comprobada para crear nuevas vías profesionales y reforzar la reserva de talento de técnicos cualificados. Las solicitudes pueden enviarse a través de este enlace.

Dave Anderson, Presidente y Director Ejecutivo de NY Creates, declaró: “Esta asociación con Micron, CEG y MACNY subraya el compromiso de NY Creates de desarrollar la próxima generación de fuerza laboral de Nueva York, altamente capacitada para respaldar el crecimiento estratégico de la industria en el estado de Nueva York. Al basarnos en nuestro programa de aprendizaje IMT y aprovechar nuestro Complejo Albany NanoTech —junto con la increíble profundidad técnica y la experiencia de nuestros equipos de ingeniería y operaciones—, estamos creando vías accesibles para que los estudiantes ingresen a apasionantes carreras en el sector de los semiconductores en todos los niveles, al tiempo que contribuimos directamente al éxito de las operaciones de manufactura de nuestras empresas asociadas en todo el estado de Nueva York y en los EE. UU.”.

Hope Knight, Presidenta, Directora Ejecutiva y Comisionada de Empire State Development, afirmó: “Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, Nueva York no solo está encabezando el resurgimiento de la manufactura de semiconductores en Estados Unidos, sino que también estamos reimaginando nuestro enfoque hacia el desarrollo de la fuerza laboral para garantizar que los neoyorquinos se beneficien de este crecimiento histórico. Los programas de capacitación especializada, como la asociación recién anunciada entre Micron y NY Creates, ofrecen nuevas vías hacia empleos bien remunerados que pueden mejorar la vida de los trabajadores y sus familias”.

Roberta Reardon, Comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, señaló: “Esta asociación entre Micron y NY Creates demuestra el poder de la colaboración, al reunir a las partes interesadas en la manufactura avanzada para crear oportunidades profesionales significativas y abordar necesidades críticas de la fuerza laboral, consolidando aún más el liderazgo del estado de Nueva York en este sector global. Los programas de aprendizaje registrados —como el anunciado hoy— son un componente esencial de la visión de la gobernadora Kathy Hochul para lograr una Nueva York asequible, proporcionando vías comprobadas para que los neoyorquinos obtengan un salario mientras adquieren las habilidades de alta demanda que necesitan para construir una carrera próspera”.

Este esfuerzo de desarrollo de la fuerza laboral constituye un proyecto piloto de tres años que ejecutará tres ciclos de aprendizaje de 16 meses de duración, con cohortes de 10 aprendices cada una, a partir de agosto de 2026. El objetivo es que al menos el 70 por ciento de los participantes transiten hacia un empleo en Micron. El programa construirá una reserva de talento calificado mediante la captación de candidatos provenientes de programas de Educación Profesional y Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), así como a través de la contratación directa y oportunidades de preaprendizaje, contando con el apoyo de CEG y MACNY.

La Senadora Estatal April N.M. Baskin declaró: “A medida que Nueva York continúa construyendo una economía del siglo XXI, debemos asegurarnos de que las personas trabajadoras no queden excluidas de las industrias que impulsan el crecimiento. Al preparar a los trabajadores de nuestras comunidades para tener éxito en los empleos del futuro y garantizarles una oportunidad justa de movilidad económica, estamos construyendo una economía más sólida e inclusiva”.

El Asambleísta Harry B. Bronson afirmó: “Agradezco la continua inversión de Micron en nuestra economía regional, la cual requiere una reserva constante de talento cualificado, preparado para desarrollar carreras en esta industria. La colaboración con el Complejo Albany NanoTech de NY Creates —junto con programas estratégicos clave de capacitación para el desarrollo de la fuerza laboral—, destinada a poner en marcha un sólido programa de preaprendizaje y aprendizaje en manufactura avanzada, ejemplifica nuestro compromiso de construir una clase media más fuerte mediante inversiones en la formación cualificada de la fuerza laboral en el puesto de trabajo, facilitando así el acceso a carreras dinámicas”.

Mark Eagan, Presidente y Director Ejecutivo del CEG, comentó: “El Center for Economic Growth se enorgullece de asociarse con NY Creates, Micron y MACNY en este modelo innovador de aprendizaje, el cual conecta directamente el talento con las oportunidades. A medida que la industria de los semiconductores cobra impulso en el norte del estado de Nueva York, la creación de una reserva sólida y constante de talento técnico resulta esencial para satisfacer las necesidades de nuestros socios industriales. A través de nuestro patrocinio del programa de aprendizaje registrado de NY Creates, el CEG respalda dicho crecimiento y ahora ampliará su impacto más allá de nuestra región para contribuir al desarrollo de la fuerza laboral destinada a las instalaciones de Micron en Clay, Nueva York”.

Michael Frame, Director Ejecutivo del MTI y Vicepresidente Ejecutivo de MACNY, señaló: “El liderazgo de Nueva York en la manufactura de semiconductores depende de una reserva de talento sólida y bien conectada, que es precisamente lo que esta alianza está diseñada para proporcionar. El MTI transforma la exploración de carreras, el preaprendizaje y los programas de aprendizaje registrado en oportunidades de empleo claras y accesibles, con el fin de mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos y satisfacer la demanda de la industria de semiconductores. Al asociarnos con NY Creates, Micron y el Center for Economic Growth, estamos preparando a las personas para carreras de alta tecnología y ayudando a los empleadores a conformar la fuerza laboral cualificada necesaria para impulsar el futuro manufacturero de Nueva York”.

Esta noticia se produce tras el reciente crecimiento en el Complejo Albany NanoTech de NY Creates, impulsado por el anuncio realizado por la gobernadora Hochul en diciembre de 2023 sobre el Centro de Litografía EUV de Alta NA (High NA EUV) de Creates; una colaboración de 10.000 millones de dólares que incluye 9.000 millones en inversiones de la industria y 1.000 millones provenientes de Empire State Development, y que cuenta con la participación de líderes del sector de los semiconductores como IBM, Micron, Applied Materials, Tokyo Electron, entre otros.

Esta iniciativa tiene como objetivo establecer un centro de investigación y desarrollo de semiconductores de próxima generación en Albany NanoTech para respaldar la I+D de los semiconductores más complejos y potentes del mundo. La gobernadora Hochul asistió en diciembre al reciente hito de la "colocación de la última viga" (*topping-out*), momento en el que los equipos de construcción instalaron la viga de acero final del edificio. El Centro de Litografía EUV de Alta NA de NY Creates ya ofrece a la industria acceso a capacidades estándar de litografía EUV de NA convencional. Las capacidades de litografía EUV de Alta NA permitirán el desarrollo de chips en los nodos tecnológicos más avanzados, sirviendo al mismo tiempo como plataforma para el crecimiento adicional de los socios mediante el acceso a la infraestructura de I+D de vanguardia de Creates. Para obtener más información sobre el Centro y la litografía EUV de Alta NA, visite: https://ny-creates.org/euv-lithography-center/.

Desde que la gobernadora Hochul asumió el cargo, las empresas de semiconductores han anunciado inversiones nuevas por un valor superior a los 124.000 millones de dólares en el estado de Nueva York. Para el año 2030, la industria de los semiconductores estima que uno de cada cuatro chips fabricados en Estados Unidos se producirá en la región del norte del estado de Nueva York (*Upstate*) y sus alrededores, una cifra superior a la de cualquier otra región del país. Este éxito histórico generará miles de empleos manufactureros bien remunerados y aportará crecimiento y oportunidades a las comunidades de todo el estado, subrayando la importancia de los programas que conectan directamente a los trabajadores con estas oportunidades en el sector de la alta tecnología.

Acerca de NY Creates

NY Creates actúa como un puente entre el laboratorio y la fábrica (*lab-to-fab*) en el ámbito de la electrónica avanzada, fomentando alianzas público-privadas y colaboraciones entre la industria y el sector académico para el desarrollo tecnológico y la innovación. Creates atrae y lidera proyectos de innovación y comercialización vinculados a la industria que aseguran inversiones significativas, impulsan la I+D en tecnologías emergentes y generan los empleos del mañana. Creates gestiona algunas de las instalaciones más avanzadas del mundo, cuenta con una plantilla de más de 2.700 expertos de la industria y personal académico, y administra inversiones públicas y privadas por un valor de 25.000 millones de dólares, lo que la sitúa en el epicentro mundial de la innovación y la comercialización en el sector de la alta tecnología. Obtenga más información en www.ny-creates.org.