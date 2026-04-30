La Gobernadora Hochul Anuncia Cinco Condados Seleccionados para un Proyecto Piloto de Respuesta Comunitaria Coordinada para Combatir La Violencia Doméstica Y De Género

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy medidas decisivas para reforzar la seguridad pública y proteger a los sobrevivientes de la violencia doméstica y de género, seleccionando a los condados de Clinton, Putnam, Yates, Columbia y Delaware para participar en un programa piloto de dos años de Respuesta Comunitaria Coordinada (CCR, por sus siglas en inglés).

“La seguridad de los neoyorquinos es mi máxima prioridad, y estoy dedicada a utilizar todos los recursos disponibles para apoyar a los sobrevivientes de la violencia doméstica y de género”, declaró la Gobernadora Hochul. “Este programa piloto salvará vidas y reducirá la violencia al exigir rendición de cuentas a los agresores y garantizar que los sobrevivientes reciban el apoyo que merecen por derecho propio”.

Dirigido por la Oficina del Estado de Nueva York para la Prevención de la Violencia Doméstica (OPDV), el programa piloto CCR fortalecerá la respuesta gubernamental y comunitaria al mejorar la coordinación entre las fuerzas del orden, los tribunales, los servicios sociales, los defensores de las víctimas y el personal de primera respuesta. Al mejorar la coordinación entre estos grupos, la iniciativa tiene como objetivo ayudar a los sobrevivientes a acceder más rápidamente a seguridad y apoyo, al tiempo que garantiza la rendición de cuentas por parte de los agresores.

Como parte del compromiso continuo de la gobernadora para asegurar que las personas afectadas por la violencia de género reciban los mejores resultados posibles, la OPDV también actualizará la política modelo estatal sobre violencia doméstica para los condados. Desarrollada originalmente en 1998, la política será revisada para abordar todos los tipos de violencia de género, reflejar las mejores prácticas actuales, adoptar enfoques centrados en los sobrevivientes y tener en cuenta las realidades actuales que enfrentan las fuerzas del orden y los proveedores de servicios a nivel local. La actualización de la política modelo ayudará a generar una mayor coherencia, rendición de cuentas y respuestas más eficaces en las comunidades de todo el estado.

El programa piloto CCR proporcionará a los condados participantes un marco claro para responder a la violencia doméstica y de género. Con una amplia asistencia técnica y apoyo para la implementación por parte de la OPDV, los condados adoptarán uno de los dos enfoques basados ​​en evidencia, estableciendo:

Un Grupo de Trabajo de Respuesta Comunitaria Coordinada: un grupo multidisciplinario con la autoridad para influir en las políticas, mejorar los procedimientos sistémicos y fortalecer la concienciación comunitaria con el fin de prevenir y responder a la violencia de género; o bien

Un Equipo de Alto Riesgo de Violencia Doméstica: una mejor práctica reconocida a nivel nacional, cuya eficacia ha sido comprobada para aumentar la seguridad de los sobrevivientes, reforzar la rendición de cuentas de los agresores y reducir la carga sobre los sistemas locales mediante una intervención coordinada y proactiva.

Este programa piloto complementa la inversión récord de 20,2 millones de dólares realizada por la gobernadora Hochulen la iniciativa *Statewide Targeted Reductions in Intimate Partner Violence* (STRIVE, Reducciones Específicas de la Violencia de Pareja en todo el Estado), la cual amplió los esfuerzos de prevención e intervención en 17 condados fuera de la ciudad de Nueva York y exige el uso de estrategias basadas en evidencia para reducir la violencia de pareja y mejorar los resultados para las personas sobrevivientes.

Kelli Nicholas Owens, Directora Ejecutiva de la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica del Estado de Nueva York, declaró: “Las personas sobrevivientes y los líderes locales han sido claros: los sistemas deben estar mejor alineados, las políticas deben reflejar las realidades actuales y las respuestas deben ser más rápidas y eficaces. El programa piloto CCR, junto con la actualización de la política modelo de violencia doméstica de Nueva York, tiene como objetivo cerrar las brechas que ponen a las personas en riesgo. Agradecemos a la gobernadora Hochul por liderar con sentido de urgencia, escuchar a las personas sobrevivientes y fortalecer la respuesta de seguridad pública en todo nuestro estado”.

Bea Hanson, Directora de la Oficina de Servicios a las Víctimas del Estado de Nueva York, afirmó: “El acceso a los servicios nunca debería depender del lugar al que acuda primero una persona sobreviviente. Este programa piloto ayuda a garantizar que, independientemente del punto de contacto inicial, las personas sobrevivientes sean conectadas con toda la gama de apoyos disponibles para ellas. Al fortalecer la coordinación entre los distintos sistemas, podemos reducir las barreras, mejorar los resultados y brindar un mejor apoyo a las personas sobrevivientes en su camino hacia la recuperación. Agradecemos a la gobernadora Hochul por su compromiso continuo con esta labor”.

La Oficina de Servicios a las Víctimas del Estado de Nueva York financia y respalda más de 250 programas de asistencia a víctimas que brindan servicios confidenciales y gratuitos, incluyendo asesoramiento en crisis, grupos de apoyo, asistencia legal civil, servicios de reubicación y gestión de casos. Los neoyorquinos pueden visitar OVS Connect para localizar un programa de asistencia a víctimas o acceder a la Línea Directa de Violencia Doméstica y Sexual del Estado de Nueva York las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llamando al 800-942-6906, enviando un mensaje de texto al 844-997-2121 o chateando en línea en opdv.ny.gov.

La Comisionada de la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York, Barbara C. Guinn, declaró: “Una planificación y acción coordinadas y centradas en los sobrevivientes, entre las partes interesadas de la comunidad, son vitales para garantizar que los sobrevivientes de violencia doméstica reciban apoyos y servicios receptivos que les ayuden a estabilizar sus vidas y a asegurar que los agresores rindan cuentas por sus actos. Estamos agradecidos con la Gobernadora Hochul por su liderazgo y por priorizar las necesidades de los sobrevivientes”.

La Comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York, la Dra. DaMiaHarris-Madden, afirmó: “La Gobernadora Hochul actúa con gran intencionalidad al convocar a la acción a las agencias gubernamentales estatales y a las partes interesadas de la comunidad, exigiendo una coordinación y cooperación eficientes para brindar apoyo y protección a los neoyorquinos frente a todas las formas de violencia, y en particular frente a la insidiosa violencia de género. Los efectos en cadena de la violencia de género tienen un alcance muy amplio, impactando a generaciones de niños y familias, así como a las comunidades. La Oficina de Servicios para Niños y Familias implementa estrategias basadas en evidencia para abordar la violencia doméstica y de género, y valora enormemente el incalculable valor de cada una de las inversiones realizadas, incluido el proyecto piloto CCR”.

La Comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York, Rossana Rosado, señaló: “Prevenir la violencia de género requiere colaboración, responsabilidad compartida y un compromiso para proteger a quienes se encuentran en situación de riesgo. Cuando los socios estatales y locales trabajan juntos, podemos fortalecer la seguridad, apoyar a los sobrevivientes y ayudar a romper los ciclos de violencia. Agradezco a la Gobernadora Hochul por su continuo liderazgo y por su inversión en comunidades más seguras en todo el estado de Nueva York. Esta labor está verdaderamente transformando y salvando vidas”.

Melissa Falkner, Supervisora ​​de Investigaciones y Servicios de Protección Infantil del Condado de Columbia, declaró: “Durante años, múltiples sistemas —incluyendo los de bienestar infantil, las fuerzas del orden, la salud mental y las agencias de violencia doméstica— han trabajado de manera aislada al responder a la violencia de género. En algunos casos, es posible que un sistema no tenga conocimiento de que existen otros sistemas involucrados. La creación de una Respuesta Comunitaria Coordinada (CCR, por sus siglas en inglés) facilita el intercambio de información entre los sistemas, así como la capacidad de identificar brechas en los servicios (particularmente en las zonas rurales), promover la educación sobre los diferentes roles y responsabilidades de cada sistema, identificar las limitaciones de los mismos, fomentar la concienciación comunitaria y trabajar en pro de la prevención de la violencia de género. El Condado de Columbia se siente entusiasmado de formar parte del Programa Piloto CCR y desea agradecer a la gobernadora Hochul por esta oportunidad de promover la seguridad y el bienestar de las personas sobrevivientes y de sus hijos”.

Keith Weaver, Comisionado del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Delaware, afirmó: “El Condado de Delaware se siente honrado de haber sido seleccionado para participar en el Programa Piloto CCR. Como hemos aprendido a través del desarrollo y el éxito de nuestro Equipo Multidisciplinario (MDT) para casos de abuso infantil, la colaboración y la coordinación de apoyos y servicios son fundamentales para respaldar y proteger a las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Este proyecto piloto brindará al Condado de Delaware la oportunidad de desarrollar un enfoque similar, basado en el trabajo en equipo, para la gestión de casos que involucren violencia de género. Nos mostramos optimistas de que este enfoque innovador garantizará la prestación oportuna de una gama integral de servicios a las víctimas de violencia de género, al tiempo que exigirá rendición de cuentas a los agresores”.

Piaget Solpiaget, Directora Ejecutiva del Centro de Recursos para Mujeres de Putnam y el Norte de Westchester, señaló: “El Condado de Putnam se siente honrado de asociarse con la Oficina del Estado de Nueva York para la Prevención de la Violencia Doméstica como parte de esta iniciativa con visión de futuro. Abordar la violencia de género requiere una sólida colaboración entre agencias y disciplinas; este proyecto piloto fortalece nuestra capacidad para responder como una comunidad unificada. Al mejorar la coordinación y alinear nuestros esfuerzos, nos encontramos en una mejor posición para apoyar a las personas sobrevivientes, exigir rendición de cuentas a los agresores y construir un sistema más seguro y con mayor capacidad de respuesta para todos los habitantes del Condado de Putnam”.

Tiana Barten, Directora del Programa STOP contra la Violencia Doméstica y Sexual de Behavioral HealthServices North, declaró: “Durante demasiado tiempo, nuestras políticas estuvieron obsoletas y nuestros sistemas operaron de manera aislada en lugar de hacerlo al unísono, dejando a las sobrevivientes de violencia por parte de su pareja íntima a la deriva, teniendo que lidiar con respuestas fragmentadas durante los momentos más peligrosos de sus vidas. En la región del Norte del estado (*North Country*), aún no nos habíamos beneficiado de esfuerzos coordinados de intervención en casos de alto riesgo. Pero cuando solicitamos un apoyo más firme, la gobernadora Hochul y la OPDV nos escucharon, y ese compromiso está cobrando forma ahora de maneras significativas. A través de equipos de respuesta comunitaria coordinada, estamos construyendo un sistema más unificado: uno que identifica los casos de mayor riesgo, comparte información crítica de manera responsable y actúa con rapidez para reforzar la seguridad de las sobrevivientes. Este enfoque nos permite atender a las sobrevivientes allí donde se encuentran, poner sus voces en el centro de la atención y respaldar una planificación de seguridad informada e individualizada. La colaboración entre los grupos de defensa de derechos, las fuerzas del orden y los servicios de bienestar infantil está fortaleciendo nuestra respuesta colectiva para aquellas personas que, con demasiada frecuencia, han quedado desamparadas. Si bien aún queda trabajo por hacer, esta alianza refleja un compromiso compartido: empoderar a las sobrevivientes y a sus hijos, reducir el riesgo de letalidad y exigir rendición de cuentas a quienes causan daño. Gracias, gobernadora Hochul, por invertir en la coordinación de la atención comunitaria, el bienestar y la fortaleza”.

Todd Casella, Fiscal de Distrito del Condado de Yates, afirmó: “Estamos agradecidos de haber sido seleccionados para participar en el programa piloto CCR. Representa una gran oportunidad para mejorar los servicios que se brindan a las sobrevivientes de violencia de género, exigir rendición de cuentas a los agresores, ampliar y estandarizar nuestras comunicaciones interinstitucionales, y dar una respuesta eficaz ante los delitos de género. En última instancia, esto convertirá a nuestra comunidad en un lugar más seguro para todos”.