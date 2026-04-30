Feedzai lance le premier rapport permettant aux banques d’évaluer la performance de leur gestion de la fraude

Feedzai

Basé sur 9 000 milliards de dollars de risques analysés chaque année, le rapport aide les banques à améliorer la prévention de la fraude.

Feedzai vise à relever les standards de l’industrie face à la criminalité financière.” — Dan Holmes, VP Planification et Stratégie Produit chez Feedzai

LISBONNE, PORTUGAL, April 30, 2026 / EINPresswire.com / -- Feedzai , leader mondial de la prévention de la criminalité financière basée sur l’IA, a annoncé aujourd’hui le lancement du tout premier rapport du secteur permettant aux institutions financières d’effectuer une analyse comparative et d’évaluer la performance de leur gestion de la fraude.Le rapport inaugural “State of Fraud Performance” de Feedzai se concentre sur les paiements numériques en Europe, en s’appuyant sur la base de données et les transactions analysées par Feedzai, afin d’établir des comparaisons « à périmètre équivalent » entre des banques confrontées à des défis similaires en matière de fraude.Dan Holmes, Vice-président chargé de la Planification et de la Stratégie Produit chez Feedzai, déclare : « Les banques souhaitent comprendre comment leurs résultats en matière de gestion de la fraude se comparent à ceux de leurs pairs. Notre rapport State of Fraud Performance est le premier à offrir à la fois des analyses et des connaissances stratégiques sur la performance, ainsi que des recommandations pour y apporter des améliorations significatives grâce à de nouveaux outils, techniques et technologies. »Selon Dan Holmes, le rapport fournit une vision objective, à l’échelle de l’industrie, de la performance des banques par rapport à leurs pairs, sur la base de deux indicateurs clés de gestion de la fraude :Value Detection Rate (VDR) : la proportion de la valeur totale des tentatives de fraude détectées avec succèsFalse Positive Rate (FPR) : le ratio de transactions non frauduleuses signalées pour révision ou refusées par rapport à chaque cas de fraude confirméLes banques sont classées dans l’un des quatre niveaux de performance, allant de « meilleur de sa catégorie » à « en développement ». Les professionnels de la prévention de la fraude bénéficient ainsi d’une vision claire de leur positionnement par rapport au marché, ainsi que différents leviers pour atteindre des niveaux de performance supérieurs via l’adoption de nouvelles stratégies de données, d’IA conçue à cet effet et de contrôle de la stratégie de risque.« Les pertes liées à la fraude sont un indicateur très visible et ont un impact majeur sur la confiance des clients envers leurs institutions financières », ajoute Dan Holmes. « Feedzai est engagé à élever les standards de l’industrie en matière de compréhension, de mesure et de réponse à la criminalité financière. »Consulter le rapport complet :À propos de FeedzaiFeedzai renforce la confiance dans la finance mondiale. Nous protégeons les personnes et les paiements grâce à une IA de confiance qui détecte et prévient la criminalité financière, la fraude et le blanchiment d’argent en temps réel, afin de garantir la sécurité des flux financiers. Chaque année, les principales banques, réseaux de paiement et acquéreurs mondiaux s’appuient sur la technologie Feedzai pour protéger plus d’un milliard de consommateurs et 9 000 milliards de dollars de volumes de paiement.Pour en savoir plus : https://www.feedzai.com/fr/

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