Feedzai veröffentlicht neuen Benchmarking-Report für Banken zur Bewertung ihrer Fraud-Performance

Feedzai

Der „State of Fraud Performance“-Report hilft Banken, ihre Betrugsprävention anhand jährlich bewerteter Zahlungsrisiken von 9 Billionen US-Dollar zu verbessern.

Feedzai setzt sich dafür ein, den Standard dafür zu erhöhen, wie die Branche Finanzkriminalität versteht, misst und darauf reagiert” — Dan Holmes, VP Product Planning and Strategy bei Feedzai

LISBON, PORTUGAL, April 30, 2026 / EINPresswire.com / -- Feedzai , der weltweit führende Anbieter für KI-native Lösungen zur Prävention von Finanzkriminalität, hat heute den ersten branchenweiten Report veröffentlicht, der es Finanzinstituten ermöglicht, ihre Performance im Fraud Management systematisch zu vergleichen und einzuordnen.Der erste „State of Fraud Performance“-Report von Feedzai fokussiert sich auf digitale Zahlungen in Europa und nutzt die globale Datenbasis und Transaktionstiefe von Feedzai, um belastbare „Like-for-like“-Vergleiche zwischen Banken mit vergleichbaren Betrugsprofilen zu ermöglichen.Dan Holmes, VP Product Planning and Strategy bei Feedzai, erklärt:„Banken möchten verstehen, wie ihre Ergebnisse im Fraud Management im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern einzuordnen sind. Unser ‘State of Fraud Performance’-Report liefert erstmals sowohl strategische Einblicke in die Performance als auch konkrete Empfehlungen, wie sich diese durch den Einsatz neuer Tools, Methoden und Technologien signifikant verbessern lässt.“Laut Holmes bietet der Report eine objektive, branchenweite Perspektive auf die Performance von Banken anhand zweier zentraler Kennzahlen:Value Detection Rate (VDR): Anteil des gesamten versuchten Betrugsvolumens, der erfolgreich erkannt wirdFalse Positive Rate (FPR): Verhältnis von legitimen Transaktionen, die fälschlicherweise zur Prüfung markiert oder abgelehnt werden, im Vergleich zu bestätigten BetrugsfällenBasierend auf diesen Kennzahlen werden Banken in vier Performance-Kategorien eingeordnet – von „Best-in-Class“ bis „Developing“. Verantwortliche für Betrugsprävention erhalten so eine klare Standortbestimmung im Branchenvergleich sowie konkrete Ansatzpunkte, um durch moderne Datenstrategien, spezialisierte KI-Modelle und eine optimierte Risikosteuerung höhere Leistungsniveaus zu erreichen.„Betrugsverluste sind eine hoch sichtbare Kennzahl und haben unmittelbare Auswirkungen auf das Vertrauen von Kundinnen und Kunden in ihre Finanzinstitute“, so Holmes. „Feedzai setzt sich dafür ein, den Standard dafür zu erhöhen, wie die Branche Finanzkriminalität versteht, misst und darauf reagiert.“Den vollständigen Report finden Sie hier:Über FeedzaiFeedzai stärkt das Vertrauen in die globale Finanzwelt. Wir schützen Menschen und Zahlungen mithilfe von KI-basierten Lösungen, um Finanzkriminalität, Betrug und Geldwäsche in Echtzeit aufzudecken und zu verhindern, damit Transaktionen sicher abgewickelt werden können. Jedes Jahr nutzen weltweit führende Banken, Zahlungsnetzwerke und Acquirer die Technologie von Feedzai, um mehr als eine Milliarde Verbraucher und ein Zahlungsvolumen von 9 Billionen US-Dollar zu schützen.Weitere Informationen unter Feedzai.com.

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